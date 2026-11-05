Pragadagi ishonchli g‘alaba: “Arsenal” “Slaviya”ni mag‘lub etib, YECHLda 3-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Londonning «Arsenal» klubi safarda Praganing «Slaviya» jamoasini 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning 9-daqiqasida Noni Madueke va 38-daqiqada Viktor Dyokeresh kiritgan gollar ingliz klubiga g‘alaba keltirdi, mezbonlardan esa 90-daqiqada Filip Novak hisobni qisqartirdi.
- Ushbu natijadan so‘ng 10 ochkoga ega bo‘lgan Mikel Arteta shogirdlari musobaqa jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Londonning «Arsenal» klubi Chexiya poytaxti Pragada mahalliy «Slaviya» mehmoni bo‘ldi. Bahs taqdirini birinchi bo‘limdayoq hal qilgan «to‘pchilar» safarda 2:1 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Ushbu natija evaziga Mikel Arteta jamoasi umumiy musobaqa jadvalidagi peshqadamlik pozitsiyalarini yanada mustahkamlab oldi.
Birinchi bo‘limdagi ustunlik va kech kelgan javob to‘pi
«To‘pchilar» uchrashuvni tezkor va keskin hujumlar bilan boshlashdi:
Maduekening tezkor goli: O‘yinning 9-daqiqasidayoq Noni Madueke mezbonlar darvozasini aniq nishonga olib, inglizlarni oldinga olib chiqdi — 0:1;
Dyokereshdan ikkinchi zarba: 38-daqiqada shvetsiyalik to‘purar Viktor Dyokeresh o‘z mahoratini ko‘rsatib, tablodagi farqni ikkitaga oshirdi (0:2);
90-daqiqadagi javob: Ikkinchi bo‘limda himoyaviy ehtiyotkorlikni oshirgan «Arsenal» o‘yin yakunida to‘p o‘tkazib yubordi. 90-daqiqada Filip Novak hisobni qisqartirishga erishdi, biroq bu mezbonlarni mag‘lubiyatdan qutqarishga yetmadi — 1:2.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar:
Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, 4-tur;
Hisob: «Slaviya» (Chexiya) — «Arsenal» (Angliya) — 1:2;
Gollar: Novak (90) — Madueke (9), Dyokeresh (38);
«Slaviya»: Domchak, Vlchek (Konechni, 61), Golesh, Zima, Kubyak, Suleyman (Xitil, 46), Shturm, Ayaosi (Yurasek, 71), Mozes (Xaloupek, 81), Sadilek, Novak;
«Arsenal»: Rayya, Uayt (Timber, 78), Konsa (Moskera, 62), Gabriel, Inkape, Madueke (Doumen, 90+3), Subimendi, Merino, Rays, Eze (Solis, 62), Dyokeresh (Edegor, 78).
Turnir jadvalidagi ko‘tarilish
Pragada qo‘lga kiritilgan muhim safar g‘alabasidan so‘ng «Arsenal» o‘z ochkolari sonini 10 taga yetkazib, umumiy jadvalda 3-pog‘onaga ko‘tarildi va to‘g‘ridan to‘g‘ri pley-off bosqichi yo‘llanmasi uchun katta qadam tashladi.
Munosib kurashgan «Slaviya» klubi esa 4 ta turdan so‘ng 1 ochko bilan jadvalning 34-o‘rnida qolmoqda.
Izohlar 0
…