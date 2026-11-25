Inter — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Inter — Shtutgart uchrashuvi 26 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Inter boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines J., 25. Akandji M., 23. Barella N. (kapitan), 95. Bastoni A., 31. Bissek Y., 30. Karlos Augusto, 94. Espozito F., 22. Mxitaryan X., 99. Spens D., 8. Suchich P., 9. Tyuram M.
Inter zaxiradagilari: 44. Bovo L., 12. Di Djennaro R., 32. Dimarko F., 17. Diuf A., 21. Jons K., 53. Lavelli M., 11. Luis Enrike, 10. Martines L., 28. Pavar B., 49. Provedel I., 5. Stankovich A., 6. Stouns J.
Inter bosh murabbiyi: Kivu K.
Shtutgart boshlang‘ich tarkibi: 41. Zaymen D., 24. Shabo J., 9. Demirovich E. (kapitan), 11. El-Xannus B., 10. Fyurix K., 3. Xendriks R., 29. Yelch F., 7. Mittelshtadt M., 28. Nartey N., 47. Shpalt Y., 4. Vagnoman Y.
Shtutgart zaxiradagilari: 2. Al Daxil A., 22. Assinon L., 1. Bredlou F., 14. Xakes L., 16. Karazor A., 18. Leveling Dj., 17. Peychinovich D., 21. Premel G., 44. Zauer L., 6. Shtiller A., 8. Tomas T., 26. Undav D.
Shtutgart bosh murabbiyi: Xyoness S.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…