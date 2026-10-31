Bayer Leverkuzen — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn

·35·Sport
Bayer Leverkuzen — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn

Germaniya Bundesligasi doirasidagi Bayer Leverkuzen — Shtutgart uchrashuvi 31 oktyabr, 19:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 1. Flekken M., 6. Fernandes E., 24. Garsiya A., 3. Guterres M., 17. Lukas, 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreyra A., 4. Kuansa Dj., 14. Shik P., 12. Tapsoba E.

Bayer Leverkuzen zaxiradagilari: 8. Andrix R., 28. Blasvix Ya., 22. Bonifeys V., 37. Bak D., 42. Kalbret M., 39. Doganay K., 7. Xofmann Y., 15. Oermann T., 10. Tillman M.

Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.

Shtutgart boshlang‘ich tarkibi: 41. Zaymen D., 24. Shabo J., 9. Demirovich E., 11. El-Xannus B., 10. Fyurix K., 3. Xendriks R., 14. Xakes L., 16. Karazor A., 18. Leveling Dj., 21. Premel G., 26. Undav D.

Shtutgart zaxiradagilari: 2. Al Daxil A., 22. Assinon L., 1. Bredlou F., 29. Yelch F., 7. Mittelshtadt M., 28. Nartey N., 17. Peychinovich D., 47. Shpalt Y., 8. Tomas T.

Shtutgart bosh murabbiyi: Xyoness S.

Jonli reportaj1-2 JONLI
45+4
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
45
To‘rtinchi hakam o‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berdi.
45
Migel Guterres (Bayer Leverkuzen) qo‘pollik ishlatdi. Benjamin Brand o‘yinni to‘xtatdi va qaror qabul qildi.
44
Jeymi Leveling (Shtutgart) yaqin masofadan zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘siniga tegib qaytdi!
43
Afonso Moreyra (Bayer Leverkuzen) darvoza oldidagi olti metrlik hududda ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi, u darvozaning o‘ng tomonini nishonga oldi, ammo Dennis Zaymen ajoyib seyv bilan gol urishiga yo‘l qo‘ymadi.
42
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) tomonidan yo‘llangan uzoq masofali zarba darvozaga kirib ketadigandek ko‘ringandi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan biroz yuqorilab o‘tib ketdi. Darvozabon bu safar ancha omadli chiqdi.
40🟨
Jeff Shabo (Shtutgart) qoidabuzarlik sodir etdi.
40🟨
Luka Jake (Shtutgart) ushbu o‘yinda ilk bor ogohlantirildi.
40🟨
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) sariq kartochka oldi.
40🟨
Fakundo Medina (Bayer Leverkuzen) sariq kartochka oldi.
38
Patrik Shik (Bayer Leverkuzen) himoyachi bilan to‘qnashuvdan so‘ng yiqilgach, penalti belgilanishini talab qilishdi. Barcha o‘yinchilar hakam tomon yugurishdi, ammo u penalti borasidagi e’tirozlarga e’tibor qaratmadi. O‘yin davom etmoqda.
37
Fakundo Medina (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida burchak zarbasidan so‘ng to‘pga zarba berish uchun yetarlicha bo‘sh joy topdi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasini darvozabon ajoyib tarzda qaytardi.
36
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib beradi.
36
Lukas Vaskes (Bayer Leverkuzen) yana bir bor himoyani yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari hushyorlikni yo‘qotmay, to‘pni ilib olishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Bayer Leverkuzen burchak zarbasini ishlab oldi.
35
Afonso Moreyra (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilish uchun bo‘sh hudud topdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab ketdi. To‘p baland, noaniq va juda noxush ko‘rinishda maydonni tark etdi.
34
Ibrohim Maza (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi tashqarisidan qaytgan to‘pni darvoza to‘siniga tegizib qaytardi.
33
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng to‘p himoyachilardan biriga tegdi va u boshi bilan xavfni bartaraf etdi.
33
Lukas Vaskes (Bayer Leverkuzen) to‘pni darvoza oldiga uzatishga urindi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bayer Leverkuzen burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
32
Luka Jake (Shtutgart) to‘pga yetib olishga urindi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berib yubordi. Benjamin Brand qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
31
Afonso Moreyra (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba berdi, ammo to‘p to‘sin yuqorisidan o‘tib ketdi.
281-2
Patrik Shik (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida eng baland sakrab, Aleysh Garsiya tomonidan a’lo darajada ijro etilgan burchak zarbasini qabul qilib oldi. Uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi yerga tegib, darvozabonning ortidan to‘rning qoq markaziga borib tushdi. Hisob 1:2.
27
Afonso Moreyra (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi burchagidan to‘pni darvoza oldida turgan sherigiga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pga g‘ov bo‘ldi va uni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. To‘p o‘yin maydonidan chiqib ketdi. Bayer Leverkuzen burchak zarbasini amalga oshiradi.
26
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi.
26
Lukas Vaskes (Bayer Leverkuzen) gol urish uchun qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Jarima maydonchasiga yetkazilgan aniq uzatma Lukas Vaskesni (Bayer Leverkuzen) topdi, u bosh bilan zarba berish uchun sakradi, ammo to‘pni darvoza to‘sinidan ancha yuqoriga yo‘lladi. Bayer Leverkuzen yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
22
Kris Fyurix (Shtutgart) burchak zarbasini amalga oshirmoqda.
220-2
Darvoza oldidagi pala-partish vaziyatdan so‘ng to‘p Jeymi Levelingga (Shtutgart) kelib tushdi. U bo‘sh joy topib, to‘pni tanasi bilan osongina darvozaga kiritdi va hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi.
21
Luka Jake (Shtutgart) 6 metrlik jarima maydonchasi chetida o‘z qo‘riqchisidan balandroq sakradi va burchak zarbasidan so‘ng to‘pni darvozaning o‘ng ustunidan ancha nariga yo‘lladi.
21
Shtutgart burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishmoqda.
21
Ezekiel Fernandes (Bayer Leverkuzen) jarima maydonchasi ichida yiqildi, ammo hakam darhol barcha o‘yinchilarning e’tirozlarini rad etdi.
18🟨
Karles Martines ortiqcha gapirib yuborgan ko‘rinadi va hakam Benjamin Brand uning oldiga kelib, teatrlashtirilgan tarzda sariq kartochka ko‘rsatdi.
17🟨
Ezekiel Fernandes (Bayer Leverkuzen) qoidabuzarlik uchun sariq kartochka oldi.
17
Bilal El-Xannus (VfB Shtutgart) o‘zidan norozi, chunki u qulay hududga chiqib borgan bo‘lsa-da, to‘pni noaniq uzatdi.
140-1
Gol! Ermedin Demirovich (Shtutgart) jarima maydonchasi ichida to‘p o‘ziga kelib tushgach, darvozaning markaziy qismiga pastdan zarba yo‘lladi. Hisob 0:1.
11
Atakan Karazor (Shtutgart) juda qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Benjamin Brand hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
9
Ibrohim Maza (Bayer Leverkuzen) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
6
Dennis Zaymen oldinga chiqib, Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) tomonidan uzatilgan uzun pasga to‘sqinlik qildi.
6
Aleysh Garsiya (Bayer Leverkuzen) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasiga yetkaza olmadi. To‘p xavfli hududdan osonlik bilan uzoqlashtirildi.
4
Jeff Shabo (Shtutgart) raqibini yiqitgani uchun jarima belgilandi.
3
Lukas Vaskes (Bayer Leverkuzen) Patrik Shikni topmoqchi bo‘ldi, ammo u uzatmani juda kuchli amalga oshirdi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
19:30
O‘yinchilar maydonda va Bayer Leverkuzen uchrashuvni boshlab beradi.
19:30
Benjamin Brand ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
19:30
Ushbu uchrashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
19:30
Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Bayer LeverkuzenShtutgartGermaniya Bundesligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoffenxaym — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnXoffenxaym — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:26Shtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matnShtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matn23 oktabr 22:28Bayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matnBayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:22Xamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnXamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:40Yevropa Ligasida 3-tur natijalari: «Yuventus» ochko yo‘qotdi, “Marsel” mag‘lub bo‘ldiYevropa Ligasida 3-tur natijalari: «Yuventus» ochko yo‘qotdi, “Marsel” mag‘lub bo‘ldi23 oktabr 07:59OFI Krit — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnOFI Krit — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi