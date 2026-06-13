Ueyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdi
Manchester Yunayted afsonasi Ueyn Runi oʻzining sobiq jamoasini Napoli yarim himoyachisi Skott Maktomineyni ortga qaytarish boʻyicha shov-shuvli transferni amalga oshirishga undadi. Mashhur hujumchi 29 yoshli futbolchining 26 million funt evaziga A Seriyaga sotib yuborilishini tushunarsiz qaror deb atadi. Runining fikricha, shotlandiyalik futbolchi oʻzining gollari va mehnatsevarligi bilan jamoa uchun juda muhim figura edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Akademiya tarbiyalanuvchisini sotish haqidagi qaror, uning Italiyadagi debyut mavsumida Skudetto sohibiga aylangani va oʻyin darajasini sezilarli darajada oshirganidan soʻng, klub rahbariyatining xatosi sifatida koʻrilmoqda. Maktominey ham klub, ham terma jamoa miqyosida yetakchilik qobiliyatini namoyish etib, Old Traffordni tark etganidan beri oʻz oʻyinini yangi bosqichga olib chiqdi.
Ueyn Runi oʻzining shaxsiy koʻrsatuvida Manchester Yunaytedning sport strategiyasini tanqid qildi. "Manchester Yunayted uni qoʻyib yuborganiga ishona olmadim, chunki u tinimsiz mehnat qiladigan futbolchi. Oʻsha paytda u har hafta maydonga tushishini xohlaydigan oʻyinchilardan biri edi, chunki boshqalar borini bermayotgan bir paytda u katta taʼsir oʻtkaza olardi. U hujumkorroq rolda oʻynab, muhim gollarni urayotgan edi. Uni hozir Manchester Yunaytedga qaytishini juda xohlagan boʻlardim", — dedi Runi.
Hozirda Manchester Yunayted rahbariyati tarkibni yoshartirish ustida ishlamoqda va Atalanta yarim himoyachisi Ederson transferini hal qilgan. Klub roʻyxatida Mateus Fernandes, Aleks Skott va Adam Uorton kabi yosh iqtidorlar boʻlsa-da, Maktomineyning nomi hozircha rasmiy nomzodlar orasida yoʻq. Shunga qaramay, muxlislar va mutaxassislar tajribali yarim himoyachining qaytishi jamoa ruhini koʻtarishiga ishonishmoqda.
Ayni damda Skott Maktominey Shotlandiya terma jamoasi safida Jaxon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Shotlandlar 28 yillik tanaffusdan soʻng yirik turnirga qaytishdi va Gaiti bilan boʻladigan ilk oʻyinda Maktominey asosiy yetakchi boʻlishi kutilmoqda. Ushbu turnirdagi ishtirokidan soʻng, yozgi transfer oynasida uning kelajagi yana diqqat markazida boʻladi.
…