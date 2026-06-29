Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...
JCH-2026 pley-off bosqichida bugun va tunda muxlislarni yana uchta qiziqarli bahs kutmoqda. 29–30 iyun kunlari Braziliya — Yaponiya, Germaniya — Paragvay hamda Niderlandiya — Marokash juftliklari 1/8 final yo‘llanmasi uchun kurashadi.
Kunning markaziy uchrashuvlaridan biri Hyustonda bo‘lib o‘tadi. Besh karra jahon chempioni Braziliya so‘nggi o‘zaro bahsda o‘zini mag‘lub etgan Yaponiyadan revansh olishga harakat qiladi.
Braziliya — Yaponiya o‘yini qachon bo‘ladi?
Braziliya — Yaponiya
29 iyun, soat 22:00
NRG Stadium, Hyuston
Mazkur uchrashuvda Braziliya favorit sifatida ko‘rilmoqda. Biroq Yaponiyaning yaqin o‘tmishdagi natijasi «selesao» uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lib xizmat qiladi.
Yaponiya Braziliyani qanday mag‘lub etgan edi?
2025 yil oktyabrida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida Braziliya birinchi bo‘limdan keyin 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi.
Shunga qaramay, Hajime Moriyasu shogirdlari ikkinchi bo‘limda vaziyatni butunlay o‘zgartirib, uchrashuvni 3:2 hisobida o‘z foydasiga hal qilgan.
Bu natija Yaponiyani hech qachon past baholab bo‘lmasligini ko‘rsatdi.
Guruh bosqichida ham osiyoliklar:
Niderlandiya bilan tengma-teng kurashdi;
Shvetsiyaga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi;
Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi.
Yaponiyaning asosiy yo‘qotishlari
Bu safar Yaponiya o‘tgan yilgi g‘alabada ishtirok etgan bir qator muhim futbolchilarisiz maydonga tushadi.
Mitoma, Kubo, Endo va Minamino uchrashuvda jamoasiga yordam bera olmaydi.
Bu yo‘qotishlar Yaponiyaning hujumkor salohiyatiga ta’sir qilishi mumkin. Ammo Ayase Ueda va Daichi Kamada ayni paytda yuqori sport formasida.
Ular Braziliya himoya chizig‘i oldinga chiqib ketgan vaziyatlarda orqada qoladigan bo‘shliqlardan foydalanishga harakat qiladi.
Braziliya o‘ziga kelganday ko‘rinmoqda
Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya guruh bosqichini qiyin boshlagan edi.
Marokash bilan durangdan keyin jamoa o‘yinida ijobiy o‘zgarish kuzatildi va keyingi ikki bahsda ishonchli g‘alabalar qo‘lga kiritildi.
Braziliya hujumida asosiy qahramonlar:
Vinisius Junior — 4 ta gol;
Mateus Kunya — 3 ta gol;
Neymar — jarohatdan keyin safga qaytdi.
Neymarning nostandart qarorlari va individual mahorati pley-offda jamoaga katta yordam berishi mumkin.
Braziliyaning zaif nuqtasi qayerda?
Braziliya hujumda kuchli ko‘rinsa-da, yarimhimoya chizig‘ida muammolar bor.
Kazemironing yoshi o‘tib borayotgani va yuqori sur’atdagi o‘yinlarda qiynalayotgani sezilmoqda. Shu sabab Yaponiya markazdagi bo‘shliqlardan foydalanishi mumkin.
O‘yin manzarasini taxmin qilish qiyin emas:
Braziliya ko‘proq to‘p nazoratiga ega bo‘ladi;
Yaponiya himoyada tartibli harakat qiladi;
osiyoliklar asosiy xavfni qarshi hujumlarda yaratadi.
Marokash guruh bosqichining birinchi turida aynan tezkor qarshi hujumlar orqali Braziliyaga muammo tug‘dirgan edi.
Oldingi g‘alabalar chalg‘itmasligi kerak
Braziliya keyingi ikki turda Shotlandiya va Haitini ishonchli mag‘lub etdi.
Biroq bu jamoalar Yaponiya darajasida qarshilik ko‘rsatmaganini ham hisobga olish lozim. Shu sabab «selesao»ning haqiqiy kuchini aynan pley-offdagi bahs ko‘rsatib beradi.
Braziliyani keyin qanday yo‘l kutishi mumkin?
Agar Anchelotti shogirdlari Yaponiya to‘sig‘idan o‘tsa, keyingi bosqichda Norvegiya — Kot-d'Ivuar juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Keyingi ehtimoliy raqiblar:
Bosqich
Ehtimoliy raqib
1/8 final
Norvegiya yoki Kot-d'Ivuar
Chorakfinal
Angliya
Yarimfinal
Argentina
Demak, Braziliya uchun chempionlik yo‘li oson bo‘lmaydi.
Asosiy savolga javob bugun ma’lum bo‘ladi
Braziliya so‘nggi yillarda o‘yin va natijalar borasida ko‘p tanqid qilindi. Endi jamoa pley-offda o‘zining haqiqiy salohiyatini namoyon etishi kerak.
Yaponiyaga qarshi bahs bir savolga javob berishi mumkin: Braziliya uzoq davom etgan inqirozdan chiqdimi yoki muammolar hali ham saqlanib qolganmi?
Sizningcha, Braziliya revansh oladimi yoki Yaponiya yana bir sensatsiya qayd etadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…