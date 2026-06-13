Ueyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdi

·26·Sport
Ueyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdi

Manchester Yunayted afsonasi Ueyn Runi oʻzining sobiq jamoasini Napoli yarim himoyachisi Skott Maktomineyni ortga qaytarish boʻyicha shov-shuvli transferni amalga oshirishga undadi. Mashhur hujumchi 29 yoshli futbolchining 26 million funt evaziga A Seriyaga sotib yuborilishini tushunarsiz qaror deb atadi. Runining fikricha, shotlandiyalik futbolchi oʻzining gollari va mehnatsevarligi bilan jamoa uchun juda muhim figura edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Akademiya tarbiyalanuvchisini sotish haqidagi qaror, uning Italiyadagi debyut mavsumida Skudetto sohibiga aylangani va oʻyin darajasini sezilarli darajada oshirganidan soʻng, klub rahbariyatining xatosi sifatida koʻrilmoqda. Maktominey ham klub, ham terma jamoa miqyosida yetakchilik qobiliyatini namoyish etib, Old Traffordni tark etganidan beri oʻz oʻyinini yangi bosqichga olib chiqdi.

Ueyn Runi oʻzining shaxsiy koʻrsatuvida Manchester Yunaytedning sport strategiyasini tanqid qildi. "Manchester Yunayted uni qoʻyib yuborganiga ishona olmadim, chunki u tinimsiz mehnat qiladigan futbolchi. Oʻsha paytda u har hafta maydonga tushishini xohlaydigan oʻyinchilardan biri edi, chunki boshqalar borini bermayotgan bir paytda u katta taʼsir oʻtkaza olardi. U hujumkorroq rolda oʻynab, muhim gollarni urayotgan edi. Uni hozir Manchester Yunaytedga qaytishini juda xohlagan boʻlardim", — dedi Runi.

Hozirda Manchester Yunayted rahbariyati tarkibni yoshartirish ustida ishlamoqda va Atalanta yarim himoyachisi Ederson transferini hal qilgan. Klub roʻyxatida Mateus Fernandes, Aleks Skott va Adam Uorton kabi yosh iqtidorlar boʻlsa-da, Maktomineyning nomi hozircha rasmiy nomzodlar orasida yoʻq. Shunga qaramay, muxlislar va mutaxassislar tajribali yarim himoyachining qaytishi jamoa ruhini koʻtarishiga ishonishmoqda.

Ayni damda Skott Maktominey Shotlandiya terma jamoasi safida Jaxon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Shotlandlar 28 yillik tanaffusdan soʻng yirik turnirga qaytishdi va Gaiti bilan boʻladigan ilk oʻyinda Maktominey asosiy yetakchi boʻlishi kutilmoqda. Ushbu turnirdagi ishtirokidan soʻng, yozgi transfer oynasida uning kelajagi yana diqqat markazida boʻladi.

Manchester YunaytedSkott MaktomineyUeyn RuniNapoliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadiAbbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadiBugun, 14:30Joze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiJoze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiBugun, 13:35Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Bugun, 13:09Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaArsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaBugun, 12:56Bellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBellingham va Rogers Jordan Hendersonni tanqidlardan himoya qildiBugun, 12:16Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasMiroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasBugun, 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi