Ronaldino 46 yoshida Italiyaning «Ravenna» klubida o‘ynaydi

·84·Sport
Ronaldino 46 yoshida Italiyaning «Ravenna» klubida o‘ynaydi

Braziliyalik mashhur futbolchi Ronaldino 46 yoshida professional futbolga qaytishga tayyorlanmoqda. Italiyaning uchinchi divizionida ishtirok etadigan «Ravenna» klubi uning 2026 yil 15 noyabr kuni «Forli»ga qarshi o‘yinda maydonga tushishini ma’lum qildi. Uchrashuv «Bruno Benelli» stadionida bo‘lib o‘tadi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Ronaldino 2015 yilda Braziliyaning «Fluminense» klubi safida so‘nggi rasmiy uchrashuvini o‘tkazgan, 2018 yilda esa futbolchilik faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgan edi. U 11 yildan ortiq vaqt davomida professional darajadagi rasmiy o‘yinlarda qatnashmagan.

Futbolchi 2026 yil iyun oyida «Ravenna» bilan shartnoma tuzgan. Keyinchalik u klub aksiyalarining bir qismini ham sotib olgan. Dastlab uning jamoadagi ishtiroki asosan klubni targ‘ib qilish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aytilgandi. Endi esa Ronaldinoning rasmiy uchrashuvda o‘ynashi tasdiqlandi.

Ronaldino Braziliya terma jamoasi bilan 2002 yilgi jahon chempionatida g‘olib chiqqan. Shuningdek, u 2005 yilda «Oltin to‘p» mukofotini qo‘lga kiritgan, faoliyati davomida «Barselona», «Milan» va «Pari Sen-Jermen» kabi klublarda to‘p surgan.

Futbolchining qaytishidan ko‘zlangan maqsadlardan biri uning faoliyatidagi 300-golni urishdir. Ronaldino avgust oyida Italiyadagi taqdimot marosimida bu ehtimolni istisno qilmagan va jamoaga yordam berish uchun kelganini aytgan.

RonaldinoRavennaForliBraziliya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladiBraziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladi7 oktabr 14:41Adeyemi Messini tanladi va Yamalga katta baho berdiAdeyemi Messini tanladi va Yamalga katta baho berdi24 iyul 11:43Belletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosBelletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolos6 iyul 23:57Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaKafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatda18 iyun 14:57Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?12 iyun 17:56Siz hali Ronaldinho emassiz: Messi Barselona safida qanday qahva tayyorlaganSiz hali Ronaldinho emassiz: Messi Barselona safida qanday qahva tayyorlagan1 iyun 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi