«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan

·43·Sport
«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan

«Napoli» yarimhimoyachisi Skott Maktominey faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkin.

Insayder Nikolo Skira ma’lumotiga ko‘ra, shotlandiyalik futbolchiga qiziqish shaxsan «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino tashabbusi bilan yuzaga kelgan.

Mourino sobiq shogirdini yana ko‘rmoqchi

Portugaliyalik mutaxassis Maktominey bilan avval «Manchester Yunayted»da birga ishlagan.

Shu bois Mourino futbolchining imkoniyatlari, xarakteri va maydondagi foydali jihatlarini yaxshi biladi. Manbaga ko‘ra, aynan u yarimhimoyachini Madridga olib kelish g‘oyasini ilgari surgan.

Maktominey «Napoli»da o‘zini ko‘rsatdi

Skott Maktominey 2024 yilda «Manchester Yunayted»dan «Napoli»ga 30 million yevro evaziga o‘tgan edi.

Neapolliklar safida u tezda muhim futbolchilardan biriga aylandi. 2025/26 yilgi mavsumda yarimhimoyachi barcha musobaqalarda 44 ta o‘yinda maydonga tushdi.

Ushbu bahslarda Maktominey:

  • 14 ta gol urdi;

  • 4 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Shartnoma 2028 yilgacha amal qiladi

Maktomineyning «Napoli» bilan amaldagi shartnomasi 2028 yil 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan.

Bu esa «Real» uchun muzokaralar oson kechmasligini anglatadi. Neapol klubi futbolchini arzon qo‘yib yuborishi dargumon.

Bozor qiymati 40 million yevro atrofida

Transfermarkt portali shotlandiyalik yarimhimoyachining bozor qiymatini 40 million yevro atrofida baholamoqda.

Ammo uning so‘nggi mavsumdagi samaradorligi va shartnoma muddati hisobga olinsa, «Napoli» transfer uchun bundan yuqoriroq summa talab qilishi ham mumkin.

Madridda yangi rol bo‘lishi mumkin

Maktominey klassik yarimhimoyachi sifatida jismoniy kurash, jarima maydonchasiga kirib borish va gol urish qobiliyati bilan ajralib turadi.

Mourino esa aynan shunday futbolchilardan maksimal foyda olishni yaxshi biladi. Endi asosiy savol — «Real» bu qiziqishni rasmiy taklifga aylantiradimi yoki Maktominey Neapolda qoladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaFransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaBugun, 21:28Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiHoland Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiBugun, 19:25O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiO‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiBugun, 19:19Saloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiSaloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiBugun, 19:06Klopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiKlopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiBugun, 19:04"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdiBugun, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi