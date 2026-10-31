Leverkuzenda sensatsiya: “Shtutgart” “Bayer”ni 4:2 hisobida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya Bundesligasining 8-turida «Bayer» o‘z maydonida «Shtutgart»ga 2:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Mehmonlar safida Ermedin Demirovich dubl qayd etgan bo‘lsa, Jeymi Leveling va Bilol El-Xannus bittadan gol urib, jamoasining g‘alabasini ta’minladi.
- «Bayer» tarkibida Patrik Shik va Ibrohim Maza o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi.
- Parallel kechgan bahsda «RB Leypsig» safarda «Shalke»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Germaniya Bundesligasining 8-turi doirasida kechgan ikki muhim bellashuv yakunlandi. Leverkuzendagi «BayArena» stadionida haqiqiy gollar festivali guvohiga aylangan muxlislar kutilmagan sensatsiyaga guvoh bo‘lishdi — turnir peshqadamlari safida borayotgan «Bayer» o‘z maydonida «Shtutgart»ga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Parallel ravishda kechgan yana bir qarama-qarshilikda esa «RB Leypsig» safarda «Shalke» ustidan ishonchli g‘alabaga erishib, chempionlik poygasidagi pozitsiyasini mustahkamladi.
Leverkuzendagi drama: Demirovichdan benefis va «Shtutgart» g‘alabasi
«Bayer» va «Shtutgart» to‘qnashuvi ilk daqiqalardan ochiq va keskin hujumlar ostida boshlandi:
Mehmonlarning shiddatli starti: 14-daqiqada Ermedin Demirovich hisobni ochgan bo‘lsa, 22-daqiqada Jeymi Leveling farqni ikkitaga oshirdi;
Shikning javobi: Mezbonlar safida 28-daqiqada tajribali hujumchi Patrik Shik javob to‘pini kiritib, intrigani qaytardi;
«Shtutgart»ning hal qiluvchi zarbalari: Ikkinchi bo‘lim boshida, 51-daqiqada Bilol El-Xannus hisobni 1:3 ko‘rinishiga keltirdi, 65-daqiqada esa Demirovich dublni rasmiylashtirib, o‘yin taqdirini deyarli hal qildi;
So‘nggi urinish: 79-daqiqada Ibrohim Maza tomonidan kiritilgan gol «Bayer»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi — yakuniy hisob 2:4.
Ushbu g‘alabadan so‘ng «Shtutgart» ochkolari sonini 12 taga yetkazib olgan bo‘lsa, 13 ochkoda to‘xtab qolgan «Bayer» 6-pog‘onada qoldi.
Gelzenkirxendagi ishonch: «Leypsig» kuchli uchlikda
Turnir jadvalining quyi qismida borayotgan «Shalke» maydoniga safar uyushtirgan «Leypsig» o‘z klassini to‘liq namoyon qildi:
Nusa va Romulodan gollar: 37-daqiqada Antonio Nusa hisobni ochdi, 78-daqiqada esa Romulo mehmonlarning ikkinchi golini kiritib, 2:0 hisobidagi g‘alabani mustahkamladi;
Jadvaldagi sakrash: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga «Leypsig» 18 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarildi. 6 ochkoga ega «Shalke» esa xavfli 17-o‘rinda qolib ketmoqda.
O‘yinlar protokoli va tarkiblar
«Bayer» — «Shtutgart» 2:4
Gollar: Shik (28), Maza (79) — Demirovich (14, 65), Leveling (22), El-Xannus (51).
«Bayer»: Flekken, Guterres, Kuansa, Tapsoba, Medina, Fernandes, Garsiya (Bonifas, 83), Vaskes (Xofmann, 62), Maza, Moreyra (Tilman, 75), Shik.
«Shtutgart»: Zayman, Leveling, Jake (Yelch, 65), Shabo, Xendriks, Karazor, Pryomel, El-Xannus, Undav (Nartey, 72), Fyurix, Demirovich.
«Shalke» — «Leypsig» 0:2
Gollar: Nusa (37), Romulo (78).
«Shalke»: Karius, Katich, Kuruchay, Bekker (Ebimbe, 83), Tanaka, Adamu (Lyubichich, 57), Karaman, Aushish, Oyxon (Jeko, 68), Hvan Xi Chxan (Lasm, 83).
«Leypsig»: Vandervordt, Lyukeba, Raum, Xenriks (Baku, 76), Orban, Rays (Baumgartner, 61), El-Aynaui, Banzuzi (Zayvald, 85), Nusa, Gruda (Gomis, 76), Romulo (Bakayoko, 85).
Izohlar 0
…