Bundesligada ilk iste’fo!: Sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng Oygen Polanski bo‘shatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Myonxengladbaxning "Borussiya" klubi bosh murabbiyi Oygen Polanski "Frayburg"dan uchralgan 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi.
- Bu 2026/2027 yilgi Bundesligada bosh murabbiyning ilk iste’fosi bo‘ldi.
- Klub yangi mavsumda hali ochko ololmagan va turnir jadvalining eng quyi pog‘onasida bormoqda.
- Polanski jamoani saqlab qola olmadi va uning o‘rniga vaqtinchalik murabbiy tayinlanishi kutilmoqda.
Germaniya Bundesligasining 2026/2027 yilgi yangi mavsumida dastlabki murabbiy iste’fosi rasman qayd etildi va bu voqelik nemis futboli ixlosmandlari diqqat markaziga chiqdi. Myonxengladbaxning «Borussiya» klubi rahbariyati kutilmagan keskin qaror qabul qilib, Oygen Polanski endilikda jamoa bosh murabbiyi lavozimida faoliyat yuritmasligini e’lon qildi.
Ushbu qat’iy qarorga jamoaning oxirgi turda «Frayburg» maydonida uchragan 0:5 hisobidagi og‘ir va sharmandali tor-mor etilishi hamda mavsum startining butkul barbod bo‘lgani asosiy sabab bo‘ldi. Yangi mavsumda hali birorta ham ochko qo‘lga kirita olmagan va turnir jadvalining eng quyi pog‘onasiga mixlanib qolgan gladbaxliklar chuqur inqiroz ko‘chasiga kirib qolgan.
Xo‘sh, yoshlar jamoasidan asosiy tarkib boshqaruvigacha ko‘tarilgan Polanski nima sababdan jamoani saqlab qola olmadi, «Frayburg» bilan o‘yindagi halokat klub rejalarini qanday o‘zgartirdi va 19 sentyabrdagi «Mayns»ga qarshi o‘yin oldidan «Borussiya»ni kim qutqaradi?
«Frayburg»dan 0:5 va bir sutka ichida chiqarilgan hukm
Myonxengladbax klubi rahbariyatining sabri «Frayburg» maydonidagi dahshatli o‘yindan keyin tugadi:
Maydondagi halokat: «Borussiya M» mehmonda «Frayburg»ga qarshi bahsda o‘z darvozasidan javobsiz 5 ta to‘p olib chiqib, muxlislarning keskin g‘azabiga uchradi;
Zudlik bilan qabul qilingan qaror: Sharmandali mag‘lubiyatdan bor-yo‘g‘i bir kun o‘tib klub rahbariyati favqulodda yig‘ilish o‘tkazdi va Polanski bilan shartnomani bekor qildi;
Mavsumdagi birinchi qurbon: 2026/2027 yilgi mavsumda Bundesligada bosh murabbiyini iste’foga chiqargan ilk klub aynan Myonxengladbax jamoasi bo‘ldi.
Nol ochko va jadvalning eng tubi: Inqiroz ko‘lami
Gladbaxliklarning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari chinakam xalokatli tus olgan:
Birorta ham g‘alaba yoki durang yo‘q: Klub yangi mavsum boshlanganidan buyon o‘tkazilgan barcha uchrashuvlarda mag‘lubiyatga uchrab, hisobida 0 ochko bilan qolmoqda;
So‘nggi o‘rin xavfi: «Borussiya» ayni paytda Bundesliga jadvalining eng oxirgi pog‘onasida turibdi va quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida qolmoqda;
Himoya va hujumdagi parokandalik: 0:5 hisobi jamoaning nafaqat hujum chizig‘i, balki mudofaa va taktik intizomi ham butunlay izdan chiqqanini ko‘rsatib berdi.
Akademiyadan bosh murabbiylikkacha: Oygen Polanskining tugagan davri
38 yoshli mutaxassisning jamoa boshqaruvidagi yo‘li murakkab kechgan edi:
Klub ichidagi o‘sish: Polanski uzoq vaqt klubning o‘smirlar va yoshlar jamoalarini muvaffaqiyatli boshqarib, mahalliy kadr sifatida nom qozongan;
Vaqtinchalikdan bosh murabbiylikka: Avvaliga vaqtinchalik bosh murabbiy sifatida ishlab, o‘tgan yilning noyabr oyida klub bilan rasman to‘laqonli bosh murabbiy sifatida bitim tuzgandi;
Navbatdagi sinov — «Mayns»: «Borussiya M» navbatdagi mas’uliyatli uchrashuvini 19 sentyabr kuni o‘z uyida «Mayns»ga qarshi o‘tkazadi va ushbu bahsga jamoani vaqtinchalik yangi shtab tayyorlashi kutilmoqda.
Myonxengladbaxning «Borussiya» klubidagi ushbu shoshilinch o‘zgarish nemis futbolida raqobat qanchalik shafqatsiz ekanini va yuqori divizionda xatolar kechirilmasligini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, Oygen Polanskining 0:5 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng darhol iste’foga chiqarilishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki unga jamoani o‘nglash uchun yana vaqt berilishi kerakmidi? Myonxengladbax klubini quyi ligaga tushib ketish xavfidan qaysi nomdor murabbiy qutqarib qola oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Bundesligadagi ushbu qaynoq xabar tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…