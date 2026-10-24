“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi
Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida Londonning «Arsenal» jamoasi o‘z maydonida Liverpulning «Everton» klubini qabul qildi va ishonchli tarzda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Mikel Arteta shogirdlari ushbu muvaffaqiyat tufayli ochkolari sonini 21 taga yetkazib oldi va turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi. Xuddi shuncha ochkoga ega bo‘lgan «Manchester Siti» faqatgina qo‘shimcha ko‘rsatkichlar (to‘plar nisbati) evazigagina 1-pog‘onada bormoqda. «Everton» esa 10 ochko bilan 9-o‘rinda qoldi.
Himoyachilar gol urgan bahs: Uchrashuv qanday kechdi?
Londonliklar dastlabki daqiqalardan boshlab to‘liq tashabbusni o‘z qo‘llariga olishdi va standart vaziyatlardan unumli foydalanishdi:
Konsadan tezkor gol: O‘yinning 7-daqiqasidayoq Ezri Konsa raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi (1:0);
Gabrieldan nuqta: Bahsning ikkinchi bo‘limida, aniqrog‘i 68-daqiqada braziliyalik markaziy himoyachi Gabriel Magalyaes mezbonlarning ikkinchi to‘pini kiritib, uchrashuv taqdirini uzil-kesil hal qildi (2:0);
Ishonchli nazorat: «Everton» butun bahs davomida «to‘pchilar» darvozasi oldida jiddiy xavfli vaziyatlar yarata olmadi va mehmondan ochkosiz qaytishga majbur bo‘ldi.
O‘yin qaydnomasi:
Angliya Premer-ligasi. 8-tur
«Arsenal» — «Everton» 2:0
Gollar: Konsa 7, Magalyaes 68.
«Arsenal»: Rayya, Uayt, Konsa, Gabriel dos Santos, Lyuis-Skelli (Kalafiori, 68), Merino (Gimaraes, 68), Eze (Subimendi, 80), Rays (Douman, 80), Madueke, Edegor, Dyokeresh (Havers, 68).
«Everton»: Pikford, O'Brayen, Mikolenko (Hakni, 74), Tarkovski, Ryol, Jonson (Dibling, 72), Armstrong, Garner, Dyusberi-Xoll (Alkaras, 86), Jorj, Barri.
Izohlar 0
…