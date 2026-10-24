Neapoldagi dahshatli triller: “Napoli” va “Roma” to‘qnashuvida 6 ta gol kiritildi

·3·Sport
Neapoldagi dahshatli triller: “Napoli” va “Roma” to‘qnashuvida 6 ta gol kiritildi

Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida Neapol shahrida haqiqiy futbol dramasi va gollar yomg‘iri kuzatildi. Mahalliy «Napoli» o‘z maydonida poytaxtning «Roma» klubini qabul qildi va uchrashuv shiddatli kurashlar ostida 3:3 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

Neapolliklar safida Skott Maktominey ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dubl qayd etgan bo‘lsa, rimliklar tarkibida zaxiradan maydonga tushgan Leonardo Balerdi so‘nggi daqiqalarda ikkita gol urib, mehmonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.

To‘xtovsiz hujumlar va so‘nggi daqiqalardagi intriga

Uchrashuv har ikki jamoaning murosasiz ochiq futboli bilan yodda qoldi:

  • «Napoli»ning ilk zarbalari: 28-daqiqada Andre-Frank Zambo Angissa hisobni ochdi (1:0). Ikkinchi bo‘lim boshida, ya’ni 48-daqiqada Skott Maktominey farqni ikkitaga oshirdi (2:0);

  • «Roma»ning uyg‘onishi: Rimliklar taslim bo‘lishmadi — 69-daqiqada Matias Soule oradagi farqni qisqartirdi, oradan besh daqiqa o‘tib, 74-daqiqada zaxiradan tushgan Balerdi muvozanatni tikladi (2:2);

  • Dramatik final: 83-daqiqada Maktominey yana bir bor to‘p kiritib, neapolliklarni g‘alabaga yaqinlashtirgan edi (3:2), biroq 89-daqiqada Balerdi o‘zining ikkinchi golini urdi va bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (3:3).

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu jangovar ochkodan so‘ng turnir jadvalidagi holat quyidagicha o‘zgardi:

  • «Roma»ning o‘rni: Ochkolarini 18 taga yetkazgan rimliklar chempionat jadvalida 3-o‘rinni saqlab turibdi;

  • «Napoli»ning holati: Hisobida 12 ochko bo‘lgan Neapol klubi musobaqa jadvalining 7-pog‘onasida bormoqda.

O‘yin qaydnomasi:

Italiya A Seriyasi. 8-tur

«Napoli» — «Roma» 3:3

  • Gollar: Angissa 28, Maktominey 48, 83 — Soule 69, Balerdi 74, 89.

  • «Napoli»: Meret, Di Lorenso, Badiashil (Byokema, 52), Marin, Olivera, Maktominey, De Bryuyne, Angissa, Hoylund, Lang (Vergara, 80), Politano.

  • «Roma»: Gollini, Manchini (Jilardi, 84), Ndika, Ermoso (Kastro, 58), De Ron, Pizilli (Balerdi, 61), Fransa, Rensh (Molina, 58), Kristante, Malen (Mora, 84), Soule.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi9 sentabr 14:55«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi9 sentabr 23:25YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiYECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi10 sentabr 06:34“Napoli” Konte bilan g‘alaba orqali xayrlashdi“Napoli” Konte bilan g‘alaba orqali xayrlashdi25 may 00:19Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdi24 iyul 01:58Napoli Gabriel Jesus transferini amalga oshirmoqchiNapoli Gabriel Jesus transferini amalga oshirmoqchi7 avgust 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi