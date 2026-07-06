Belletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolos

·36·Sport
Belletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolos

Braziliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Juliano Belletti zamonaviy futbol yulduzi Neymar va afsonaviy Ronaldinho oʻrtasidagi bogʻliqlik haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, Neymar oʻz faoliyati davomida namoyish etgan barcha sehrli harakatlar va texnik usullar aslida 2002-yilgi jahon chempioni tomonidan kashf etilgan merosning davomidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu mulohazalar Braziliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidan kutilmagan chiqib ketishi va Neymarning xalqaro faoliyatini yakunlagani haqidagi eʼlonidan soʻng yangradi. Eslatib oʻtamiz, "Selesao" nimchorak finalda Norvegiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi va shundan soʻng terma jamoa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar oʻz butsalarini mixga ilishga qaror qildi.

Neymar Braziliya libosida 130 ta oʻyinda maydonga tushib, 80 ta gol va 59 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu raqamlar uni mamlakat tarixidagi eng sermahsul futbolchiga aylantirgan boʻlsa-da, koʻplab mutaxassislar va muxlislar uning merosini Ronaldinho darajasiga koʻtara olishmaydi. Juliano Belletti ham aynan shu fikrni qoʻllab-quvvatlab, Neymarning oʻyin uslubi poydevorini Ronaldinho yaratganini taʼkidladi.

Ronaldinho — zamonaviy braziliya futboli asoschisi

"Menimcha, Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan va yaratgan narsalarni takrorladi xolos," — dedi Belletti DAZN telekanaliga bergan intervyusida. Uning soʻzlariga koʻra, toʻpni oyoqqa yopishtirib dribling qilish, orqa bilan pas berish va kutilmagan fintlar aynan Ronaldinhoning ijodi mahsulidir. Neymar esa ushbu sehrli elementlarni birlashtirib, ularni zamonaviy futbolda qoʻllagan voris hisoblanadi.

Shuningdek, Belletti yillar davomida futbol olamida shakllanib qolgan bir afsonani rad etdi. Koʻpchilik Ronaldinhoni faqat tugʻma isteʼdod evaziga muvaffaqiyatga erishgan va mashgʻulotlarda dangasalik qilgan deb hisoblaydi. Biroq, Barselona va Braziliya terma jamoasida u bilan birga toʻp surgan himoyachi buning aksini aytdi.

"Ronaldinho juda koʻp shugʻullanardi, men buni jiddiy aytyapman. Kichik maydonlarda, tor hududda birga-bir yoki ikki-ikki holatlarda u har kuni, har hafta tinimsiz ishlardi. Uning driblinglari va toʻxtovsiz oldinga intilishi ortida katta jismoniy kuch va mehnat yotardi. U hech qachon simulyatsiya qilmasdi yoki maydonga oʻzini tashlamasdi," — deya eslaydi Belletti.

Sobiq futbolchining xulosasiga koʻra, Ronaldinho oʻz mehnati va mahorati bilan Neymar kabi keyingi avlod vakillari uchun andoza yaratib bergan. Neymarning terma jamoadagi 16 yillik faoliyati davomida erishgan yutuqlari aynan oʻsha poydevor ustiga qurilgan. Garchi Neymar statistik koʻrsatkichlar boʻyicha oʻz ustozidan oʻzib ketgan boʻlsa-da, oʻyin estetikasi va yangilik yaratish borasida Ronaldinho hamon yetakchi boʻlib qolmoqda.

BraziliyaNeymarRonaldinhoFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarVirgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarBugun, 00:12Portugaliya — Ispaniya: asosiy tarkiblar e’lon qilindiPortugaliya — Ispaniya: asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 23:57Portugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzatingPortugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzatingKecha, 22:51Portugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiPortugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiKecha, 22:47JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...Kecha, 22:40Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiChelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi