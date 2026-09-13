Bundesligada ilk iste’fo!: Sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng Oygen Polanski bo‘shatildi

·61·Sport
Bundesligada ilk iste’fo!: Sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng Oygen Polanski bo‘shatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Myonxengladbaxning "Borussiya" klubi bosh murabbiyi Oygen Polanski "Frayburg"dan uchralgan 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi.
  • Bu 2026/2027 yilgi Bundesligada bosh murabbiyning ilk iste’fosi bo‘ldi.
  • Klub yangi mavsumda hali ochko ololmagan va turnir jadvalining eng quyi pog‘onasida bormoqda.
  • Polanski jamoani saqlab qola olmadi va uning o‘rniga vaqtinchalik murabbiy tayinlanishi kutilmoqda.

Germaniya Bundesligasining 2026/2027 yilgi yangi mavsumida dastlabki murabbiy iste’fosi rasman qayd etildi va bu voqelik nemis futboli ixlosmandlari diqqat markaziga chiqdi. Myonxengladbaxning «Borussiya» klubi rahbariyati kutilmagan keskin qaror qabul qilib, Oygen Polanski endilikda jamoa bosh murabbiyi lavozimida faoliyat yuritmasligini e’lon qildi.

Ushbu qat’iy qarorga jamoaning oxirgi turda «Frayburg» maydonida uchragan 0:5 hisobidagi og‘ir va sharmandali tor-mor etilishi hamda mavsum startining butkul barbod bo‘lgani asosiy sabab bo‘ldi. Yangi mavsumda hali birorta ham ochko qo‘lga kirita olmagan va turnir jadvalining eng quyi pog‘onasiga mixlanib qolgan gladbaxliklar chuqur inqiroz ko‘chasiga kirib qolgan.

Xo‘sh, yoshlar jamoasidan asosiy tarkib boshqaruvigacha ko‘tarilgan Polanski nima sababdan jamoani saqlab qola olmadi, «Frayburg» bilan o‘yindagi halokat klub rejalarini qanday o‘zgartirdi va 19 sentyabrdagi «Mayns»ga qarshi o‘yin oldidan «Borussiya»ni kim qutqaradi?

«Frayburg»dan 0:5 va bir sutka ichida chiqarilgan hukm

Myonxengladbax klubi rahbariyatining sabri «Frayburg» maydonidagi dahshatli o‘yindan keyin tugadi:

  • Maydondagi halokat: «Borussiya M» mehmonda «Frayburg»ga qarshi bahsda o‘z darvozasidan javobsiz 5 ta to‘p olib chiqib, muxlislarning keskin g‘azabiga uchradi;

  • Zudlik bilan qabul qilingan qaror: Sharmandali mag‘lubiyatdan bor-yo‘g‘i bir kun o‘tib klub rahbariyati favqulodda yig‘ilish o‘tkazdi va Polanski bilan shartnomani bekor qildi;

  • Mavsumdagi birinchi qurbon: 2026/2027 yilgi mavsumda Bundesligada bosh murabbiyini iste’foga chiqargan ilk klub aynan Myonxengladbax jamoasi bo‘ldi.

Nol ochko va jadvalning eng tubi: Inqiroz ko‘lami

Gladbaxliklarning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari chinakam xalokatli tus olgan:

  • Birorta ham g‘alaba yoki durang yo‘q: Klub yangi mavsum boshlanganidan buyon o‘tkazilgan barcha uchrashuvlarda mag‘lubiyatga uchrab, hisobida 0 ochko bilan qolmoqda;

  • So‘nggi o‘rin xavfi: «Borussiya» ayni paytda Bundesliga jadvalining eng oxirgi pog‘onasida turibdi va quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida qolmoqda;

  • Himoya va hujumdagi parokandalik: 0:5 hisobi jamoaning nafaqat hujum chizig‘i, balki mudofaa va taktik intizomi ham butunlay izdan chiqqanini ko‘rsatib berdi.

Akademiyadan bosh murabbiylikkacha: Oygen Polanskining tugagan davri

38 yoshli mutaxassisning jamoa boshqaruvidagi yo‘li murakkab kechgan edi:

  • Klub ichidagi o‘sish: Polanski uzoq vaqt klubning o‘smirlar va yoshlar jamoalarini muvaffaqiyatli boshqarib, mahalliy kadr sifatida nom qozongan;

  • Vaqtinchalikdan bosh murabbiylikka: Avvaliga vaqtinchalik bosh murabbiy sifatida ishlab, o‘tgan yilning noyabr oyida klub bilan rasman to‘laqonli bosh murabbiy sifatida bitim tuzgandi;

  • Navbatdagi sinov — «Mayns»: «Borussiya M» navbatdagi mas’uliyatli uchrashuvini 19 sentyabr kuni o‘z uyida «Mayns»ga qarshi o‘tkazadi va ushbu bahsga jamoani vaqtinchalik yangi shtab tayyorlashi kutilmoqda.

Myonxengladbaxning «Borussiya» klubidagi ushbu shoshilinch o‘zgarish nemis futbolida raqobat qanchalik shafqatsiz ekanini va yuqori divizionda xatolar kechirilmasligini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, Oygen Polanskining 0:5 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng darhol iste’foga chiqarilishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki unga jamoani o‘nglash uchun yana vaqt berilishi kerakmidi? Myonxengladbax klubini quyi ligaga tushib ketish xavfidan qaysi nomdor murabbiy qutqarib qola oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Bundesligadagi ushbu qaynoq xabar tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Borussiya MyonxengladbaxOygen PolanskiFrayburgBundesliga 2026/27
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Bugun, 22:41Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiBugun, 22:31Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Bugun, 22:20Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiBugun, 21:59Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBugun, 21:55Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiBugun, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?