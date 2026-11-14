Messisiz qolgan Argentina terma jamoasi o‘z maydonida Urugvayga mag‘lub bo‘ldi

2 daqiqa o'qish69
Messisiz qolgan Argentina terma jamoasi o‘z maydonida Urugvayga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina terma jamoasi Buenos-Ayresdagi «Alberto Xose Armando» stadionida o‘tgan nazorat uchrashuvida Urugvayga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
  • O‘yinning 48-daqiqasida Leonardo Balerdi o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan bo‘lsa, 54-daqiqada Maksimiliano Arauxo hisobni 0:2 ga yetkazdi.
  • Xulian Alvares 73-daqiqada bitta gol bilan javob qaytarganiga qaramay, Lionel Messi tark etgan Argentina jamoasi mag‘lubiyatdan qutulib qola olmadi.

Jahon chempioni — Argentina terma jamoasi o‘z maydonida o‘tkazilgan navbatdagi nazorat uchrashuvida prinsipial raqibi Urugvayga qarshi maydonga tushdi. Buenos-Ayresdagi mashhur «Alberto Xose Armando» stadionida kechgan murosasiz bahs mehmonlarning g‘alabasi bilan yakunlandi — 1:2.

Keskin kurash va ikkinchi taymdagi gollar

Uchrashuvning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida o‘tib, darvozalarga gol kiritilmadi. Biroq ikkinchi taym boshlanishi bilanoq maydondagi vaziyat keskin o‘zgardi:

  • 48-daqiqa: Himoyachi Leonardo Balerdi o‘z darvozasiga to‘p kiritib qo‘yib, urugvayliklarning hisobni ochishiga sabab bo‘ldi (0:1).

  • 54-daqiqa: Oradan bor-yo‘g‘i olti daqiqa o‘tib, Maksimiliano Arauxo urugvayliklarning ustunligini ikki to‘pga yetkazdi (0:2).

  • 73-daqiqa: Xulian Alvares aniq zarbasi bilan hisobni qisqartirib, «albiseleste»ga umid uyg‘otdi (1:2).

Biroq argentinaliklar qolgan vaqtda hisobni tenglashtirish uchun qilgan harakatlari naf bermadi. Lionel Messi milliy jamoani tark etganidan keyingi ilk o‘yinidayoq Argentina terma jamoasi mag‘lubiyatga uchradi.

Uchrashuv tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar

Hisob

Argentina — Urugvay — 1:2

Gollar

Balerdi 48' (avtogol), Arauxo 54' — Alvares 73'

Stadion

«Alberto Xose Armando», Buenos-Ayres

Bosh murabbiylar va tarkiblar

Yosh va yangi nomlardan iborat tarkiblar sinovdan o‘tkazildi

Maydondagi asosiy tarkiblar

Ushbu bahsda har ikki jamoa bosh murabbiylari asosan tarkibni rotatsiya qilib, yosh va yangi futbolchilarga imkoniyat berishdi.

  • Argentina safida: Rulli, Medina (Vega, 83), Montiyel (Xyay, 83), Lisandro Martines, Balerdi, Palasios (Soule, 46), Enso Fernandes, Aleksis Mak Allister, Almada (Prestiani, 60), Niko Pas, Xulian Alvares maydonga tushdi.

  • Urugvay safida esa: Fermarin, Olivera, Ronald Arauxo, Varela, Pikeres (Kaseres, 58), Kanobbio (Valverde, 58), Torreyra (Vinyas, 76), Bentankur, Maksimiliano Arauxo (Pelyistri, 85), De Arraskaeta (Bernal, 76), Nunes (Agirre, 85) kabi taniqli futbolchilar harakat qilishdi.

Oldindagi navbatli sinovlar

Mag‘lubiyatdan so‘ng har ikki jamoa o‘z rejalarini davom ettiradi. Joriy yilning 18 noyabr kuni Argentina terma jamoasi Kosta-Rikaga qarshi navbatdagi nazorat uchrashuvini o‘tkazadi. Shu kuni Urugvay esa Dominikan Respublikasi terma jamoasiga qarshi maydonga tushishi rejalashtirilgan.

Sizningcha, Lionel Messining ketishi Argentina terma jamoasining o‘yiniga va natijalariga qanchalik jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari