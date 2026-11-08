Neapolda qizg‘in to‘qnashuv: “Latsio”ning 6 o‘yinlik g‘alabali seriyasi to‘xtatildi!
Italiya A Seriyasining 11-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda musobaqa jadvali yetakchisi Rimning «Latsio» klubi Neapolda «Napoli» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va kurashlarga boy kechgan bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Ushbu natija evaziga «Latsio»ning musobaqadagi ketma-ket oltita g‘alabadan iborat hayratlanarli seriyasiga chek qo‘yildi. Shunga qaramay, poytaxtliklar chempionatdagi yakkapeshqadamligini saqlab qoldi. Oldingi ikki turda ochko boy bergan «Napoli» esa muhim ochkoni qo‘lga kiritib, inqirozni to‘xtatdi.
Har ikki bo‘limda bittadan gol: Tezkor avtogol va Frattezining mahorati
Uchrashuv mehmonlarning faol bosimi bilan boshlandi:
28-daqiqada Frattezidan hisobni ochish: Rimliklarning xavfli hujumini Davide Frattezi aniq zarba bilan yakunlab, «Latsio»ni oldinga olib chiqdi — 0:1;
48-daqiqadagi kutilmagan avtogol: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilanoq neapolliklar katta kuch bilan oldinga tashlandi. 48-daqiqada mehmonlar himoyachisi Alfonso Pedraza o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va muvozanat tiklandi — 1:1;
Sariq kartochkalar yomg‘iri: Hakam uchrashuv davomida har ikki tomon futbolchilariga jami 9 marta ogohlantirish ko‘rsatdi, xususan «Napoli» safida Vergara, De Bryuyne kabi yetakchilar ham sariq kartochka oldi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya. 11-tur
«Napoli» — «Latsio» 1:1
Gollar: Pedraza (48, avtogol) — Frattezi (28).
Ogohlantirishlar: Lang (44), Gilmor (65), Vergara (66, 74), De Bryuyne (83) — Shutalo (33), Tavaresh (46), Floriani (61), Frattezi (78).
«Napoli»: Milinkovich-Savich, Rahmani, Marin, Byokema, Maktominey, Olivera, Gilmor (Angissa, 69), Vergara (Lukka, 74), De Bryuyne (Jovane, 83), Lang, Hoylund (Politano, 74).
«Latsio»: Mandas, Shutalo (Leyte, 33), Floriani (Latsari, 61), Tavaresh (Pedraza, 46), Provstgard, Belaxyane, Teylor, Frattezi (Kanchelleri, 78), Isaksen, Noslin, Pinamonti (Dele-Bashiru, 61).
Turnir jadvalidagi vaziyat
Neapoldagi jangovar durang turnir jadvalining yuqori qismidagi intrigani yanada qizdirdi:
«Latsio» peshqadam: Oltitalik g‘alabali yurishi to‘xtagan bo‘lsa-da, «burgutlar» turnir jadvalining cho‘qqisini o‘z qo‘lida saqlab turibdi;
«Napoli» uchun muhim ochko: Ketma-ket ikki mag‘lubiyatdan so‘ng murakkab raqib bilan durang o‘ynagan «Napoli» ruhiy jihatdan muhim ochkoni jamg‘arib, kuchlilar qatoridagi kurashni davom ettiradi.
Izohlar 0
…