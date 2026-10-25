Ronaldino 46 yoshida Italiyaning «Ravenna» klubida o‘ynaydi
Braziliyalik mashhur futbolchi Ronaldino 46 yoshida professional futbolga qaytishga tayyorlanmoqda. Italiyaning uchinchi divizionida ishtirok etadigan «Ravenna» klubi uning 2026 yil 15 noyabr kuni «Forli»ga qarshi o‘yinda maydonga tushishini ma’lum qildi. Uchrashuv «Bruno Benelli» stadionida bo‘lib o‘tadi. Bu haqda Reuters xabar berdi.
Ronaldino 2015 yilda Braziliyaning «Fluminense» klubi safida so‘nggi rasmiy uchrashuvini o‘tkazgan, 2018 yilda esa futbolchilik faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgan edi. U 11 yildan ortiq vaqt davomida professional darajadagi rasmiy o‘yinlarda qatnashmagan.
Futbolchi 2026 yil iyun oyida «Ravenna» bilan shartnoma tuzgan. Keyinchalik u klub aksiyalarining bir qismini ham sotib olgan. Dastlab uning jamoadagi ishtiroki asosan klubni targ‘ib qilish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aytilgandi. Endi esa Ronaldinoning rasmiy uchrashuvda o‘ynashi tasdiqlandi.
Ronaldino Braziliya terma jamoasi bilan 2002 yilgi jahon chempionatida g‘olib chiqqan. Shuningdek, u 2005 yilda «Oltin to‘p» mukofotini qo‘lga kiritgan, faoliyati davomida «Barselona», «Milan» va «Pari Sen-Jermen» kabi klublarda to‘p surgan.
Futbolchining qaytishidan ko‘zlangan maqsadlardan biri uning faoliyatidagi 300-golni urishdir. Ronaldino avgust oyida Italiyadagi taqdimot marosimida bu ehtimolni istisno qilmagan va jamoaga yordam berish uchun kelganini aytgan.
Izohlar 0
…