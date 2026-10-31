Bayer Leverkuzen — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn

45+4⏱
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
45
To‘rtinchi hakam o‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berdi.
45
Migel Guterres (Bayer Leverkuzen) qo‘pollik ishlatdi. Benjamin Brand o‘yinni to‘xtatdi va qaror qabul qildi.
44
Jeymi Leveling (Shtutgart) yaqin masofadan zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘siniga tegib qaytdi!
43
Afonso Moreyra (Bayer Leverkuzen) darvoza oldidagi olti metrlik hududda ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi, u darvozaning o‘ng tomonini nishonga oldi, ammo Dennis Zaymen ajoyib seyv bilan gol urishiga yo‘l qo‘ymadi.
42
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) tomonidan yo‘llangan uzoq masofali zarba darvozaga kirib ketadigandek ko‘ringandi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan biroz yuqorilab o‘tib ketdi. Darvozabon bu safar ancha omadli chiqdi.
40🟨
Jeff Shabo (Shtutgart) qoidabuzarlik sodir etdi.
40🟨
Luka Jake (Shtutgart) ushbu o‘yinda ilk bor ogohlantirildi.
40🟨
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) sariq kartochka oldi.
40🟨
Fakundo Medina (Bayer Leverkuzen) sariq kartochka oldi.
38
Patrik Shik (Bayer Leverkuzen) himoyachi bilan to‘qnashuvdan so‘ng yiqilgach, penalti belgilanishini talab qilishdi. Barcha o‘yinchilar hakam tomon yugurishdi, ammo u penalti borasidagi e’tirozlarga e’tibor qaratmadi. O‘yin davom etmoqda.
37
Fakundo Medina (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida burchak zarbasidan so‘ng to‘pga zarba berish uchun yetarlicha bo‘sh joy topdi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasini darvozabon ajoyib tarzda qaytardi.
36
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib beradi.
36
Lukas Vaskes (Bayer Leverkuzen) yana bir bor himoyani yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari hushyorlikni yo‘qotmay, to‘pni ilib olishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Bayer Leverkuzen burchak zarbasini ishlab oldi.
35
Afonso Moreyra (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilish uchun bo‘sh hudud topdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab ketdi. To‘p baland, noaniq va juda noxush ko‘rinishda maydonni tark etdi.
34
Ibrohim Maza (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi tashqarisidan qaytgan to‘pni darvoza to‘siniga tegizib qaytardi.
33
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng to‘p himoyachilardan biriga tegdi va u boshi bilan xavfni bartaraf etdi.
33
Lukas Vaskes (Bayer Leverkuzen) to‘pni darvoza oldiga uzatishga urindi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bayer Leverkuzen burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
32
Luka Jake (Shtutgart) to‘pga yetib olishga urindi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berib yubordi. Benjamin Brand qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
31
Afonso Moreyra (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba berdi, ammo to‘p to‘sin yuqorisidan o‘tib ketdi.
28⚽1-2
Patrik Shik (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida eng baland sakrab, Aleysh Garsiya tomonidan a’lo darajada ijro etilgan burchak zarbasini qabul qilib oldi. Uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi yerga tegib, darvozabonning ortidan to‘rning qoq markaziga borib tushdi. Hisob 1:2.
27
Afonso Moreyra (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi burchagidan to‘pni darvoza oldida turgan sherigiga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pga g‘ov bo‘ldi va uni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. To‘p o‘yin maydonidan chiqib ketdi. Bayer Leverkuzen burchak zarbasini amalga oshiradi.
26
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi.
26
Lukas Vaskes (Bayer Leverkuzen) gol urish uchun qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Jarima maydonchasiga yetkazilgan aniq uzatma Lukas Vaskesni (Bayer Leverkuzen) topdi, u bosh bilan zarba berish uchun sakradi, ammo to‘pni darvoza to‘sinidan ancha yuqoriga yo‘lladi. Bayer Leverkuzen yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
22
Kris Fyurix (Shtutgart) burchak zarbasini amalga oshirmoqda.
22⚽0-2
Darvoza oldidagi pala-partish vaziyatdan so‘ng to‘p Jeymi Levelingga (Shtutgart) kelib tushdi. U bo‘sh joy topib, to‘pni tanasi bilan osongina darvozaga kiritdi va hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi.
21
Luka Jake (Shtutgart) 6 metrlik jarima maydonchasi chetida o‘z qo‘riqchisidan balandroq sakradi va burchak zarbasidan so‘ng to‘pni darvozaning o‘ng ustunidan ancha nariga yo‘lladi.
21
Shtutgart burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishmoqda.
21
Ezekiel Fernandes (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida yiqildi, ammo hakam darhol barcha o‘yinchilarning e’tirozlarini rad etdi.
18🟨
Karles Martines ortiqcha gapirib yuborgan ko‘rinadi va hakam Benjamin Brand uning oldiga kelib, teatrlashtirilgan tarzda sariq kartochka ko‘rsatdi.
17🟨
Ezekiel Fernandes (Bayer Leverkuzen) qoidabuzarlik uchun sariq kartochka oldi.
17
Bilal El-Xannus (VfB Shtutgart) o‘zidan norozi, chunki u qulay hududga chiqib borgan bo‘lsa-da, to‘pni noaniq uzatdi.
14⚽0-1
Gol! Ermedin Demirovich (Shtutgart) jarima maydonchasi ichida to‘p o‘ziga kelib tushgach, darvozaning markaziy qismiga pastdan zarba yo‘lladi. Hisob 0:1.
11
Atakan Karazor (Shtutgart) juda qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Benjamin Brand hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
9
Ibrohim Maza (Bayer Leverkuzen) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
6
Dennis Zaymen oldinga chiqib, Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) tomonidan uzatilgan uzun pasga to‘sqinlik qildi.
6
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasiga yetkaza olmadi. To‘p xavfli hududdan osonlik bilan uzoqlashtirildi.
4
Jeff Shabo (Shtutgart) raqibini yiqitgani uchun jarima belgilandi.
3
Lukas Vaskes (Bayer Leverkuzen) Patrik Shikni topmoqchi bo‘ldi, ammo u uzatmani juda kuchli amalga oshirdi.
1⏱
O‘yin endigina boshlandi.
19:30
O‘yinchilar maydonda va Bayer Leverkuzen uchrashuvni boshlab beradi.
19:30
Benjamin Brand ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
19:30
Ushbu uchrashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
19:30
Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Izohlar 0
…