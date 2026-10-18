O‘zbek boksi hukmronligi: Jahon chempionatining 2-kunida barcha bokschilarimiz g‘alaba qozondi

·75·Sport
O‘zbek boksi hukmronligi: Jahon chempionatining 2-kunida barcha bokschilarimiz g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tayotgan boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionatining ikkinchi kunida O‘zbekiston terma jamoasining besh nafar bokschisi ham g‘alaba qozondi.
  • Shodiyona Meliqo‘ziyeva (-54 kg) hindistonlik Joyshri Chiromni 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • Zulfiqor Adhamjonov (-70 kg) va Asadbek Sultanboyev (-90 kg) o‘z raqiblarini 5:0 hisobida tor-mor qilishdi.

Chernogoriyaning Budva shahrida start olgan boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionatining ikkinchi kungi bellashuvlari O‘zbekiston terma jamoasi uchun haqiqiy benefisga aylandi.

Kun davomida ringga ko‘tarilgan besh nafar charm qo‘lqop ustamizning barchasi raqiblaridan ustun kelib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi va yuz foizlik g‘alabali natijani qayd etdi.

Meliqo‘ziyevadan iroda va raqiblar ustidan mutlaq nazorat

Ikkinchi kunning eng keskin va asabiy bellashuvi qizlar o‘rtasidagi bahslarga to‘g‘ri keldi:

  • Shodiyona Meliqo‘ziyevaning qiyin zafari: -54 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Shodiyona hindistonlik Joyshri Chiromga qarshi og‘ir jang olib bordi va 3:2 hisobida muhim irodali g‘alabani naqd qildi;

  • 5:0 hisobidagi sof ustunlik: -70 kg vaznda Zulfiqor Adhamjonov gruziyalik Akaki Basariaga, -90 kg vazn toifasida esa Asadbek Sultanboyev Panama vakili Norman Simmonsga qarshi bahs olib borib, raqiblarini bir ovozdan 5:0 hisobida tor-mor etdi;

  • Ishonchli yurish: Shuningdek, Aselya Tulegenova (-65 kg) Venesuela sportchisi ustidan 4:1 hisobida, Jahongir Zayniddinov (-65 kg) esa belaruslik raqibidan 3:1 hisobida ustun keldi.

Barcha natijalar bilan tanishing:

  • -54 kg: Shodiyona Meliqo‘ziyeva — Joyshri Chirom (Hindiston) — 3:2

  • -70 kg: Zulfiqor Adhamjonov — Akaki Basaria (Gruziya) — 5:0

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev — Norman Simmons (Panama) — 5:0

  • -65 kg: Aselya Tulegenova — Benniyelis Perez (Venesuela) — 4:1

  • -65 kg: Jahongir Zayniddinov — Bogdan Shashlikou (Belarus) — 3:1

O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi Budvadagi global musobaqada o‘zbek boks maktabining an’anaviy yetakchilik ruhini saqlab qolgan holda medal sari ishonch bilan odimlamoqda.

Shodiyona Meliqo‘ziyevaZulfiqor AdhamjonovAsadbek SultanboyevBudvadagi boks chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!8 sentabr 22:12«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi22 sentabr 19:27“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong7 sentabr 12:23Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaDunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rinda9 sentabr 19:17Jalolov va Meliqo‘ziyev Osiyo o‘yinlarida qatnashadimi: Qachon ringga chiqadi?Jalolov va Meliqo‘ziyev Osiyo o‘yinlarida qatnashadimi: Qachon ringga chiqadi?23 avgust 19:05O'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdiO'zbek boksi afsonasidan judo bo'ldi: «Toshkent yo'lbarsi» Rufat Risqiev vafot etdi15 avgust 09:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...