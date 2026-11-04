“Galatasaroy” Istanbulda “Shtutgart”ni taslim etdi, “Sporting” kuchli beshlikka kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Galatasaroy» o'z maydonida «Shtutgart»ni 2:0 hisobida mag'lub etdi, «Sporting» esa safarda «Shaxtyor» ustidan minimal g'alabaga erishdi.
- Istanbuldagi bahsda Batrakov uch daqiqa ichida dubl qayd etib, jamoasiga muhim ochkolarni taqdim etdi.
- Lissabonliklar esa Usmon Dumbiyaning goli evaziga 9 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog'onasiga ko'tarilib oldi.
Yevropa Chempionlar ligasi 4-turining navbatdagi uchrashuvlari shiddatli kurashlar va muhim ochkolar taqsimoti bilan yodda qoldi. Istanbulda Germaniyaning kuchli jamoalaridan biri «Shtutgart»ni qabul qilgan «Galatasaroy» dastlabki daqiqalardanoq bosim o‘tkazib, ishonchli 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Parallel ravishda kechgan yana bir qarama-qarshilikda esa Lissabonning «Sporting» klubi safarda Ukrainaning «Shaxtyor» jamoasi ustidan minimal hisobdagi muhim g‘alabani ilib ketdi.
Batrakovning 3 daqiqalik benefisi: «Galatasaroy»dan tezkor zarba
«Ali Sami Yen» stadionidagi qaynoq muhit mezbonlarga dastlabki daqiqalardan katta ustunlik berdi:
12 va 15-daqiqalarda ikki gol: Bahsning qahramoniga aylangan Batrakov atigi uch daqiqa ichida ikki bor raqib darvozasini aniq nishonga olib, tezkor dublni rasmiylashtirdi — 2:0;
Nemislarning ojizligi: Bundesliga vakili Deniz Undav va Ermedin Demirovich boshchiligidagi hujumchilar vositasida vaziyatni o‘nglashga qanchalik urinmasin, Istanbul klubi himoyasi hamda posbon Ug‘urjon Chaqir o‘z darvozasi daxlsizligini ishonchli saqlab qoldi;
Jadvaldagi siljish: Muhim g‘alaba evaziga ochkolarini 6 taga yetkazgan «Galatasaroy» 14-pog‘onani band etgan bo‘lsa, 7 ochkoda to‘xtagan «Shtutgart» 8-o‘rinda qoldi.
«Shaxtyor» — «Sporting»: Dumbiyaning yagona zarbasi
Guruh bosqichida barqaror o‘yin ko‘rsatayotgan Lissabon grandi yana bir muhim safar o‘yinini o‘z foydasiga hal etdi:
59-daqiqadagi hal qiluvchi gol: Teng kurashlar ostida kechgan bahs taqdirini ikkinchi bo‘limda Usmon Dumbiya tomonidan yo‘llangan aniq to‘p hal qildi — 0:1;
«Sporting» kuchli beshlikda: Lissabonliklar ochkolarini 9 taga yetkazib, umumiy turnir jadvalining 5-pog‘onasiga mustahkam joylashdi. 4 ochkosi bor «Shaxtyor» esa 18-o‘ringa tushib ketdi.
YECHLning ushbu turi pley-offga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l oluvchi dastlabki sakkizlik uchun raqobatni har qachongidan ham keskinlashtirib yubordi.
Izohlar 0
…