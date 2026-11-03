Galatasaroy — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn

45+4⏱
Hakamning hushtagi chalingach, birinchi bo‘lim o‘z nihoyasiga yetdi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishdi.
45+3
Aleksey Batrakov (Galatasaroy) uzoq masofadan jarima zarbasini amalga oshirib, to‘pni markazga uzatdi, ammo birinchi himoyachi to‘pni qaytarib yubordi.
45+3🟨
Kris Kavana qo‘pol o‘yini uchun Yanik Spaltga (Shtutgart) sariq kartochka ko‘rsatdi.
45+2
Galatasaroy - Shtutgart. Hisob: 2-0.
Aleksey Batrakov (Galatasaroy) burchak zarbasini jarima maydonchasi ichiga noaniq uzatdi.
45+1
Jarima maydonchasiga xavfli uzatma amalga oshirildi, Viktor Osimxen (Galatasaroy) deyarli to‘pga yetib kelayozdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etish uchun to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Galatasaroy burchak zarbasiga ega bo‘ldi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
45+1
Barish Yilmaz (Galatasaroy) uzoq masofadan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
45
To‘rtinchi hakam o‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berdi.
45
Yunus Akgyun (Galatasaroy) burchak zarbasini amalga oshirib, to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo raqib himoyachilari hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etishdi.
44
Barish Yilmaz (Galatasaroy) jarima maydonchasi burchagidan Viktor Osimxenni ajoyib uzatma bilan topmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni uzoqlashtirishdi. Galatasaroy burchak zarbasini amalga oshiradi.
43
Hakam o‘yinni to‘xtatdi, chunki yon chiziq hakami Ermedin Demirovich (Shtutgart) o‘yindan tashqari holatda qolganini qayd etdi.
42
Maksimilian Mittelshtedt (Shtutgart) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri birinchi bo‘lib yetib kelib, to‘pni boshi bilan uzoqlashtirdi.
42
Vaziyat! Kris Fyurix (Shtutgart) Deniz Undavning ajoyib uzatmasidan so‘ng jarima maydoni ichidan darvozaning o‘ng ustuni yonidan to‘pni o‘tkazib yubordi.
41
Aleksey Batrakov (Galatasaroy) o‘zini yaxshi his qilmoqda va o‘yinni davom ettirishi mumkin.
39✚
Aleksey Batrakov (Galatasaroy) og‘riqli imo-ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qay darajada ekanligi hozircha noma’lum.
39🟨
Hakam bunday xulq-atvorga chidab o‘tirmasligini ko‘rsatib qo‘ydi. Barish Yilmaz (Galatasaroy) sariq kartochka bilan jazolandi.
38🟨
Deniz Undav (Shtutgart) hakamga unga sariq kartochka ko‘rsatishdan boshqa iloj qoldirmadi.
37
Maksimilian Mittelshtedt (Shtutgart) burchakdan to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilar uni to‘sib qolishdi.
36
Jeymi Leveling (Shtutgart) uzoq masofaga to‘p uzatdi, ammo unda sheriklariga yetib borish uchun kuch yetarli bo‘lmadi va himoyachilardan biri to‘pni ilib oldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Shtutgart burchak zarbasini amalga oshiradi.
35
Barish Yilmaz (Galatasaroy) jarima maydonchasi ichidan Viktor Osimxenga to‘pni yorib o‘tuvchi uzatma bilan yetkazib bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri hushyorlik ko‘rsatib, o‘z vaqtida to‘pni ilib oldi.
33
Bilal El Xannus (Shtutgart) qanotdan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, boshini ko‘tarib jarima maydoni tashqarisidan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib, xavfsiz joyga qaytdi.
33
Yunus Akgyun burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo Viktor Osimxenning (Galatasaroy) yaqin masofadan yo‘llagan kuchli bosh zarbasiga aniqlik yetishmadi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
33
Yunus Akgyun (Galatasaroy) burchak zarbasidan to‘pni jamoadoshlarining boshiga yetkazib berishga urinib ko‘radi.
32
Yunus Akgyun (Galatasaroy) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasi himoyachilar tomonidan bartaraf etildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yana burchak zarbasi belgilandi. Galatasaroy raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
31
Barish Yilmaz (Galatasaroy) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi. Galatasaroy burchak zarbasini amalga oshiradi.
31
4:3 – bu ikkala jamoa tomonidan amalga oshirilgan zarbalarning umumiy soni. Darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar bo‘yicha joriy statistika – 3:0.
28
Jeymi Leveling (Shtutgart) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari hushyorlikni saqlab qolishdi va to‘pni uzoqlashtirishdi.
27
Galatasaroy futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular raqib himoyasidagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
24
Viktor Osimxen (Galatasaroy) to‘pga juda noqulay zarba berdi. U uzoq masofadan volle zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p tribunalarga qarab uchib ketdi.
23
Ismoil Yakobs (Galatasaroy) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo raqib himoyachisi uni uzoqlashtirdi.
22
Viktor Osimxen (Galatasaroy) yaqqol ofsayd holatida qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
22
Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Aleksey Batrakov (Galatasaroy) bo‘sh holatda qabul qilib oldi. U darvozaning chap tomonini nishonga olib zarba berdi, ammo Fabian Bredlou so‘nggi pallada ajoyib seyv ijro etib, golga yo‘l qo‘ymadi.
20
Kris Fyurix raqibini aldab o‘tdi va jarima maydonchasi ichiga Jeymi Leveling (Shtutgart) tomon to‘pni uzatdi, u esa to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berib, uni darvoza to‘sinidan yuqoriga yo‘lladi.
20
To‘p nazorati 63:37 ko‘rinishida.
18🔁
Sebastyan Xyones uchun muammolar, chunki Atakan Karazor (Shtutgart) endi o‘ynay olmaydi. Uning jarohati juda jiddiy va uning o‘rniga Yanik Spalt maydonga tushmoqda.
16✚
Atakan Karazor (Shtutgart) tibbiy yordamga muhtoj, shu sababli hakam o‘yinni to‘xtatdi va shifokorlarni maydonga chaqirdi.
15⚽2-0
To‘p darvoza to‘ridan joy oldi! Aleksey Batrakovdan (Galatasaroy) ajoyib zarba. Davinson Sanches ajoyib uzatma bilan Aleksey Batrakovni (Galatasaroy) topdi, u esa darvozabondan oldinroq harakat qilib, yaqin masofadan chap pastki burchakka aniq zarba yo‘lladi. 2:0.
14
Deniz Undav (Shtutgart) to‘pni juda noqulay tarzda tepdi. U uzoq masofadan volle zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p tribunalarga qarab uchib ketdi.
12⚽1-0
Gol! Aleksey Batrakov (Galatasaroy) jarima maydonchasi ichida o‘ziga kelib tushgan to‘pni darvozaning yuqori o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. Hisob 1:0.
11
Yunus Akgyun (Galatasaroy) Barish Yilmazga ajoyib uzatma berdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun bo‘sh hudud yarata olmadi.
11
Jeymi Leveling (Shtutgart) Ermedin Demirovichni topmoqchi bo‘ldi, ammo u uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi. Kris Fyurix (Shtutgart) Ermedin Demirovichga ajoyib pas berdi, ammo u himoyachilardan biriga to‘pni boy berib qo‘ydi.
9
Jeymi Leveling (Shtutgart) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
8
Jeymi Leveling (Shtutgart) qanotdan uzatilgan to‘pni qabul qilib olib, yaxshi imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo uning penalti nuqtasidan yo‘llagan zarbasi aniq chiqmadi va to‘p chap ustunga tegib, maydonni tark etdi!
7
Kris Fyurix (Shtutgart) jarima maydonchasi ichiga Deniz Undav tomon ajoyib pas uzatdi. U raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo uddalay olmadi va to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
7
Abdulkarim Bardakchi (Galatasaroy) oldinga uzun pas uzatdi, ammo to‘pga kuchli zarba berib yuborgani sababli imkoniyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Shtutgart to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
6
Galatasaroydan ajoyib jamoaviy o‘yin, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
5
Aleksey Batrakov (Galatasaroy) jarima zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
4
Qo‘pol o‘yin! Maksimilian Mittelshtadt (Shtutgart) raqibini yiqitgani uchun jazolandi va Kris Kavana hushtagini chaldi. Galatasaroy foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
3
Mario Lemina (Galatasaroy) o‘yinni davom ettirishga qodir.
2✚
Mario Lemina (Galatasaroy) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
2🟨
Atakan Karazor (Shtutgart) hakam Kris Kavananing sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirish oldi.
1⏱
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda start oldi.
22:47
O‘yinni Shtutgart boshlab beradi.
22:46
Bir daqiqalik sukut saqlanishi munosabati bilan o‘yin kechiktiriladi.
22:46
Bugungi uchrashuv bosh hakami Kris Kavana bo‘ladi.
22:46
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
22:46
Bugungi to‘qnashuvning daqiqama-daqiqa matnli sharhiga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan barcha muhim voqealarni yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin. Maroqli hordiq tilaymiz.
Izohlar 0
…