Mikel Arteta Pragadagi qiyin g‘alaba va ikkinchi bo‘limdagi xatolar haqida ochiq gapirdi

·69·Sport
Mikel Arteta Pragadagi qiyin g‘alaba va ikkinchi bo‘limdagi xatolar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Londonning «Arsenal» klubi Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Pragada «Slaviya» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, ochkolarini 10 taga yetkazdi va kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamladi.
  • Bosh murabbiy Mikel Arteta birinchi bo‘limdagi hujumkor o‘yinni ijobiy baholagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda yo‘l qo‘yilgan xatolar va passiv harakatlar jamoa uchun saboq bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.

Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Chexiya poytaxtida «Slaviya» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozongan Londonning «Arsenal» klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta bahs yakunida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassis TNT Sports telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida qo‘lga kiritilgan muhim uch ochkoni yuqori baholash bilan birga, ikkinchi bo‘limda yuzaga kelgan muammolar va xatolarni ham yashirmadi.

Arteta jamoasining ilk bo‘limdagi hujumkor o‘yinidan mamnun bo‘lsa-da, tanaffusdan keyingi passiv harakatlardan tegishli saboq chiqarish shartligini ta’kidladi.

«Ikki xil taym ko‘rdik»: Vaziyatlarni ko‘kka sovurish va bosim

«To‘pchilar» bosh murabbiyi o‘yinning ikki qismi keskin farq qilganiga urg‘u berdi:

  • Birinchi bo‘limdagi foydalanilmagan imkoniyatlar: «Chempionlar ligasida safardagi har bir g‘alabaning qadri baland, chunki mehmonda yutish doim nihoyatda qiyin. Birinchi bo‘limda biz 3-4 ta gol urishimiz kerak edi, ammo yaratilgan qulay imkoniyatlardan to‘liq foydalana olmadik», — dedi Arteta;

  • Ikkinchi bo‘limdagi himoyaviy qiyinchilik: Murabbiy nazoratning qo‘ldan chiqib ketganini tan oldi: «Ikkinchi bo‘lim boshida esa kutilmaganda chuqur himoyalanishga majbur bo‘ldik. Ko‘plab xatolarga yo‘l qo‘ydik va to‘pni tez-tez yo‘qotdik. Bu o‘yin biz uchun katta saboq bo‘lishi lozim».

«Yana shunday vaziyat bo‘lsa, xuddi shu qarorni tanlardim»: 6 ta almashtirish haqida

Bahs davomida tarkibda bir yo‘la 6 ta o‘zgarishga qo‘l urgan murabbiy o‘z tanlovini himoya qildi:

  • Futbolchilar salohiyati: «Biz 6 ta almashtirishni amalga oshirdik. Jamoamizdagi futbolchilarning kuchi va yuqori salohiyatini juda yaxshi bilamiz. Aynan nima yetishmaganini hozir aniq ayta olmayman, ammo yana shunday vaziyat yuzaga kelsa ham, xuddi shu qarorlarni qabul qilgan bo‘lardim»;

  • Tig‘iz taqvim va safar yuklamasi: Arteta jamoasining mavsum davomidagi jismoniy irodasini e’tirof etdi: «Jamoamizning hozirgacha erishgan natijalarini juda yuqori baholayman. Biz bugungi kunga qadar allaqachon 11-safar uchrashuvimizni o‘tkazib ulgurdik».

Pragadagi g‘alabadan so‘ng «Arsenal» umumiy guruh jadvalida o‘z ochkolarini 10 taga yetkazib, kuchli uchlikdagi o‘rnini mustahkamlab oldi.

ArsenalMikel ArtetaYevropa Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pragadagi ishonchli g‘alaba: “Arsenal” “Slaviya”ni mag‘lub etib, YECHLda 3-o‘ringa ko‘tarildiPragadagi ishonchli g‘alaba: “Arsenal” “Slaviya”ni mag‘lub etib, YECHLda 3-o‘ringa ko‘tarildiBugun 08:12Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?28 oktabr 09:13“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi24 oktabr 21:41«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)18 oktabr 23:17«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi10 oktabr 19:47APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi