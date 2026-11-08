Neapolda qizg‘in to‘qnashuv: “Latsio”ning 6 o‘yinlik g‘alabali seriyasi to‘xtatildi!

·4·Sport
Neapolda qizg‘in to‘qnashuv: “Latsio”ning 6 o‘yinlik g‘alabali seriyasi to‘xtatildi!

Italiya A Seriyasining 11-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda musobaqa jadvali yetakchisi Rimning «Latsio» klubi Neapolda «Napoli» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va kurashlarga boy kechgan bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

Ushbu natija evaziga «Latsio»ning musobaqadagi ketma-ket oltita g‘alabadan iborat hayratlanarli seriyasiga chek qo‘yildi. Shunga qaramay, poytaxtliklar chempionatdagi yakkapeshqadamligini saqlab qoldi. Oldingi ikki turda ochko boy bergan «Napoli» esa muhim ochkoni qo‘lga kiritib, inqirozni to‘xtatdi.

Har ikki bo‘limda bittadan gol: Tezkor avtogol va Frattezining mahorati

Uchrashuv mehmonlarning faol bosimi bilan boshlandi:

  • 28-daqiqada Frattezidan hisobni ochish: Rimliklarning xavfli hujumini Davide Frattezi aniq zarba bilan yakunlab, «Latsio»ni oldinga olib chiqdi — 0:1;

  • 48-daqiqadagi kutilmagan avtogol: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilanoq neapolliklar katta kuch bilan oldinga tashlandi. 48-daqiqada mehmonlar himoyachisi Alfonso Pedraza o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va muvozanat tiklandi — 1:1;

  • Sariq kartochkalar yomg‘iri: Hakam uchrashuv davomida har ikki tomon futbolchilariga jami 9 marta ogohlantirish ko‘rsatdi, xususan «Napoli» safida Vergara, De Bryuyne kabi yetakchilar ham sariq kartochka oldi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • A Seriya. 11-tur

    «Napoli» — «Latsio» 1:1

    Gollar: Pedraza (48, avtogol) — Frattezi (28).

    Ogohlantirishlar: Lang (44), Gilmor (65), Vergara (66, 74), De Bryuyne (83) — Shutalo (33), Tavaresh (46), Floriani (61), Frattezi (78).

  • «Napoli»: Milinkovich-Savich, Rahmani, Marin, Byokema, Maktominey, Olivera, Gilmor (Angissa, 69), Vergara (Lukka, 74), De Bryuyne (Jovane, 83), Lang, Hoylund (Politano, 74).

  • «Latsio»: Mandas, Shutalo (Leyte, 33), Floriani (Latsari, 61), Tavaresh (Pedraza, 46), Provstgard, Belaxyane, Teylor, Frattezi (Kanchelleri, 78), Isaksen, Noslin, Pinamonti (Dele-Bashiru, 61).

Turnir jadvalidagi vaziyat

Neapoldagi jangovar durang turnir jadvalining yuqori qismidagi intrigani yanada qizdirdi:

  • «Latsio» peshqadam: Oltitalik g‘alabali yurishi to‘xtagan bo‘lsa-da, «burgutlar» turnir jadvalining cho‘qqisini o‘z qo‘lida saqlab turibdi;

  • «Napoli» uchun muhim ochko: Ketma-ket ikki mag‘lubiyatdan so‘ng murakkab raqib bilan durang o‘ynagan «Napoli» ruhiy jihatdan muhim ochkoni jamg‘arib, kuchlilar qatoridagi kurashni davom ettiradi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!20 sentabr 09:00A Seriyada “Latsio” davri: Gattuzo Italiyada oyning eng yaxshi murabbiyi deb topildiA Seriyada “Latsio” davri: Gattuzo Italiyada oyning eng yaxshi murabbiyi deb topildiKecha 08:46«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi13 sentabr 00:57Italiyada yetakchi almashdi! “Latsio” 28 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildiItaliyada yetakchi almashdi! “Latsio” 28 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildi1 noyabr 21:49A Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldiA Seriyada "sensatsiya": «Latsio» safarda «Yuventus»ni tor-mor etib, «Inter»ga yetib oldi19 oktabr 06:51Sassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matnSassuolo — Latsio: tarkiblar va jonli matn27 oktabr 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi