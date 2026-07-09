«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan
«Napoli» yarimhimoyachisi Skott Maktominey faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkin.
Insayder Nikolo Skira ma’lumotiga ko‘ra, shotlandiyalik futbolchiga qiziqish shaxsan «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino tashabbusi bilan yuzaga kelgan.
Mourino sobiq shogirdini yana ko‘rmoqchi
Portugaliyalik mutaxassis Maktominey bilan avval «Manchester Yunayted»da birga ishlagan.
Shu bois Mourino futbolchining imkoniyatlari, xarakteri va maydondagi foydali jihatlarini yaxshi biladi. Manbaga ko‘ra, aynan u yarimhimoyachini Madridga olib kelish g‘oyasini ilgari surgan.
Maktominey «Napoli»da o‘zini ko‘rsatdi
Skott Maktominey 2024 yilda «Manchester Yunayted»dan «Napoli»ga 30 million yevro evaziga o‘tgan edi.
Neapolliklar safida u tezda muhim futbolchilardan biriga aylandi. 2025/26 yilgi mavsumda yarimhimoyachi barcha musobaqalarda 44 ta o‘yinda maydonga tushdi.
Ushbu bahslarda Maktominey:
14 ta gol urdi;
4 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Shartnoma 2028 yilgacha amal qiladi
Maktomineyning «Napoli» bilan amaldagi shartnomasi 2028 yil 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan.
Bu esa «Real» uchun muzokaralar oson kechmasligini anglatadi. Neapol klubi futbolchini arzon qo‘yib yuborishi dargumon.
Bozor qiymati 40 million yevro atrofida
Transfermarkt portali shotlandiyalik yarimhimoyachining bozor qiymatini 40 million yevro atrofida baholamoqda.
Ammo uning so‘nggi mavsumdagi samaradorligi va shartnoma muddati hisobga olinsa, «Napoli» transfer uchun bundan yuqoriroq summa talab qilishi ham mumkin.
Madridda yangi rol bo‘lishi mumkin
Maktominey klassik yarimhimoyachi sifatida jismoniy kurash, jarima maydonchasiga kirib borish va gol urish qobiliyati bilan ajralib turadi.
Mourino esa aynan shunday futbolchilardan maksimal foyda olishni yaxshi biladi. Endi asosiy savol — «Real» bu qiziqishni rasmiy taklifga aylantiradimi yoki Maktominey Neapolda qoladimi?
…