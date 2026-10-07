Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ronaldino, Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi 21 yillik faoliyatini yakunlagani munosabati bilan ta’sirli murojaat yo‘lladi.
- Braziliyalik afsona Messining ilk qadamlaridan boshlab, ularning do‘stligi va umumiy futbol merosiga to‘xtalib, argentinalik sardorning tanlovini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi.
- Ronaldino Messining nomi tarixga muhrlanganini ta’kidlab, uning o‘yinlari muxlislarga zavq bag‘ishlaganini qayd etdi.
Jahon futboli afsonasi, «Barselona» va Braziliya terma jamoasining sobiq yulduzi Ronaldino Argentina milliy jamoasidagi 21 yillik faoliyatiga nuqta qo‘ygan do‘sti va shogirdi Lionel Messiga samimiy hamda ta’sirli murojaat bilan chiqdi. Braziliyalik sehrgar Messining kataloniyaliklar safidagi ilk qadamlari, ularning do‘stligi va umumiy futbol merosiga to‘xtaldi.
«Kamp Nou»da yosh Leoga ilk golli to‘pni yetkazib bergan Ronaldino argentinalik sardorning tanlovini to‘liq qo‘llab-quvvatlab, uning nomi abadiy tarixga muhrlanganini ta’kidladi.
«Sen bizni futboldan zavqlanishga majbur qilding»: Ronaldinoning murojaati
Braziliyalik afsona o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Messi bilan bog‘liq his-tuyg‘ularini ochiq bayon etdi:
Ilk qadamlardan yonma-yon: «Leo, tarixingning ilk kunidanoq uning bir qismi bo‘lganim qanday zavq, qanday quvonch! Sen bizni tabassum qilishga va futboldan zavqlanishga majbur qilarding. Sening noming Argentina va butun dunyo tarixiga muhrlangan», — deya yozdi «Oltin to‘p» sohibi;
Bolalikdagi umumiy orzu: «Faqat bizgina bolalikdagi orzuni ro‘yobga chiqarish — mamlakatimiz sharafini himoya qilish va jahon chempioni bo‘lishdan qanday quvonch olishimizni bilamiz. Sen milliy jamoang va mamlakating uchun bor kuchingni berding»;
Oila va hayot falsafasi: «Oila bilan bog‘liq barcha narsalar insonni ko‘p narsalarni qayta o‘ylab ko‘rishga majbur qilishini seni yaxshi tushungan holda bilaman. Hayotdan zavqlan, aka. Bugun va har doim senga eng yaxshi tilaklarni bildiraman».
«Monumental»dagi yorqin vidolashuv va 3:0 hisobi
Eslatib o‘tamiz, 39 yoshli Lionel Messi Argentina milliy jamoasi safidagi so‘nggi uchrashuvini Benin termasiga qarshi o‘tkazdi:
Benefis va oxirgi sahna: Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida kechgan bellashuvda mezbonlar 3:0 hisobida g‘alaba qozondi. Messi penaltidan to‘p kiritib, sheriklarining yana ikkita goliga bevosita uzatma (assist) berdi;
Muxlislar olqishi: Uchrashuvdan so‘ng sardor ko‘z yoshlari ostida xalqqa xayrlashuv nutqini so‘zladi.
Milliy libosdagi benuqson rekordlar va oliy cho‘qqi
Lionel Messining «albiseleste» libosidagi sayohati futbol tarixidagi eng yorqin natijalar bilan yakunlandi:
Jahon chempioni (Qatar-2022): Milliy jamoa safida 36 yillik tanaffusdan so‘ng qo‘lga kiritilgan oliy sovrin;
Qit’a unvonlari: 2021 va 2024 yillardagi ikki karra Amerika kubogi (Copa América) g‘olibligi hamda 2022 yilgi «Finalissima» kubogi;
Umumiy natija: Argentina safida jami 208 ta uchrashuv, 126 ta gol va 70 ta samarali to‘p uzatmasi.
Ronaldino va Messi o‘rtasidagi samimiy munosabat millionlab muxlislarga ikki buyuk iqtidorning maydondagi va hayotdagi beqiyos ehtiromini yana bir bor namoyish etdi.
Izohlar 0
…