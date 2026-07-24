Adeyemi Messini tanladi va Yamalga katta baho berdi

·49·Sport
Adeyemi Messini tanladi va Yamalga katta baho berdi

«Barselona» safiga qo‘shilgan Karim Adeyemi klub tarixidagi eng yaxshi futbolchi sifatida Lionel Messini ko‘rsatdi. Hujumchi, shuningdek, Lamin Yamal bilan hali shaxsan tanish emasligini, ammo ularning maydondagi o‘zaro hamkorligi juda samarali bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.

Adeyemining fikricha, Yamalning driblingi va golli vaziyat yaratish qobiliyati uning tezligiga asoslangan o‘yin uslubiga juda mos keladi.

«Men uchun har doim eng zo‘ri Messi»

Adeyemi «Barselona»da o‘ynagan buyuk futbolchilar haqida gapirar ekan, Lionel Messini alohida ajratib ko‘rsatdi.

«Men ko‘rgan futbolchilar orasidagi eng yaxshisi — Messi. Men uchun har doim eng zo‘ri Messi bo‘lgan», — dedi hujumchi.

Shu bilan birga, u Ronaldinoning o‘yinlarini kuzatish ham katta zavq bag‘ishlaganini qayd etdi. Adeyemi «Barselona» tarixida klub sharafini himoya qilgan boshqa ko‘plab buyuk futbolchilar borligini ham e’tirof etdi.

Yamal haqida: «Unda barcha sifatlar bor»

Karim Adeyemi Lamin Yamal bilan hali shaxsan tanishib ulgurmaganini aytdi. Biroq u yosh futbolchining maydondagi harakatlarini yuqori baholadi.

«U maydonda o‘zi haqida hammasini ko‘rsatib qo‘yadi. U — aqlbovar qilmas darajada kuchli futbolchi. Unda yuqori saviyada o‘ynash uchun kerak bo‘lgan barcha sifatlar bor».

Adeyemining fikricha, Yamal nafaqat o‘zi gol ura oladi, balki jamoadoshlari uchun ham xavfli vaziyatlar yaratadi. Bu jihat yangi hujumchi uchun ayniqsa muhim bo‘lishi mumkin.

Adeyemi va Yamal hamkorligi qanday ishlashi mumkin?

Adeyemi o‘z o‘yinida tezlikdan foydalanishni va raqib himoyachilari ortidagi bo‘sh hududlarga ochilishni yaxshi ko‘rishini ta’kidladi.

«Men raqib ortidan tezlik bilan oldinga chiqib, uzatma qabul qilishni yaxshi ko‘radigan futbolchiman. Shu jihatdan jamoaga juda katta foyda keltira olaman».

Yamalning dribling orqali raqiblarni o‘ziga jalb qilishi va so‘nggi uzatmalarni amalga oshira olishi Adeyemi uchun qulay imkoniyatlar yaratishi mumkin. Hujumchining yuqori tezligi esa «Barselona»ga qarshi himoya chizig‘ini yorib o‘tishda yangi variant taqdim etadi.

«Barselona» hujumida yangi juftlik shakllanmoqda

Adeyemi yangi jamoadoshi bilan yaxshi o‘zaro hamkorlik shakllanishiga ishonch bildirmoqda. Biroq bu juftlikning haqiqiy salohiyati rasmiy uchrashuvlarda namoyon bo‘ladi.

Messi va Ronaldino kabi afsonalarni e’tirof etgan hujumchi endi «Barselona»ning yangi avlodi bilan birgalikda klubga foyda keltirishga harakat qiladi.

Sizningcha, Adeyemi va Lamin Yamal «Barselona» hujumida kuchli juftlikka aylana oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Karim AdeyemiLionel MessiLamine YamalBarcelonaRonaldinho
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi