Messisiz qolgan Argentina terma jamoasi o‘z maydonida Urugvayga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina terma jamoasi Buenos-Ayresdagi «Alberto Xose Armando» stadionida o‘tgan nazorat uchrashuvida Urugvayga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
- O‘yinning 48-daqiqasida Leonardo Balerdi o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan bo‘lsa, 54-daqiqada Maksimiliano Arauxo hisobni 0:2 ga yetkazdi.
- Xulian Alvares 73-daqiqada bitta gol bilan javob qaytarganiga qaramay, Lionel Messi tark etgan Argentina jamoasi mag‘lubiyatdan qutulib qola olmadi.
Jahon chempioni — Argentina terma jamoasi o‘z maydonida o‘tkazilgan navbatdagi nazorat uchrashuvida prinsipial raqibi Urugvayga qarshi maydonga tushdi. Buenos-Ayresdagi mashhur «Alberto Xose Armando» stadionida kechgan murosasiz bahs mehmonlarning g‘alabasi bilan yakunlandi — 1:2.
Keskin kurash va ikkinchi taymdagi gollar
Uchrashuvning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida o‘tib, darvozalarga gol kiritilmadi. Biroq ikkinchi taym boshlanishi bilanoq maydondagi vaziyat keskin o‘zgardi:
48-daqiqa: Himoyachi Leonardo Balerdi o‘z darvozasiga to‘p kiritib qo‘yib, urugvayliklarning hisobni ochishiga sabab bo‘ldi (0:1).
54-daqiqa: Oradan bor-yo‘g‘i olti daqiqa o‘tib, Maksimiliano Arauxo urugvayliklarning ustunligini ikki to‘pga yetkazdi (0:2).
73-daqiqa: Xulian Alvares aniq zarbasi bilan hisobni qisqartirib, «albiseleste»ga umid uyg‘otdi (1:2).
Biroq argentinaliklar qolgan vaqtda hisobni tenglashtirish uchun qilgan harakatlari naf bermadi. Lionel Messi milliy jamoani tark etganidan keyingi ilk o‘yinidayoq Argentina terma jamoasi mag‘lubiyatga uchradi.
Uchrashuv tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar
Hisob
Argentina — Urugvay — 1:2
Gollar
Balerdi 48' (avtogol), Arauxo 54' — Alvares 73'
Stadion
«Alberto Xose Armando», Buenos-Ayres
Bosh murabbiylar va tarkiblar
Yosh va yangi nomlardan iborat tarkiblar sinovdan o‘tkazildi
Maydondagi asosiy tarkiblar
Ushbu bahsda har ikki jamoa bosh murabbiylari asosan tarkibni rotatsiya qilib, yosh va yangi futbolchilarga imkoniyat berishdi.
Argentina safida: Rulli, Medina (Vega, 83), Montiyel (Xyay, 83), Lisandro Martines, Balerdi, Palasios (Soule, 46), Enso Fernandes, Aleksis Mak Allister, Almada (Prestiani, 60), Niko Pas, Xulian Alvares maydonga tushdi.
Urugvay safida esa: Fermarin, Olivera, Ronald Arauxo, Varela, Pikeres (Kaseres, 58), Kanobbio (Valverde, 58), Torreyra (Vinyas, 76), Bentankur, Maksimiliano Arauxo (Pelyistri, 85), De Arraskaeta (Bernal, 76), Nunes (Agirre, 85) kabi taniqli futbolchilar harakat qilishdi.
Oldindagi navbatli sinovlar
Mag‘lubiyatdan so‘ng har ikki jamoa o‘z rejalarini davom ettiradi. Joriy yilning 18 noyabr kuni Argentina terma jamoasi Kosta-Rikaga qarshi navbatdagi nazorat uchrashuvini o‘tkazadi. Shu kuni Urugvay esa Dominikan Respublikasi terma jamoasiga qarshi maydonga tushishi rejalashtirilgan.
Sizningcha, Lionel Messining ketishi Argentina terma jamoasining o‘yiniga va natijalariga qanchalik jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…