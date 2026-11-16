Ronaldinio 4068 kundan keyin maydonga qaytdi: ilk o‘yinidayoq golli hujumda qatnashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyalik afsonaviy futbolchi Ronaldinio 4068 kunlik tanaffusdan so‘ng 46 yoshida Italiyaning «Ravenna» klubi safida rasmiy uchrashuvda maydonga qaytdi.
- U 2026 yil 15 noyabr kuni «Forli»ga qarshi o‘tkazilgan bahsda birinchi bo‘limni to‘liq o‘ynab, jamoasining gollaridan biriga olib kelgan hujumda faol ishtirok etdi.
- Ayni paytda klub aksiyadorlaridan biriga aylangan futbolchining kelgusida yana maydonga tushishi klub prezidentining qaroriga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Futbol muxlislari ko‘p yillar davomida qayta ko‘rishni orzu qilgan manzara ro‘yobga chiqdi. Braziliyalik afsona Ronaldinio 46 yoshida rasmiy uchrashuvda yana maydonga tushdi. U Italiyaning «Ravenna» klubi safida «Forli»ga qarshi derbining birinchi bo‘limini to‘liq o‘tkazdi va jamoasining muhim gollaridan biriga olib kelgan hujumda qatnashdi. Eng qizig‘i, uning qaytishi haqidagi xabarlarga dastlab ko‘pchilik ishonmagan edi.
Zamonaviy futbol tarixida o‘zining betakror texnikasi, maydondagi tabassumi va kutilmagan harakatlari bilan alohida iz qoldirgan Ronaldinio yana futbol maydonida paydo bo‘ldi. Uning «Ravenna» safidagi debyuti 2026 yil 15 noyabr kuni Italiyaning uchinchi divizionidagi «Forli»ga qarshi uchrashuvda bo‘lib o‘tdi.
Shu tariqa, braziliyalik yulduzning so‘nggi rasmiy o‘yinidan keyin 4068 kun o‘tib, muxlislar uni yana futbol libosida ko‘rish imkoniga ega bo‘ldi.
Ko‘pchilik bu xabarni hazil deb o‘ylagan edi
Ronaldinioning «Ravenna» klubiga qo‘shilgani va yana maydonga qaytishi haqidagi xabarlar dastlab futbol jamoatchiligida hayrat uyg‘otdi. Ayrimlar buni shunchaki reklama loyihasi yoki muxlislarni jalb qilishga qaratilgan harakat deb qabul qildi.
Bunga sabab bor edi: braziliyalik futbolchi so‘nggi bor 2015 yil sentyabr oyida Braziliyaning «Fluminense» klubi safida rasmiy uchrashuvda ishtirok etgan. U 2018 yilda esa professional futbolchi sifatidagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgan.
Biroq «Ravenna» uning qaytishini amalga oshirdi. Klub Ronaldinioni nafaqat o‘z safiga qo‘shdi, balki u jamoaning aksiyadorlaridan biriga ham aylandi.
Nihoyat, 15 noyabr kuni barcha shubhalarga barham berildi: 46 yoshli yulduz «Forli»ga qarshi bahsda asosiy tarkibdan joy oldi.
30 daqiqa emas, butun birinchi bo‘limni o‘tkazdi
Dastlab Ronaldinioning maydonda taxminan 30 daqiqa harakat qilishi kutilgan edi. Ammo u rejalashtirilganidan ko‘proq vaqt o‘ynadi va birinchi bo‘limni to‘liq o‘tkazdi.
Braziliyalik futbolchi «Ravenna»ning 10-raqamli libosida maydonga tushdi. Stadiondagi muxlislar uni katta olqishlar bilan kutib olishdi. Uning har bir to‘pga tegishi, paslari va texnik harakatlari tribunalarda alohida qiziqish uyg‘otdi.
Ronaldinio avvalgiday butun maydon bo‘ylab yuqori tezlikda harakat qilmagan bo‘lsa-da, futbolga xos nozik texnikasi va to‘p bilan muomalasi hali ham e’tiborni tortdi.
Uning maydondagi ishtiroki faqat ramziy ko‘rinishda qolib ketmadi. Braziliyalik yulduz jamoasining hujumlarida ham faol qatnashdi.
36-daqiqadagi hujumda Ronaldinioning hissasi
Uchrashuvning 36-daqiqasida «Ravenna» hisobni ochdi. Ronaldinio ishtirok etgan hujum davomida to‘p Julio Donatiga yetkazildi va u raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Shu tariqa, braziliyalik futbolchi uzoq tanaffusdan keyingi ilk rasmiy uchrashuvidayoq golli hujumda ishtirok etdi.
Ikkinchi bo‘limda esa «Ravenna» ustunligini yanada mustahkamladi. 58-daqiqada Simone Rabbi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Uchrashuv shu natija bilan yakunlandi. «Ravenna» muhim derbida g‘alaba qozondi, Ronaldinioning qaytishi esa jamoa muxlislari uchun unutilmas voqeaga aylandi.
Ronaldinio yana maydonga tushadimi?
Uchrashuvdan keyin braziliyalik yulduz o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. U futbolga qaytish, yosh futbolchilar bilan bir maydonda harakat qilish va muxlislar bilan yana uchrashishdan mamnun ekanini bildirdi.
Uning keyingi o‘yinlarda ham ishtirok etishi hozircha aniq emas. Ronaldinio bu masala klub prezidentining qaroriga bog‘liqligini aytgan. Agar prezident taklif qilsa, yana maydonga tushishga tayyor ekanini ham yashirmagan.
Bu esa muxlislarda yana bir savolni paydo qildi: Ronaldinioni «Ravenna» libosida yana ko‘ramizmi?
Futbol tarixidagi o‘chmas iz
Ronaldinioning futbolga qaytishi oddiy debyutdan ko‘ra kattaroq ma’noga ega. U 2002 yilda Braziliya terma jamoasi bilan jahon chempioni bo‘lgan, 2005 yilda «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan va «Barselona» hamda «Milan» kabi buyuk klublarda to‘p surgan.
Uning o‘yin uslubi butun bir avlod futbol muxlislariga ta’sir ko‘rsatdi. Ronaldinio uchun futbol faqat natija va g‘alabalardan iborat emas, balki ijod, zavq va tomoshabinlarga quvonch ulashish san’ati ham edi.
4068 kunlik tanaffusdan keyingi qaytish ham shu jihati bilan alohida e’tiborga loyiq. 46 yoshida maydonga tushgan futbol afsonasi o‘z muxlislariga yana bir bor unutilmas lahzalarni taqdim etdi.
Balki bu uning so‘nggi rasmiy o‘yinidir, balki Ronaldinio hali yana bir necha marta futbol libosini kiyishga qaror qilar. Har holda, bir narsa aniq: uning «Ravenna» safidagi debyuti futbol tarixidagi eng kutilmagan va yoqimli qaytishlardan biri sifatida esda qoladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…