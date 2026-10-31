Leverkuzenda sensatsiya: “Shtutgart” “Bayer”ni 4:2 hisobida taslim etdi

·49·Sport
Leverkuzenda sensatsiya: “Shtutgart” “Bayer”ni 4:2 hisobida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya Bundesligasining 8-turida «Bayer» o‘z maydonida «Shtutgart»ga 2:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Mehmonlar safida Ermedin Demirovich dubl qayd etgan bo‘lsa, Jeymi Leveling va Bilol El-Xannus bittadan gol urib, jamoasining g‘alabasini ta’minladi.
  • «Bayer» tarkibida Patrik Shik va Ibrohim Maza o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
  • Parallel kechgan bahsda «RB Leypsig» safarda «Shalke»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Germaniya Bundesligasining 8-turi doirasida kechgan ikki muhim bellashuv yakunlandi. Leverkuzendagi «BayArena» stadionida haqiqiy gollar festivali guvohiga aylangan muxlislar kutilmagan sensatsiyaga guvoh bo‘lishdi — turnir peshqadamlari safida borayotgan «Bayer» o‘z maydonida «Shtutgart»ga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Parallel ravishda kechgan yana bir qarama-qarshilikda esa «RB Leypsig» safarda «Shalke» ustidan ishonchli g‘alabaga erishib, chempionlik poygasidagi pozitsiyasini mustahkamladi.

Leverkuzendagi drama: Demirovichdan benefis va «Shtutgart» g‘alabasi

«Bayer» va «Shtutgart» to‘qnashuvi ilk daqiqalardan ochiq va keskin hujumlar ostida boshlandi:

  • Mehmonlarning shiddatli starti: 14-daqiqada Ermedin Demirovich hisobni ochgan bo‘lsa, 22-daqiqada Jeymi Leveling farqni ikkitaga oshirdi;

  • Shikning javobi: Mezbonlar safida 28-daqiqada tajribali hujumchi Patrik Shik javob to‘pini kiritib, intrigani qaytardi;

  • «Shtutgart»ning hal qiluvchi zarbalari: Ikkinchi bo‘lim boshida, 51-daqiqada Bilol El-Xannus hisobni 1:3 ko‘rinishiga keltirdi, 65-daqiqada esa Demirovich dublni rasmiylashtirib, o‘yin taqdirini deyarli hal qildi;

  • So‘nggi urinish: 79-daqiqada Ibrohim Maza tomonidan kiritilgan gol «Bayer»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi — yakuniy hisob 2:4.

Ushbu g‘alabadan so‘ng «Shtutgart» ochkolari sonini 12 taga yetkazib olgan bo‘lsa, 13 ochkoda to‘xtab qolgan «Bayer» 6-pog‘onada qoldi.

Gelzenkirxendagi ishonch: «Leypsig» kuchli uchlikda

Turnir jadvalining quyi qismida borayotgan «Shalke» maydoniga safar uyushtirgan «Leypsig» o‘z klassini to‘liq namoyon qildi:

  • Nusa va Romulodan gollar: 37-daqiqada Antonio Nusa hisobni ochdi, 78-daqiqada esa Romulo mehmonlarning ikkinchi golini kiritib, 2:0 hisobidagi g‘alabani mustahkamladi;

  • Jadvaldagi sakrash: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga «Leypsig» 18 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarildi. 6 ochkoga ega «Shalke» esa xavfli 17-o‘rinda qolib ketmoqda.

O‘yinlar protokoli va tarkiblar

«Bayer» — «Shtutgart» 2:4

  • Gollar: Shik (28), Maza (79) — Demirovich (14, 65), Leveling (22), El-Xannus (51).

  • «Bayer»: Flekken, Guterres, Kuansa, Tapsoba, Medina, Fernandes, Garsiya (Bonifas, 83), Vaskes (Xofmann, 62), Maza, Moreyra (Tilman, 75), Shik.

  • «Shtutgart»: Zayman, Leveling, Jake (Yelch, 65), Shabo, Xendriks, Karazor, Pryomel, El-Xannus, Undav (Nartey, 72), Fyurix, Demirovich.

«Shalke» — «Leypsig» 0:2

  • Gollar: Nusa (37), Romulo (78).

  • «Shalke»: Karius, Katich, Kuruchay, Bekker (Ebimbe, 83), Tanaka, Adamu (Lyubichich, 57), Karaman, Aushish, Oyxon (Jeko, 68), Hvan Xi Chxan (Lasm, 83).

  • «Leypsig»: Vandervordt, Lyukeba, Raum, Xenriks (Baku, 76), Orban, Rays (Baumgartner, 61), El-Aynaui, Banzuzi (Zayvald, 85), Nusa, Gruda (Gomis, 76), Romulo (Bakayoko, 85).

BundesligaBayer LeverkuzenShtutgartRB Leypsig
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayer Leverkuzen — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnBayer Leverkuzen — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnBugun 18:28Germaniyada 7-tur dramatik boshlandi: Gladbaxliklar iroda ko‘rsatib, 3 ochkoni ilib ketdiGermaniyada 7-tur dramatik boshlandi: Gladbaxliklar iroda ko‘rsatib, 3 ochkoni ilib ketdi24 oktabr 07:10Xoffenxaym — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnXoffenxaym — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:26Yevropa Ligasida 3-tur natijalari: «Yuventus» ochko yo‘qotdi, “Marsel” mag‘lub bo‘ldiYevropa Ligasida 3-tur natijalari: «Yuventus» ochko yo‘qotdi, “Marsel” mag‘lub bo‘ldi23 oktabr 07:59OFI Krit — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnOFI Krit — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 20:48Bayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matnBayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi