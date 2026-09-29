Braziliya Avstraliyaga qarshi kambek qildi: 4:2 hisobida g‘alaba qozondi

·44·Sport
Braziliya Avstraliyaga qarshi kambek qildi: 4:2 hisobida g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliya milliy jamoasi Avstraliyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvni erta gol bilan boshlagan braziliyaliklar birinchi bo‘limda hisobda ortda qolgan bo‘lsalar-da, tanaffusdan so‘ng vaziyatni o‘zgartira oldilar.
  • Ikkinchi bo‘limda Brunu Gimarayns va Vinisius Junior kiritgan gollar Braziliyaga g‘alabani taqdim etdi.

Braziliya milliy jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Avstraliya ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. Janubiy amerikaliklar uchrashuvni erta gol bilan boshlagan bo‘lsa-da, birinchi bo‘limning o‘zida hisobda ortda qoldi. Tanaffusdan keyin esa vaziyatni tubdan o‘zgartirib, raqib darvozasiga yana ikki marta yo‘l topdi.

Uchrashuvda oltita gol urildi, penaltilar ham muhim rol o‘ynadi.

Braziliya uchrashuvni erta gol bilan boshladi

Uchrashuv boshlanganiga atigi uch daqiqa bo‘lganida Braziliya hisobni ochdi.

Vanderson jamoasi hujumini aniq zarba bilan yakunlab, braziliyaliklarni 1:0 hisobida oldinga olib chiqdi.

Biroq erta gol Avstraliyani tushkunlikka tushirmadi. Aksincha, mezbonlar tashabbusni qo‘lga olib, Braziliya darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yarata boshladi.

Avstraliya birinchi bo‘limda hisobni o‘zgartirdi

Avstraliyaning bosimi 30-daqiqada o‘z samarasini berdi.

Alessandro Chirkatti hisobni tenglashtirib, jamoasiga yangi kuch bag‘ishladi — 1:1.

Oradan ko‘p o‘tmay, avstraliyaliklar yana bir bor braziliyaliklar darvozasini ishg‘ol qildi.

34-daqiqada Konnor Metkalf gol urib, Avstraliyani 2:1 hisobida oldinga olib chiqdi.

Shu tariqa, uchrashuvni erta gol bilan boshlagan Braziliya qisqa vaqt ichida hisobda ortda qolib ketdi.

Rafinya penaltidan hisobni tenglashtirdi

Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin Braziliya yana hujumda faollashdi va penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi.

11 metrlik jarimani Rafinya ishonchli tarzda amalga oshirdi.

Shu tariqa, tanaffus arafasida hisob yana tenglashdi — 2:2.

Birinchi bo‘lim shu hisobda yakunlandi.

Ikkinchi bo‘limda Braziliya o‘z so‘zini aytdi

Tanaffusdan keyin Braziliya tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olishga harakat qildi.

Jamoaning hujumlari tobora xavfli tus oldi va 70-daqiqada bu bosim o‘z samarasini berdi.

Brunu Gimarayns raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Braziliyani yana oldinga olib chiqdi — 3:2.

Avstraliya hisobni tenglashtirish uchun harakat qilgan bir paytda braziliyaliklar yana bir bor imkoniyatdan unumli foydalandi.

Vinisius Junior yakuniy hisobni o‘rnatdi

80-daqiqada Braziliya yana penalti ishlab oldi.

Bu safar 11 metrlik nuqta oldiga Vinisius Junior keldi. U imkoniyatni aniq zarba bilan golga aylantirdi.

Shu tariqa, hisob 4:2 ko‘rinishiga keldi.

Qolgan daqiqalarda Avstraliya hisobni qisqartirishga uringan bo‘lsa-da, Braziliya o‘z ustunligini saqlab qoldi.

Avstraliya – Braziliya: 2:4

O‘rtoqlik uchrashuvi

Avstraliya – Braziliya — 2:4

Gollar:

  • Chirkatti — 30;

  • Metkalf — 34;

  • Vanderson — 3;

  • Rafinya — 45;

  • Brunu Gimarayns — 70;

  • Vinisius Junior — 80.

Shunday qilib, Braziliya uchrashuvni erta gol bilan boshlab, keyin hisobda ortda qolganiga qaramay, ikkinchi bo‘limda vaziyatni o‘zgartirdi va Avstraliya ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.

Braziliyaliklar uchun uchrashuvdagi eng muhim jihatlardan biri — jamoaning qiyin vaziyatdan chiqib, ikkinchi bo‘limda tashabbusni yana o‘z qo‘liga olgani bo‘ldi.

Braziliya milliy jamoasiAvstraliya milliy jamoasiVinisius JuniorAlessandro Chirkatti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!Anchelotti Braziliyasi 90+5-daqiqada sharmandali mag‘lubiyatdan qutulib qoldi!25 sentabr 17:37Anchelotti Braziliyadagi tanqidlarga javob berdi: “Bu mening rejalarimni o‘zgartirmaydi”Anchelotti Braziliyadagi tanqidlarga javob berdi: “Bu mening rejalarimni o‘zgartirmaydi”Bugun 07:12Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...29 iyun 18:40Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...31 iyul 16:37Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiAbramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdi15 iyul 00:16JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...5 iyul 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi