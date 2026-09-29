Braziliya Avstraliyaga qarshi kambek qildi: 4:2 hisobida g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya milliy jamoasi Avstraliyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvni erta gol bilan boshlagan braziliyaliklar birinchi bo‘limda hisobda ortda qolgan bo‘lsalar-da, tanaffusdan so‘ng vaziyatni o‘zgartira oldilar.
- Ikkinchi bo‘limda Brunu Gimarayns va Vinisius Junior kiritgan gollar Braziliyaga g‘alabani taqdim etdi.
Braziliya milliy jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Avstraliya ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. Janubiy amerikaliklar uchrashuvni erta gol bilan boshlagan bo‘lsa-da, birinchi bo‘limning o‘zida hisobda ortda qoldi. Tanaffusdan keyin esa vaziyatni tubdan o‘zgartirib, raqib darvozasiga yana ikki marta yo‘l topdi.
Uchrashuvda oltita gol urildi, penaltilar ham muhim rol o‘ynadi.
Braziliya uchrashuvni erta gol bilan boshladi
Uchrashuv boshlanganiga atigi uch daqiqa bo‘lganida Braziliya hisobni ochdi.
Vanderson jamoasi hujumini aniq zarba bilan yakunlab, braziliyaliklarni 1:0 hisobida oldinga olib chiqdi.
Biroq erta gol Avstraliyani tushkunlikka tushirmadi. Aksincha, mezbonlar tashabbusni qo‘lga olib, Braziliya darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yarata boshladi.
Avstraliya birinchi bo‘limda hisobni o‘zgartirdi
Avstraliyaning bosimi 30-daqiqada o‘z samarasini berdi.
Alessandro Chirkatti hisobni tenglashtirib, jamoasiga yangi kuch bag‘ishladi — 1:1.
Oradan ko‘p o‘tmay, avstraliyaliklar yana bir bor braziliyaliklar darvozasini ishg‘ol qildi.
34-daqiqada Konnor Metkalf gol urib, Avstraliyani 2:1 hisobida oldinga olib chiqdi.
Shu tariqa, uchrashuvni erta gol bilan boshlagan Braziliya qisqa vaqt ichida hisobda ortda qolib ketdi.
Rafinya penaltidan hisobni tenglashtirdi
Birinchi bo‘lim yakuniga yaqin Braziliya yana hujumda faollashdi va penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi.
11 metrlik jarimani Rafinya ishonchli tarzda amalga oshirdi.
Shu tariqa, tanaffus arafasida hisob yana tenglashdi — 2:2.
Birinchi bo‘lim shu hisobda yakunlandi.
Ikkinchi bo‘limda Braziliya o‘z so‘zini aytdi
Tanaffusdan keyin Braziliya tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olishga harakat qildi.
Jamoaning hujumlari tobora xavfli tus oldi va 70-daqiqada bu bosim o‘z samarasini berdi.
Brunu Gimarayns raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Braziliyani yana oldinga olib chiqdi — 3:2.
Avstraliya hisobni tenglashtirish uchun harakat qilgan bir paytda braziliyaliklar yana bir bor imkoniyatdan unumli foydalandi.
Vinisius Junior yakuniy hisobni o‘rnatdi
80-daqiqada Braziliya yana penalti ishlab oldi.
Bu safar 11 metrlik nuqta oldiga Vinisius Junior keldi. U imkoniyatni aniq zarba bilan golga aylantirdi.
Shu tariqa, hisob 4:2 ko‘rinishiga keldi.
Qolgan daqiqalarda Avstraliya hisobni qisqartirishga uringan bo‘lsa-da, Braziliya o‘z ustunligini saqlab qoldi.
Avstraliya – Braziliya: 2:4
O‘rtoqlik uchrashuvi
Avstraliya – Braziliya — 2:4
Gollar:
Chirkatti — 30;
Metkalf — 34;
Vanderson — 3;
Rafinya — 45;
Brunu Gimarayns — 70;
Vinisius Junior — 80.
Shunday qilib, Braziliya uchrashuvni erta gol bilan boshlab, keyin hisobda ortda qolganiga qaramay, ikkinchi bo‘limda vaziyatni o‘zgartirdi va Avstraliya ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Braziliyaliklar uchun uchrashuvdagi eng muhim jihatlardan biri — jamoaning qiyin vaziyatdan chiqib, ikkinchi bo‘limda tashabbusni yana o‘z qo‘liga olgani bo‘ldi.
Izohlar 0
…