Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...

·51·Sport
Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...

JCH-2026 pley-off bosqichida bugun va tunda muxlislarni yana uchta qiziqarli bahs kutmoqda. 29–30 iyun kunlari Braziliya — Yaponiya, Germaniya — Paragvay hamda Niderlandiya — Marokash juftliklari 1/8 final yo‘llanmasi uchun kurashadi.

Kunning markaziy uchrashuvlaridan biri Hyustonda bo‘lib o‘tadi. Besh karra jahon chempioni Braziliya so‘nggi o‘zaro bahsda o‘zini mag‘lub etgan Yaponiyadan revansh olishga harakat qiladi.

Braziliya — Yaponiya o‘yini qachon bo‘ladi?

Braziliya — Yaponiya
29 iyun, soat 22:00
NRG Stadium, Hyuston

Mazkur uchrashuvda Braziliya favorit sifatida ko‘rilmoqda. Biroq Yaponiyaning yaqin o‘tmishdagi natijasi «selesao» uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lib xizmat qiladi.

Yaponiya Braziliyani qanday mag‘lub etgan edi?

2025 yil oktyabrida o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida Braziliya birinchi bo‘limdan keyin 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi.

Shunga qaramay, Hajime Moriyasu shogirdlari ikkinchi bo‘limda vaziyatni butunlay o‘zgartirib, uchrashuvni 3:2 hisobida o‘z foydasiga hal qilgan.

Bu natija Yaponiyani hech qachon past baholab bo‘lmasligini ko‘rsatdi.

Guruh bosqichida ham osiyoliklar:

  • Niderlandiya bilan tengma-teng kurashdi;

  • Shvetsiyaga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi;

  • Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi.

Yaponiyaning asosiy yo‘qotishlari

Bu safar Yaponiya o‘tgan yilgi g‘alabada ishtirok etgan bir qator muhim futbolchilarisiz maydonga tushadi.

Mitoma, Kubo, Endo va Minamino uchrashuvda jamoasiga yordam bera olmaydi.

Bu yo‘qotishlar Yaponiyaning hujumkor salohiyatiga ta’sir qilishi mumkin. Ammo Ayase Ueda va Daichi Kamada ayni paytda yuqori sport formasida.

Ular Braziliya himoya chizig‘i oldinga chiqib ketgan vaziyatlarda orqada qoladigan bo‘shliqlardan foydalanishga harakat qiladi.

Braziliya o‘ziga kelganday ko‘rinmoqda

Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya guruh bosqichini qiyin boshlagan edi.

Marokash bilan durangdan keyin jamoa o‘yinida ijobiy o‘zgarish kuzatildi va keyingi ikki bahsda ishonchli g‘alabalar qo‘lga kiritildi.

Braziliya hujumida asosiy qahramonlar:

  • Vinisius Junior — 4 ta gol;

  • Mateus Kunya — 3 ta gol;

  • Neymar — jarohatdan keyin safga qaytdi.

Neymarning nostandart qarorlari va individual mahorati pley-offda jamoaga katta yordam berishi mumkin.

Braziliyaning zaif nuqtasi qayerda?

Braziliya hujumda kuchli ko‘rinsa-da, yarimhimoya chizig‘ida muammolar bor.

Kazemironing yoshi o‘tib borayotgani va yuqori sur’atdagi o‘yinlarda qiynalayotgani sezilmoqda. Shu sabab Yaponiya markazdagi bo‘shliqlardan foydalanishi mumkin.

O‘yin manzarasini taxmin qilish qiyin emas:

  • Braziliya ko‘proq to‘p nazoratiga ega bo‘ladi;

  • Yaponiya himoyada tartibli harakat qiladi;

  • osiyoliklar asosiy xavfni qarshi hujumlarda yaratadi.

Marokash guruh bosqichining birinchi turida aynan tezkor qarshi hujumlar orqali Braziliyaga muammo tug‘dirgan edi.

Oldingi g‘alabalar chalg‘itmasligi kerak

Braziliya keyingi ikki turda Shotlandiya va Haitini ishonchli mag‘lub etdi.

Biroq bu jamoalar Yaponiya darajasida qarshilik ko‘rsatmaganini ham hisobga olish lozim. Shu sabab «selesao»ning haqiqiy kuchini aynan pley-offdagi bahs ko‘rsatib beradi.

Braziliyani keyin qanday yo‘l kutishi mumkin?

Agar Anchelotti shogirdlari Yaponiya to‘sig‘idan o‘tsa, keyingi bosqichda Norvegiya — Kot-d'Ivuar juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Keyingi ehtimoliy raqiblar:

Bosqich

Ehtimoliy raqib

1/8 final

Norvegiya yoki Kot-d'Ivuar

Chorakfinal

Angliya

Yarimfinal

Argentina

Demak, Braziliya uchun chempionlik yo‘li oson bo‘lmaydi.

Asosiy savolga javob bugun ma’lum bo‘ladi

Braziliya so‘nggi yillarda o‘yin va natijalar borasida ko‘p tanqid qilindi. Endi jamoa pley-offda o‘zining haqiqiy salohiyatini namoyon etishi kerak.

Yaponiyaga qarshi bahs bir savolga javob berishi mumkin: Braziliya uzoq davom etgan inqirozdan chiqdimi yoki muammolar hali ham saqlanib qolganmi?

Sizningcha, Braziliya revansh oladimi yoki Yaponiya yana bir sensatsiya qayd etadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

BrazilGermanyParaguayNetherlandsHouston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdiBugun, 19:48Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi