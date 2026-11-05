Mikel Arteta Pragadagi qiyin g‘alaba va ikkinchi bo‘limdagi xatolar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Londonning «Arsenal» klubi Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Pragada «Slaviya» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, ochkolarini 10 taga yetkazdi va kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamladi.
- Bosh murabbiy Mikel Arteta birinchi bo‘limdagi hujumkor o‘yinni ijobiy baholagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda yo‘l qo‘yilgan xatolar va passiv harakatlar jamoa uchun saboq bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.
Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Chexiya poytaxtida «Slaviya» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozongan Londonning «Arsenal» klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta bahs yakunida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassis TNT Sports telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida qo‘lga kiritilgan muhim uch ochkoni yuqori baholash bilan birga, ikkinchi bo‘limda yuzaga kelgan muammolar va xatolarni ham yashirmadi.
Arteta jamoasining ilk bo‘limdagi hujumkor o‘yinidan mamnun bo‘lsa-da, tanaffusdan keyingi passiv harakatlardan tegishli saboq chiqarish shartligini ta’kidladi.
«Ikki xil taym ko‘rdik»: Vaziyatlarni ko‘kka sovurish va bosim
«To‘pchilar» bosh murabbiyi o‘yinning ikki qismi keskin farq qilganiga urg‘u berdi:
Birinchi bo‘limdagi foydalanilmagan imkoniyatlar: «Chempionlar ligasida safardagi har bir g‘alabaning qadri baland, chunki mehmonda yutish doim nihoyatda qiyin. Birinchi bo‘limda biz 3-4 ta gol urishimiz kerak edi, ammo yaratilgan qulay imkoniyatlardan to‘liq foydalana olmadik», — dedi Arteta;
Ikkinchi bo‘limdagi himoyaviy qiyinchilik: Murabbiy nazoratning qo‘ldan chiqib ketganini tan oldi: «Ikkinchi bo‘lim boshida esa kutilmaganda chuqur himoyalanishga majbur bo‘ldik. Ko‘plab xatolarga yo‘l qo‘ydik va to‘pni tez-tez yo‘qotdik. Bu o‘yin biz uchun katta saboq bo‘lishi lozim».
«Yana shunday vaziyat bo‘lsa, xuddi shu qarorni tanlardim»: 6 ta almashtirish haqida
Bahs davomida tarkibda bir yo‘la 6 ta o‘zgarishga qo‘l urgan murabbiy o‘z tanlovini himoya qildi:
Futbolchilar salohiyati: «Biz 6 ta almashtirishni amalga oshirdik. Jamoamizdagi futbolchilarning kuchi va yuqori salohiyatini juda yaxshi bilamiz. Aynan nima yetishmaganini hozir aniq ayta olmayman, ammo yana shunday vaziyat yuzaga kelsa ham, xuddi shu qarorlarni qabul qilgan bo‘lardim»;
Tig‘iz taqvim va safar yuklamasi: Arteta jamoasining mavsum davomidagi jismoniy irodasini e’tirof etdi: «Jamoamizning hozirgacha erishgan natijalarini juda yuqori baholayman. Biz bugungi kunga qadar allaqachon 11-safar uchrashuvimizni o‘tkazib ulgurdik».
Pragadagi g‘alabadan so‘ng «Arsenal» umumiy guruh jadvalida o‘z ochkolarini 10 taga yetkazib, kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamlab oldi.
Izohlar 0
…