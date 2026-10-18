O‘zbek boksi hukmronligi: Jahon chempionatining 2-kunida barcha bokschilarimiz g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tayotgan boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionatining ikkinchi kunida O‘zbekiston terma jamoasining besh nafar bokschisi ham g‘alaba qozondi.
- Shodiyona Meliqo‘ziyeva (-54 kg) hindistonlik Joyshri Chiromni 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Zulfiqor Adhamjonov (-70 kg) va Asadbek Sultanboyev (-90 kg) o‘z raqiblarini 5:0 hisobida tor-mor qilishdi.
Chernogoriyaning Budva shahrida start olgan boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionatining ikkinchi kungi bellashuvlari O‘zbekiston terma jamoasi uchun haqiqiy benefisga aylandi.
Kun davomida ringga ko‘tarilgan besh nafar charm qo‘lqop ustamizning barchasi raqiblaridan ustun kelib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi va yuz foizlik g‘alabali natijani qayd etdi.
Meliqo‘ziyevadan iroda va raqiblar ustidan mutlaq nazorat
Ikkinchi kunning eng keskin va asabiy bellashuvi qizlar o‘rtasidagi bahslarga to‘g‘ri keldi:
Shodiyona Meliqo‘ziyevaning qiyin zafari: -54 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Shodiyona hindistonlik Joyshri Chiromga qarshi og‘ir jang olib bordi va 3:2 hisobida muhim irodali g‘alabani naqd qildi;
5:0 hisobidagi sof ustunlik: -70 kg vaznda Zulfiqor Adhamjonov gruziyalik Akaki Basariaga, -90 kg vazn toifasida esa Asadbek Sultanboyev Panama vakili Norman Simmonsga qarshi bahs olib borib, raqiblarini bir ovozdan 5:0 hisobida tor-mor etdi;
Ishonchli yurish: Shuningdek, Aselya Tulegenova (-65 kg) Venesuela sportchisi ustidan 4:1 hisobida, Jahongir Zayniddinov (-65 kg) esa belaruslik raqibidan 3:1 hisobida ustun keldi.
Barcha natijalar bilan tanishing:
-54 kg: Shodiyona Meliqo‘ziyeva — Joyshri Chirom (Hindiston) — 3:2
-70 kg: Zulfiqor Adhamjonov — Akaki Basaria (Gruziya) — 5:0
-90 kg: Asadbek Sultanboyev — Norman Simmons (Panama) — 5:0
-65 kg: Aselya Tulegenova — Benniyelis Perez (Venesuela) — 4:1
-65 kg: Jahongir Zayniddinov — Bogdan Shashlikou (Belarus) — 3:1
O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi Budvadagi global musobaqada o‘zbek boks maktabining an’anaviy yetakchilik ruhini saqlab qolgan holda medal sari ishonch bilan odimlamoqda.
Izohlar 0
…