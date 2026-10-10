5 nafar o‘zbek grossmeysteri Germaniya Bundesligasi klublarida chempionlik uchun kurashadi

·9·Sport
5 nafar o‘zbek grossmeysteri Germaniya Bundesligasi klublarida chempionlik uchun kurashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya shaxmat Bundesligasining 2026/2027 yilgi mavsumida 5 nafar o‘zbekistonlik grossmeyster ishtirok etadi.
  • Nodirbek Abdusattorov «SC Viernheim» jamoasi safida, Rustam Qosimjonov, Javohir Sindarov va Shamsiddin Vohidov «OSG Baden-Baden»da, Nodirbek Yakubboyev esa «FC Bayern München»da o‘ynaydi.
  • Ushbu turnir jahon shaxmat elitasini birlashtirgan nufuzli platforma hisoblanadi.

Yevropaning eng nufuzli va kuchli klublar birinchiligi hisoblangan Germaniya shaxmat Bundesligasida 2026/2027 yilgi mavsum rasman start oldi. Uzchess portali xabariga ko‘ra, joriy mavsumda chempionlik uchun kurash olib boradigan 16 ta grand klub safiga 5 nafar o‘zbekistonlik mashhur grossmeyster rasman jalb etilgan.

Dastlabki uch tur bahslari 9–11 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi va unda sayyoramizning eng kuchli aql egalari o‘zaro 8 ta doskada hisob-kitob qiladi.

O‘zbek yulduzlari qaysi grand klublarda o‘ynaydi?

Bundesliganing amaldagi chempioni va asosiy favoritlari safida o‘zbekistonlik shaxmatchilar muhim o‘rin tutmoqda:

  • «SC Viernheim» — Nodirbek Abdusattorov: Amaldagi chempion maqomida bo‘lgan ushbu jamoaning asosiy peshqadamlaridan biri sifatida Abdusattorov kamarni himoya qilishga yordam beradi;

  • «OSG Baden-Baden» — Qosimjonov, Sindarov va Vohidov: Bundesliga tarixidagi eng sovrindor klublardan biri bo‘lgan «Baden-Baden» tarkibidan naqd uch nafar o‘zbekistonlik grossmeyster — sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov, Javohir Sindarov hamda Shamsiddin Vohidov joy olgan;

  • «FC Bayern München» — Nodirbek Yakubboyev: Mashhur Myunxen superklubining shaxmat bo‘limi safida yana bir tajribali grossmeysterimiz Nodirbek Yakubboyev dona suradi.

Musobaqa reglamentiga ko‘ra, besh nafar shaxmatchimizdan qaysi biri aynan birinchi o‘yin kunida doska ortiga o‘tirishi klublarning murabbiylar shtabi tomonidan tur oldidan e’lon qilinadi.

Olimpiada qahramonlaridan iborat oltin avlod

Bundesliga ishtirokchilari ro‘yxatiga kiritilgan ushbu shaxmatchilar bugungi o‘zbek shaxmatining haqiqiy yetakchilari sanaladi:

  • Olimpiada triumfi: Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Butunjahon shaxmat olimpiadasida shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilib, mamlakatimizga tarixiy oltin medalni keltirgan edi;

  • Yuqori sport formasi: Jahon reytingida uzluksiz yuqorilab borayotgan yosh grossmeysterlarimiz endilikda Yevropa klublari miqyosida ham eng qimmatli va talabgir o‘yinchilar qatoridan mustahkam joy oldi.

Bundesliga fenomeni: 1980 yildan beri davom etayotgan an’ana

Germaniya shaxmat Bundesligasi shunchaki milliy chempionat emas, balki jahon shaxmati elitasini birlashtirgan eng nufuzli platformadir:

  • 16 jamoa va 8 ta doska: Musobaqa 1980 yildan buyon to‘xtovsiz o‘tkazib kelinadi. Unda 16 ta eng kuchli jamoa o‘zaro to‘qnash kelib, har bir bahsda 8 tadan doskada parallel ravishda keskin jang olib boriladi;

  • Yevropa chempionligi uchun yo‘llanma: Ushbu ligada g‘olib chiqqan jamoalar qit’a miqyosidagi Yevropa klublar kubogida mutlaq favoritlarga aylanadi.

Amaldagi chempion Nodirbek Abdusattorov o‘z klubi titulini saqlab qola oladimi yoki «Baden-Baden» safidagi o‘zbek triosi yangi kubokni qo‘lga kiritadimi — Bundesliganing bu yilgi mavsumi mahalliy muxlislar uchun har qachongidan ham qiziqarli kechishi aniq.

Nodirbek AbdusattorovBundesligaSC ViernheimOSG Baden-Baden
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaSindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida11 sentabr 07:54Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdi12 sentabr 19:201 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi14 sentabr 18:21«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi