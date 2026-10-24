Neapoldagi dahshatli triller: “Napoli” va “Roma” to‘qnashuvida 6 ta gol kiritildi
Italiya A Seriyasining 8-turi doirasida Neapol shahrida haqiqiy futbol dramasi va gollar yomg‘iri kuzatildi. Mahalliy «Napoli» o‘z maydonida poytaxtning «Roma» klubini qabul qildi va uchrashuv shiddatli kurashlar ostida 3:3 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Neapolliklar safida Skott Maktominey ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, dubl qayd etgan bo‘lsa, rimliklar tarkibida zaxiradan maydonga tushgan Leonardo Balerdi so‘nggi daqiqalarda ikkita gol urib, mehmonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
To‘xtovsiz hujumlar va so‘nggi daqiqalardagi intriga
Uchrashuv har ikki jamoaning murosasiz ochiq futboli bilan yodda qoldi:
«Napoli»ning ilk zarbalari: 28-daqiqada Andre-Frank Zambo Angissa hisobni ochdi (1:0). Ikkinchi bo‘lim boshida, ya’ni 48-daqiqada Skott Maktominey farqni ikkitaga oshirdi (2:0);
«Roma»ning uyg‘onishi: Rimliklar taslim bo‘lishmadi — 69-daqiqada Matias Soule oradagi farqni qisqartirdi, oradan besh daqiqa o‘tib, 74-daqiqada zaxiradan tushgan Balerdi muvozanatni tikladi (2:2);
Dramatik final: 83-daqiqada Maktominey yana bir bor to‘p kiritib, neapolliklarni g‘alabaga yaqinlashtirgan edi (3:2), biroq 89-daqiqada Balerdi o‘zining ikkinchi golini urdi va bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (3:3).
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu jangovar ochkodan so‘ng turnir jadvalidagi holat quyidagicha o‘zgardi:
«Roma»ning o‘rni: Ochkolarini 18 taga yetkazgan rimliklar chempionat jadvalida 3-o‘rinni saqlab turibdi;
«Napoli»ning holati: Hisobida 12 ochko bo‘lgan Neapol klubi musobaqa jadvalining 7-pog‘onasida bormoqda.
O‘yin qaydnomasi:
Italiya A Seriyasi. 8-tur
«Napoli» — «Roma» 3:3
Gollar: Angissa 28, Maktominey 48, 83 — Soule 69, Balerdi 74, 89.
«Napoli»: Meret, Di Lorenso, Badiashil (Byokema, 52), Marin, Olivera, Maktominey, De Bryuyne, Angissa, Hoylund, Lang (Vergara, 80), Politano.
«Roma»: Gollini, Manchini (Jilardi, 84), Ndika, Ermoso (Kastro, 58), De Ron, Pizilli (Balerdi, 61), Fransa, Rensh (Molina, 58), Kristante, Malen (Mora, 84), Soule.
Izohlar 0
…