Belletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolos
Braziliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Juliano Belletti zamonaviy futbol yulduzi Neymar va afsonaviy Ronaldinho oʻrtasidagi bogʻliqlik haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, Neymar oʻz faoliyati davomida namoyish etgan barcha sehrli harakatlar va texnik usullar aslida 2002-yilgi jahon chempioni tomonidan kashf etilgan merosning davomidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu mulohazalar Braziliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidan kutilmagan chiqib ketishi va Neymarning xalqaro faoliyatini yakunlagani haqidagi eʼlonidan soʻng yangradi. Eslatib oʻtamiz, "Selesao" nimchorak finalda Norvegiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi va shundan soʻng terma jamoa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar oʻz butsalarini mixga ilishga qaror qildi.
Neymar Braziliya libosida 130 ta oʻyinda maydonga tushib, 80 ta gol va 59 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu raqamlar uni mamlakat tarixidagi eng sermahsul futbolchiga aylantirgan boʻlsa-da, koʻplab mutaxassislar va muxlislar uning merosini Ronaldinho darajasiga koʻtara olishmaydi. Juliano Belletti ham aynan shu fikrni qoʻllab-quvvatlab, Neymarning oʻyin uslubi poydevorini Ronaldinho yaratganini taʼkidladi.
Ronaldinho — zamonaviy braziliya futboli asoschisi"Menimcha, Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan va yaratgan narsalarni takrorladi xolos," — dedi Belletti DAZN telekanaliga bergan intervyusida. Uning soʻzlariga koʻra, toʻpni oyoqqa yopishtirib dribling qilish, orqa bilan pas berish va kutilmagan fintlar aynan Ronaldinhoning ijodi mahsulidir. Neymar esa ushbu sehrli elementlarni birlashtirib, ularni zamonaviy futbolda qoʻllagan voris hisoblanadi.
Shuningdek, Belletti yillar davomida futbol olamida shakllanib qolgan bir afsonani rad etdi. Koʻpchilik Ronaldinhoni faqat tugʻma isteʼdod evaziga muvaffaqiyatga erishgan va mashgʻulotlarda dangasalik qilgan deb hisoblaydi. Biroq, Barselona va Braziliya terma jamoasida u bilan birga toʻp surgan himoyachi buning aksini aytdi.
"Ronaldinho juda koʻp shugʻullanardi, men buni jiddiy aytyapman. Kichik maydonlarda, tor hududda birga-bir yoki ikki-ikki holatlarda u har kuni, har hafta tinimsiz ishlardi. Uning driblinglari va toʻxtovsiz oldinga intilishi ortida katta jismoniy kuch va mehnat yotardi. U hech qachon simulyatsiya qilmasdi yoki maydonga oʻzini tashlamasdi," — deya eslaydi Belletti.
Sobiq futbolchining xulosasiga koʻra, Ronaldinho oʻz mehnati va mahorati bilan Neymar kabi keyingi avlod vakillari uchun andoza yaratib bergan. Neymarning terma jamoadagi 16 yillik faoliyati davomida erishgan yutuqlari aynan oʻsha poydevor ustiga qurilgan. Garchi Neymar statistik koʻrsatkichlar boʻyicha oʻz ustozidan oʻzib ketgan boʻlsa-da, oʻyin estetikasi va yangilik yaratish borasida Ronaldinho hamon yetakchi boʻlib qolmoqda.
…