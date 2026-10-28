Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Liga kubogining 1/8 finalida Londonning «Arsenal» klubi to‘rtinchi divizion vakili «Flitvud»ga qarshi kechgan bahsda penaltilar seriyasida 5:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirni tark etdi.
- Asosiy vaqtda 1:1 hisobi qayd etilgan o‘yinda «to‘pchilar» safida Viktor Dyokeresh gol muallifi bo‘ldi, «Flitvud»dan esa Loupalo-Bi hisobni ochgandi.
Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida musobaqaning bosh da’vogarlaridan biri bo‘lgan Londonning «Arsenal» klubi kutilmaganda mamlakatning to‘rtinchi divizioni (Liga 2) vakili bo‘lmish kamtarona «Flitvud» jamoasiga imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etdi. Asosiy vaqti 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan to‘qnashuvning penaltilar seriyasida mezbonlar 5:3 hisobida ustunlikka erishdi.
Shov-shuvli omadsizlikdan so‘ng «to‘pchilar» bosh murabbiyi Mikel Arteta Sky Sports nashriga bergan intervyusida o‘yin tafsilotlari va jamoa ichidagi ruhiy holatga batafsil to‘xtalib o‘tdi.
«Futbolchilarga e’tirozim yo‘q»: Arteta jamoa munosabatini himoya qildi
Ispaniyalik mutaxassis uchrashuvdagi mag‘lubiyat shok holatini keltirib chiqarganini yashirmadi, ammo shogirdlarining fidoyiligiga shubha qilmasligini bildirdi:
«Flitvud»ga tahsin va chuqur qayg‘u: «Avvalo, keyingi bosqichga yo‘l olgan “Flitvud”ni tabriklayman. Ular bunga o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqib erishdi. Biz uchun esa bu juda qayg‘uli kun»;
Mas’uliyat va mehnat bor edi: «Futbolchilarning o‘yinga bo‘lgan munosabatidan hech qanday e’tirozim yo‘q. Bu darajada talab etiladigan vazifalarni bajarmagan birorta o‘yinchini ko‘rmadim. Fidoyilik, mehnat yoki g‘alaba qozonish istagi bilan bog‘liq muammo bo‘lmadi»;
G‘azab emas, chuqur xafalik: «Gap o‘yinga nisbatan bepisandlikda emas. Aks holda, hozir bu yerda g‘azab otiga mingan holda turgan bo‘lardim. Men xafaman, barchamiz xafamiz. Klub ramzini har doim munosib himoya qilishimiz shart».
Ustunlik nega g‘alabaga aylanmadi? Asosiy omillar
Bahs davomida to‘pni nazorat qilgan londonliklarning mag‘lub bo‘lishiga quyidagi jihatlar sabab bo‘lgan:
Foydalanilmagan son-sanoqsiz vaziyatlar: «Arsenal» to‘pga ko‘proq egalik qildi, raqib darvozasi tomon tinimsiz zarbalar yo‘lladi, biroq penaltilar lotereyasigacha yetib bormaslik uchun yaratilgan vaziyatlarni vaqtida golga aylantira olmadi;
Kubok bahslarining beshafqat qonuni: «Kubok musobaqalarida jamoalarning imkoniyatlari ko‘pincha tenglashib qoladi, ayniqsa raqib hisobda oldinga chiqib olganda. Butun bahs davomida ularga deyarli imkon bermadik, ammo mayda tafsilotlar hamma narsani hal qilib qo‘ydi»;
O‘yinning tarixiy bayoni: 21-daqiqada Loupalo-Bi gol urib «Flitvud»ni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 50-daqiqada Viktor Dyokeresh muvozanatni tiklagan edi. Biroq penaltilar seriyasida omad to‘liq quyi liga vakili tarafida bo‘ldi.
Mikel Arteta ta’kidlaganidek, ko‘rsatilgan sifatli o‘yin hisobda o‘z aksini topmadi va mazkur muvaffaqiyatsizlik londonliklar uchun Angliya Premer-ligasi hamda Chempionlar ligasidagi navbatdagi bahslar oldidan jiddiy xulosa chiqarish vaqti kelganini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…