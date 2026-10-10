5 nafar o‘zbek grossmeysteri Germaniya Bundesligasi klublarida chempionlik uchun kurashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya shaxmat Bundesligasining 2026/2027 yilgi mavsumida 5 nafar o‘zbekistonlik grossmeyster ishtirok etadi.
- Nodirbek Abdusattorov «SC Viernheim» jamoasi safida, Rustam Qosimjonov, Javohir Sindarov va Shamsiddin Vohidov «OSG Baden-Baden»da, Nodirbek Yakubboyev esa «FC Bayern München»da o‘ynaydi.
- Ushbu turnir jahon shaxmat elitasini birlashtirgan nufuzli platforma hisoblanadi.
Yevropaning eng nufuzli va kuchli klublar birinchiligi hisoblangan Germaniya shaxmat Bundesligasida 2026/2027 yilgi mavsum rasman start oldi. Uzchess portali xabariga ko‘ra, joriy mavsumda chempionlik uchun kurash olib boradigan 16 ta grand klub safiga 5 nafar o‘zbekistonlik mashhur grossmeyster rasman jalb etilgan.
Dastlabki uch tur bahslari 9–11 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi va unda sayyoramizning eng kuchli aql egalari o‘zaro 8 ta doskada hisob-kitob qiladi.
O‘zbek yulduzlari qaysi grand klublarda o‘ynaydi?
Bundesliganing amaldagi chempioni va asosiy favoritlari safida o‘zbekistonlik shaxmatchilar muhim o‘rin tutmoqda:
«SC Viernheim» — Nodirbek Abdusattorov: Amaldagi chempion maqomida bo‘lgan ushbu jamoaning asosiy peshqadamlaridan biri sifatida Abdusattorov kamarni himoya qilishga yordam beradi;
«OSG Baden-Baden» — Qosimjonov, Sindarov va Vohidov: Bundesliga tarixidagi eng sovrindor klublardan biri bo‘lgan «Baden-Baden» tarkibidan naqd uch nafar o‘zbekistonlik grossmeyster — sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov, Javohir Sindarov hamda Shamsiddin Vohidov joy olgan;
«FC Bayern München» — Nodirbek Yakubboyev: Mashhur Myunxen superklubining shaxmat bo‘limi safida yana bir tajribali grossmeysterimiz Nodirbek Yakubboyev dona suradi.
Musobaqa reglamentiga ko‘ra, besh nafar shaxmatchimizdan qaysi biri aynan birinchi o‘yin kunida doska ortiga o‘tirishi klublarning murabbiylar shtabi tomonidan tur oldidan e’lon qilinadi.
Olimpiada qahramonlaridan iborat oltin avlod
Bundesliga ishtirokchilari ro‘yxatiga kiritilgan ushbu shaxmatchilar bugungi o‘zbek shaxmatining haqiqiy yetakchilari sanaladi:
Olimpiada triumfi: Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Butunjahon shaxmat olimpiadasida shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilib, mamlakatimizga tarixiy oltin medalni keltirgan edi;
Yuqori sport formasi: Jahon reytingida uzluksiz yuqorilab borayotgan yosh grossmeysterlarimiz endilikda Yevropa klublari miqyosida ham eng qimmatli va talabgir o‘yinchilar qatoridan mustahkam joy oldi.
Bundesliga fenomeni: 1980 yildan beri davom etayotgan an’ana
Germaniya shaxmat Bundesligasi shunchaki milliy chempionat emas, balki jahon shaxmati elitasini birlashtirgan eng nufuzli platformadir:
16 jamoa va 8 ta doska: Musobaqa 1980 yildan buyon to‘xtovsiz o‘tkazib kelinadi. Unda 16 ta eng kuchli jamoa o‘zaro to‘qnash kelib, har bir bahsda 8 tadan doskada parallel ravishda keskin jang olib boriladi;
Yevropa chempionligi uchun yo‘llanma: Ushbu ligada g‘olib chiqqan jamoalar qit’a miqyosidagi Yevropa klublar kubogida mutlaq favoritlarga aylanadi.
Amaldagi chempion Nodirbek Abdusattorov o‘z klubi titulini saqlab qola oladimi yoki «Baden-Baden» safidagi o‘zbek triosi yangi kubokni qo‘lga kiritadimi — Bundesliganing bu yilgi mavsumi mahalliy muxlislar uchun har qachongidan ham qiziqarli kechishi aniq.
Izohlar 0
…