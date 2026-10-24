“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi

·3·Sport
“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi

Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida Londonning «Arsenal» jamoasi o‘z maydonida Liverpulning «Everton» klubini qabul qildi va ishonchli tarzda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Mikel Arteta shogirdlari ushbu muvaffaqiyat tufayli ochkolari sonini 21 taga yetkazib oldi va turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi. Xuddi shuncha ochkoga ega bo‘lgan «Manchester Siti» faqatgina qo‘shimcha ko‘rsatkichlar (to‘plar nisbati) evazigagina 1-pog‘onada bormoqda. «Everton» esa 10 ochko bilan 9-o‘rinda qoldi.

Himoyachilar gol urgan bahs: Uchrashuv qanday kechdi?

Londonliklar dastlabki daqiqalardan boshlab to‘liq tashabbusni o‘z qo‘llariga olishdi va standart vaziyatlardan unumli foydalanishdi:

  • Konsadan tezkor gol: O‘yinning 7-daqiqasidayoq Ezri Konsa raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi (1:0);

  • Gabrieldan nuqta: Bahsning ikkinchi bo‘limida, aniqrog‘i 68-daqiqada braziliyalik markaziy himoyachi Gabriel Magalyaes mezbonlarning ikkinchi to‘pini kiritib, uchrashuv taqdirini uzil-kesil hal qildi (2:0);

  • Ishonchli nazorat: «Everton» butun bahs davomida «to‘pchilar» darvozasi oldida jiddiy xavfli vaziyatlar yarata olmadi va mehmondan ochkosiz qaytishga majbur bo‘ldi.

O‘yin qaydnomasi:

Angliya Premer-ligasi. 8-tur

«Arsenal» — «Everton» 2:0

  • Gollar: Konsa 7, Magalyaes 68.

  • «Arsenal»: Rayya, Uayt, Konsa, Gabriel dos Santos, Lyuis-Skelli (Kalafiori, 68), Merino (Gimaraes, 68), Eze (Subimendi, 80), Rays (Douman, 80), Madueke, Edegor, Dyokeresh (Havers, 68).

  • «Everton»: Pikford, O'Brayen, Mikolenko (Hakni, 74), Tarkovski, Ryol, Jonson (Dibling, 72), Armstrong, Garner, Dyusberi-Xoll (Alkaras, 86), Jorj, Barri.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13Alisher Usmonov “Everton”ni qayta qo‘lga olishni rejalashtirmoqdami?Alisher Usmonov “Everton”ni qayta qo‘lga olishni rejalashtirmoqdami?17 oktabr 07:02Everton — Chelsi: tarkiblar va jonli matnEverton — Chelsi: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 15:18Ilon Mask «Everton»ni sotib oladimi? Unga taklif bildirildiIlon Mask «Everton»ni sotib oladimi? Unga taklif bildirildi10 oktabr 18:29Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladi19 avgust 15:53“Everton” va “Manchester Siti” toʻqnashuvi intrigaga boy kechdi“Everton” va “Manchester Siti” toʻqnashuvi intrigaga boy kechdi5 may 02:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi