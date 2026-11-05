Pragadagi ishonchli g‘alaba: “Arsenal” “Slaviya”ni mag‘lub etib, YECHLda 3-o‘ringa ko‘tarildi

·56·Sport
Pragadagi ishonchli g‘alaba: “Arsenal” “Slaviya”ni mag‘lub etib, YECHLda 3-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida Londonning «Arsenal» klubi safarda Praganing «Slaviya» jamoasini 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvning 9-daqiqasida Noni Madueke va 38-daqiqada Viktor Dyokeresh kiritgan gollar ingliz klubiga g‘alaba keltirdi, mezbonlardan esa 90-daqiqada Filip Novak hisobni qisqartirdi.
  • Ushbu natijadan so‘ng 10 ochkoga ega bo‘lgan Mikel Arteta shogirdlari musobaqa jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Londonning «Arsenal» klubi Chexiya poytaxti Pragada mahalliy «Slaviya» mehmoni bo‘ldi. Bahs taqdirini birinchi bo‘limdayoq hal qilgan «to‘pchilar» safarda 2:1 hisobida muhim g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Ushbu natija evaziga Mikel Arteta jamoasi umumiy musobaqa jadvalidagi peshqadamlik pozitsiyalarini yanada mustahkamlab oldi.

Birinchi bo‘limdagi ustunlik va kech kelgan javob to‘pi

«To‘pchilar» uchrashuvni tezkor va keskin hujumlar bilan boshlashdi:

  • Maduekening tezkor goli: O‘yinning 9-daqiqasidayoq Noni Madueke mezbonlar darvozasini aniq nishonga olib, inglizlarni oldinga olib chiqdi — 0:1;

  • Dyokereshdan ikkinchi zarba: 38-daqiqada shvetsiyalik to‘purar Viktor Dyokeresh o‘z mahoratini ko‘rsatib, tablodagi farqni ikkitaga oshirdi (0:2);

  • 90-daqiqadagi javob: Ikkinchi bo‘limda himoyaviy ehtiyotkorlikni oshirgan «Arsenal» o‘yin yakunida to‘p o‘tkazib yubordi. 90-daqiqada Filip Novak hisobni qisqartirishga erishdi, biroq bu mezbonlarni mag‘lubiyatdan qutqarishga yetmadi — 1:2.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar:

  • Musobaqa: UYEFA Chempionlar ligasi, 4-tur;

  • Hisob: «Slaviya» (Chexiya) — «Arsenal» (Angliya) — 1:2;

  • Gollar: Novak (90) — Madueke (9), Dyokeresh (38);

  • «Slaviya»: Domchak, Vlchek (Konechni, 61), Golesh, Zima, Kubyak, Suleyman (Xitil, 46), Shturm, Ayaosi (Yurasek, 71), Mozes (Xaloupek, 81), Sadilek, Novak;

  • «Arsenal»: Rayya, Uayt (Timber, 78), Konsa (Moskera, 62), Gabriel, Inkape, Madueke (Doumen, 90+3), Subimendi, Merino, Rays, Eze (Solis, 62), Dyokeresh (Edegor, 78).

Turnir jadvalidagi ko‘tarilish

Pragada qo‘lga kiritilgan muhim safar g‘alabasidan so‘ng «Arsenal» o‘z ochkolari sonini 10 taga yetkazib, umumiy jadvalda 3-pog‘onaga ko‘tarildi va to‘g‘ridan to‘g‘ri pley-off bosqichi yo‘llanmasi uchun katta qadam tashladi.

Munosib kurashgan «Slaviya» klubi esa 4 ta turdan so‘ng 1 ochko bilan jadvalning 34-o‘rnida qolmoqda.

Yevropa Chempionlar ligasiArsenalSlaviya PragaMikel Arteta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Slaviya Praga — Arsenal: tarkiblar va jonli matnSlaviya Praga — Arsenal: tarkiblar va jonli matnKecha 23:59Fenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matnFenerbaxche — Slaviya Praga: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 20:31Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?28 oktabr 09:13“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi“Arsenal” “Everton”ni ishonchli hisobda mag‘lub etib “Manchester Siti”ga yetib oldi24 oktabr 21:41«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)«Arsenal» «Nottinghem Forest» safarida qiyin g‘alabaga erishdi (video)18 oktabr 23:17«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi«Arsenal» «Lids»ni mag‘lub etib, peshqadamlik poygasini qizdirdi10 oktabr 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi