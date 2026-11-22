A Seriyasida gollar shousi: «Roma» beshta gol urdi, Malen poker qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 12-turida «Roma» hujumchisi Donyell Malen «Parma» darvozasiga to‘rtta gol urib, poker qayd etdi va jamoasining 5:1 hisobidagi yirik g‘alabasiga boshchilik qildi.
- Shuningdek, «Latsio» o‘z maydonida «Lechche»ni 3:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, «Komo»
- «Kalyari» ustidan 2:0 hisobida zafar quchdi.
- «Napoli» esa Skott Maktomineyning yagona goli evaziga «Torino»ni 1:0 hisobida taslim qilib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.
Italiya A Seriyasining 12-turida Donyell Malen haqiqiy gollar shouini namoyish etdi. Niderlandiyalik hujumchi «Parma» darvozasiga to‘rt marta yo‘l topib, poker qayd etdi va «Roma»ning safardagi yirik g‘alabasiga asosiy hissani qo‘shdi. «Latsio» va «Komo» ham raqiblarini mag‘lub etdi, «Napoli» esa muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.
Italiya chempionatining 2026/2027 yilgi mavsumi 12-turidan o‘rin olgan dastlabki to‘rtta uchrashuv yakunlandi. Turning eng e’tiborli natijasi «Roma»ning «Parma» maydonidagi 5:1 hisobidagi g‘alabasi bo‘ldi.
Rimliklar safida Donyell Malen raqib himoyachilari uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylandi. Hujumchi bir o‘yinda to‘rtta gol urib, poker muallifiga aylandi. Shuningdek, «Latsio» «Lechche»ni yirik hisobda yengdi, «Napoli» va «Komo» esa o‘z uchrashuvlarida g‘alaba qozonishdi.
Malendan poker: «Roma» raqib darvozasiga beshta gol urdi
«Parma» — «Roma» 1:5
12-turning eng shov-shuvli natijasi «Roma»ning safardagi yirik g‘alabasi bo‘ldi. Rimliklar «Parma» maydonida beshta gol kiritib, raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi.
Uchrashuvning bosh qahramoni shubhasiz Donyell Malen bo‘ldi. Niderlandiyalik hujumchi 38-daqiqada hisobni ochdi. Ikkinchi bo‘limda esa uning gollar seriyasi davom etdi: 67, 76 va 89-daqiqalarda yana uch marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Shu tariqa Malen bitta uchrashuvda to‘rtta gol urib, poker qayd etdi. Rodrigo Mora ham 70-daqiqada o‘z nomini tabloga yozdirdi.
«Parma» safida Nesta Elfege 53-daqiqada javob golini kiritdi. Biroq bu mezbonlarga mag‘lubiyatdan qutulish uchun yordam bermadi.
Yakunda «Roma» 5:1 hisobida g‘alaba qozondi. Malenning to‘rtta goli esa turning eng yorqin voqeasiga aylandi.
«Latsio»dan ishonchli g‘alaba: Noslin dubl qayd etdi
«Latsio» — «Lechche» 3:0
Rimning yana bir jamoasi — «Latsio» ham o‘z muxlislari qarshisida ishonchli g‘alabaga erishdi. Mezbonlar «Lechche» darvozasiga javobsiz uchta gol kiritishdi.
Uchrashuvda Tijjani Noslin asosiy qahramonlardan biri bo‘ldi. U 24-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 67-daqiqada dublni rasmiylashtirdi.
Bahsning yakuniy nuqtasini esa Davide Frattezi qo‘ydi. U 89-daqiqada gol kiritib, «Latsio»ning 3:0 hisobidagi g‘alabasini ta’minladi.
«Napoli»ga Maktomineyning bitta goli yetarli bo‘ldi
«Napoli» — «Torino» 1:0
Neapolliklar o‘z maydonida «Torino» bilan bahs olib borishdi. Uchrashuv ancha murosasiz kechdi va uzoq vaqt davomida hisob ochilmadi.
Mezbonlarga g‘alaba keltirgan yagona gol 72-daqiqada kiritildi. Shotlandiyalik yarimhimoyachi Skott Maktominey raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Napoli»ga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
Qolgan vaqtda «Torino» hisobni tenglashtirishga harakat qildi, ammo neapolliklar ustunlikni saqlab qolishdi.
«Komo» o‘z maydonida «Kalyari»ni mag‘lub etdi
«Komo» — «Kalyari» 2:0
Turning yana bir uchrashuvida «Komo» o‘z maydonida «Kalyari»ni qabul qildi va 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
24-daqiqada Yakobo Ramon hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda esa Lukas da Kunya 56-daqiqada gol urib, jamoasining ustunligini mustahkamladi.
«Kalyari» qolgan vaqt davomida hisobni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lmadi. Natijada «Komo» uch ochkoni o‘z hisobiga yozib qo‘ydi.
A Seriyasi 12-turining dastlabki natijalari
Uchrashuv
Hisob
«Komo» — «Kalyari»
2:0
«Latsio» — «Lechche»
3:0
«Parma» — «Roma»
1:5
«Napoli» — «Torino»
1:0
Turning bosh qahramoni — Donyell Malen
12-turning dastlabki uchrashuvlari orasida «Roma»ning yirik g‘alabasi va Donyell Malenning to‘rtta goli alohida ajralib turdi. Bir o‘yinda poker qayd etish hujumchi uchun ham, uning jamoasi uchun ham katta voqea hisoblanadi.
«Latsio» va «Komo» ham o‘z muxlislarini g‘alaba bilan xursand qilgan bo‘lsa, «Napoli» minimal hisobdagi muvaffaqiyat orqali uch ochkoni qo‘lga kiritdi. A Seriyasining 12-turidagi qolgan uchrashuvlar esa turnir jadvalidagi vaziyatga yanada oydinlik kiritadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…