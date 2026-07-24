Adeyemi Messini tanladi va Yamalga katta baho berdi
«Barselona» safiga qo‘shilgan Karim Adeyemi klub tarixidagi eng yaxshi futbolchi sifatida Lionel Messini ko‘rsatdi. Hujumchi, shuningdek, Lamin Yamal bilan hali shaxsan tanish emasligini, ammo ularning maydondagi o‘zaro hamkorligi juda samarali bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.
Adeyemining fikricha, Yamalning driblingi va golli vaziyat yaratish qobiliyati uning tezligiga asoslangan o‘yin uslubiga juda mos keladi.
«Men uchun har doim eng zo‘ri Messi»
Adeyemi «Barselona»da o‘ynagan buyuk futbolchilar haqida gapirar ekan, Lionel Messini alohida ajratib ko‘rsatdi.
«Men ko‘rgan futbolchilar orasidagi eng yaxshisi — Messi. Men uchun har doim eng zo‘ri Messi bo‘lgan», — dedi hujumchi.
Shu bilan birga, u Ronaldinoning o‘yinlarini kuzatish ham katta zavq bag‘ishlaganini qayd etdi. Adeyemi «Barselona» tarixida klub sharafini himoya qilgan boshqa ko‘plab buyuk futbolchilar borligini ham e’tirof etdi.
Yamal haqida: «Unda barcha sifatlar bor»
Karim Adeyemi Lamin Yamal bilan hali shaxsan tanishib ulgurmaganini aytdi. Biroq u yosh futbolchining maydondagi harakatlarini yuqori baholadi.
«U maydonda o‘zi haqida hammasini ko‘rsatib qo‘yadi. U — aqlbovar qilmas darajada kuchli futbolchi. Unda yuqori saviyada o‘ynash uchun kerak bo‘lgan barcha sifatlar bor».
Adeyemining fikricha, Yamal nafaqat o‘zi gol ura oladi, balki jamoadoshlari uchun ham xavfli vaziyatlar yaratadi. Bu jihat yangi hujumchi uchun ayniqsa muhim bo‘lishi mumkin.
Adeyemi va Yamal hamkorligi qanday ishlashi mumkin?
Adeyemi o‘z o‘yinida tezlikdan foydalanishni va raqib himoyachilari ortidagi bo‘sh hududlarga ochilishni yaxshi ko‘rishini ta’kidladi.
«Men raqib ortidan tezlik bilan oldinga chiqib, uzatma qabul qilishni yaxshi ko‘radigan futbolchiman. Shu jihatdan jamoaga juda katta foyda keltira olaman».
Yamalning dribling orqali raqiblarni o‘ziga jalb qilishi va so‘nggi uzatmalarni amalga oshira olishi Adeyemi uchun qulay imkoniyatlar yaratishi mumkin. Hujumchining yuqori tezligi esa «Barselona»ga qarshi himoya chizig‘ini yorib o‘tishda yangi variant taqdim etadi.
«Barselona» hujumida yangi juftlik shakllanmoqda
Adeyemi yangi jamoadoshi bilan yaxshi o‘zaro hamkorlik shakllanishiga ishonch bildirmoqda. Biroq bu juftlikning haqiqiy salohiyati rasmiy uchrashuvlarda namoyon bo‘ladi.
Messi va Ronaldino kabi afsonalarni e’tirof etgan hujumchi endi «Barselona»ning yangi avlodi bilan birgalikda klubga foyda keltirishga harakat qiladi.
Sizningcha, Adeyemi va Lamin Yamal «Barselona» hujumida kuchli juftlikka aylana oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…