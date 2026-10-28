Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?

·46·Sport
Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Liga kubogining 1/8 finalida Londonning «Arsenal» klubi to‘rtinchi divizion vakili «Flitvud»ga qarshi kechgan bahsda penaltilar seriyasida 5:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, turnirni tark etdi.
  • Asosiy vaqtda 1:1 hisobi qayd etilgan o‘yinda «to‘pchilar» safida Viktor Dyokeresh gol muallifi bo‘ldi, «Flitvud»dan esa Loupalo-Bi hisobni ochgandi.

Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida musobaqaning bosh da’vogarlaridan biri bo‘lgan Londonning «Arsenal» klubi kutilmaganda mamlakatning to‘rtinchi divizioni (Liga 2) vakili bo‘lmish kamtarona «Flitvud» jamoasiga imkoniyatni boy berib, turnirni erta tark etdi. Asosiy vaqti 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan to‘qnashuvning penaltilar seriyasida mezbonlar 5:3 hisobida ustunlikka erishdi.

Shov-shuvli omadsizlikdan so‘ng «to‘pchilar» bosh murabbiyi Mikel Arteta Sky Sports nashriga bergan intervyusida o‘yin tafsilotlari va jamoa ichidagi ruhiy holatga batafsil to‘xtalib o‘tdi.

«Futbolchilarga e’tirozim yo‘q»: Arteta jamoa munosabatini himoya qildi

Ispaniyalik mutaxassis uchrashuvdagi mag‘lubiyat shok holatini keltirib chiqarganini yashirmadi, ammo shogirdlarining fidoyiligiga shubha qilmasligini bildirdi:

  • «Flitvud»ga tahsin va chuqur qayg‘u: «Avvalo, keyingi bosqichga yo‘l olgan “Flitvud”ni tabriklayman. Ular bunga o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqib erishdi. Biz uchun esa bu juda qayg‘uli kun»;

  • Mas’uliyat va mehnat bor edi: «Futbolchilarning o‘yinga bo‘lgan munosabatidan hech qanday e’tirozim yo‘q. Bu darajada talab etiladigan vazifalarni bajarmagan birorta o‘yinchini ko‘rmadim. Fidoyilik, mehnat yoki g‘alaba qozonish istagi bilan bog‘liq muammo bo‘lmadi»;

  • G‘azab emas, chuqur xafalik: «Gap o‘yinga nisbatan bepisandlikda emas. Aks holda, hozir bu yerda g‘azab otiga mingan holda turgan bo‘lardim. Men xafaman, barchamiz xafamiz. Klub ramzini har doim munosib himoya qilishimiz shart».

Ustunlik nega g‘alabaga aylanmadi? Asosiy omillar

Bahs davomida to‘pni nazorat qilgan londonliklarning mag‘lub bo‘lishiga quyidagi jihatlar sabab bo‘lgan:

  • Foydalanilmagan son-sanoqsiz vaziyatlar: «Arsenal» to‘pga ko‘proq egalik qildi, raqib darvozasi tomon tinimsiz zarbalar yo‘lladi, biroq penaltilar lotereyasigacha yetib bormaslik uchun yaratilgan vaziyatlarni vaqtida golga aylantira olmadi;

  • Kubok bahslarining beshafqat qonuni: «Kubok musobaqalarida jamoalarning imkoniyatlari ko‘pincha tenglashib qoladi, ayniqsa raqib hisobda oldinga chiqib olganda. Butun bahs davomida ularga deyarli imkon bermadik, ammo mayda tafsilotlar hamma narsani hal qilib qo‘ydi»;

  • O‘yinning tarixiy bayoni: 21-daqiqada Loupalo-Bi gol urib «Flitvud»ni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 50-daqiqada Viktor Dyokeresh muvozanatni tiklagan edi. Biroq penaltilar seriyasida omad to‘liq quyi liga vakili tarafida bo‘ldi.

Mikel Arteta ta’kidlaganidek, ko‘rsatilgan sifatli o‘yin hisobda o‘z aksini topmadi va mazkur muvaffaqiyatsizlik londonliklar uchun Angliya Premer-ligasi hamda Chempionlar ligasidagi navbatdagi bahslar oldidan jiddiy xulosa chiqarish vaqti kelganini ko‘rsatdi.

ArsenalFlitvudMikel ArtetaAngliya Liga kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiAngliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiBugun 06:54“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi24 oktabr 21:41«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)18 oktabr 23:17«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi10 oktabr 19:47APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot17 sentabr 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi