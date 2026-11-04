“Galatasaroy” Istanbulda “Shtutgart”ni taslim etdi, “Sporting” kuchli beshlikka kirdi

·62·Sport
“Galatasaroy” Istanbulda “Shtutgart”ni taslim etdi, “Sporting” kuchli beshlikka kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Galatasaroy» o'z maydonida «Shtutgart»ni 2:0 hisobida mag'lub etdi, «Sporting» esa safarda «Shaxtyor» ustidan minimal g'alabaga erishdi.
  • Istanbuldagi bahsda Batrakov uch daqiqa ichida dubl qayd etib, jamoasiga muhim ochkolarni taqdim etdi.
  • Lissabonliklar esa Usmon Dumbiyaning goli evaziga 9 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog'onasiga ko'tarilib oldi.

Yevropa Chempionlar ligasi 4-turining navbatdagi uchrashuvlari shiddatli kurashlar va muhim ochkolar taqsimoti bilan yodda qoldi. Istanbulda Germaniyaning kuchli jamoalaridan biri «Shtutgart»ni qabul qilgan «Galatasaroy» dastlabki daqiqalardanoq bosim o‘tkazib, ishonchli 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Parallel ravishda kechgan yana bir qarama-qarshilikda esa Lissabonning «Sporting» klubi safarda Ukrainaning «Shaxtyor» jamoasi ustidan minimal hisobdagi muhim g‘alabani ilib ketdi.

Batrakovning 3 daqiqalik benefisi: «Galatasaroy»dan tezkor zarba

«Ali Sami Yen» stadionidagi qaynoq muhit mezbonlarga dastlabki daqiqalardan katta ustunlik berdi:

  • 12 va 15-daqiqalarda ikki gol: Bahsning qahramoniga aylangan Batrakov atigi uch daqiqa ichida ikki bor raqib darvozasini aniq nishonga olib, tezkor dublni rasmiylashtirdi — 2:0;

  • Nemislarning ojizligi: Bundesliga vakili Deniz Undav va Ermedin Demirovich boshchiligidagi hujumchilar vositasida vaziyatni o‘nglashga qanchalik urinmasin, Istanbul klubi himoyasi hamda posbon Ug‘urjon Chaqir o‘z darvozasi daxlsizligini ishonchli saqlab qoldi;

  • Jadvaldagi siljish: Muhim g‘alaba evaziga ochkolarini 6 taga yetkazgan «Galatasaroy» 14-pog‘onani band etgan bo‘lsa, 7 ochkoda to‘xtagan «Shtutgart» 8-o‘rinda qoldi.

«Shaxtyor» — «Sporting»: Dumbiyaning yagona zarbasi

Guruh bosqichida barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan Lissabon grandi yana bir muhim safar o‘yinini o‘z foydasiga hal etdi:

  • 59-daqiqadagi hal qiluvchi gol: Teng kurashlar ostida kechgan bahs taqdirini ikkinchi bo‘limda Usmon Dumbiya tomonidan yo‘llangan aniq to‘p hal qildi — 0:1;

  • «Sporting» kuchli beshlikda: Lissabonliklar ochkolarini 9 taga yetkazib, umumiy turnir jadvalining 5-pog‘onasiga mustahkam joylashdi. 4 ochkosi bor «Shaxtyor» esa 18-o‘ringa tushib ketdi.

YECHLning ushbu turi pley-offga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l oluvchi dastlabki sakkizlik uchun raqobatni har qachongidan ham keskinlashtirib yubordi.

Yevropa Chempionlar ligasiGalatasaroySportingShtutgart
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galatasaroy — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnGalatasaroy — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnKecha 21:33Leverkuzenda sensatsiya: “Shtutgart” “Bayer”ni 4:2 hisobida taslim etdiLeverkuzenda sensatsiya: “Shtutgart” “Bayer”ni 4:2 hisobida taslim etdi31 oktabr 22:03Bayer Leverkuzen — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnBayer Leverkuzen — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 18:28Germaniyada 7-tur dramatik boshlandi: Gladbaxliklar iroda ko‘rsatib, 3 ochkoni ilib ketdiGermaniyada 7-tur dramatik boshlandi: Gladbaxliklar iroda ko‘rsatib, 3 ochkoni ilib ketdi24 oktabr 07:10Shtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matnShtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matn23 oktabr 22:28Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnShtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi