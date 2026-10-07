Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladi

·63·Sport
Braziliyalik sehrgar termadagi faoliyatini yakunlagan Messiga yurak so‘zlarini yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ronaldino, Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi 21 yillik faoliyatini yakunlagani munosabati bilan ta’sirli murojaat yo‘lladi.
  • Braziliyalik afsona Messining ilk qadamlaridan boshlab, ularning do‘stligi va umumiy futbol merosiga to‘xtalib, argentinalik sardorning tanlovini qo‘llab-quvvatlashini bildirdi.
  • Ronaldino Messining nomi tarixga muhrlanganini ta’kidlab, uning o‘yinlari muxlislarga zavq bag‘ishlaganini qayd etdi.

Jahon futboli afsonasi, «Barselona» va Braziliya terma jamoasining sobiq yulduzi Ronaldino Argentina milliy jamoasidagi 21 yillik faoliyatiga nuqta qo‘ygan do‘sti va shogirdi Lionel Messiga samimiy hamda ta’sirli murojaat bilan chiqdi. Braziliyalik sehrgar Messining kataloniyaliklar safidagi ilk qadamlari, ularning do‘stligi va umumiy futbol merosiga to‘xtaldi.

«Kamp Nou»da yosh Leoga ilk golli to‘pni yetkazib bergan Ronaldino argentinalik sardorning tanlovini to‘liq qo‘llab-quvvatlab, uning nomi abadiy tarixga muhrlanganini ta’kidladi.

«Sen bizni futboldan zavqlanishga majbur qilding»: Ronaldinoning murojaati

Braziliyalik afsona o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Messi bilan bog‘liq his-tuyg‘ularini ochiq bayon etdi:

  • Ilk qadamlardan yonma-yon: «Leo, tarixingning ilk kunidanoq uning bir qismi bo‘lganim qanday zavq, qanday quvonch! Sen bizni tabassum qilishga va futboldan zavqlanishga majbur qilarding. Sening noming Argentina va butun dunyo tarixiga muhrlangan», — deya yozdi «Oltin to‘p» sohibi;

  • Bolalikdagi umumiy orzu: «Faqat bizgina bolalikdagi orzuni ro‘yobga chiqarish — mamlakatimiz sharafini himoya qilish va jahon chempioni bo‘lishdan qanday quvonch olishimizni bilamiz. Sen milliy jamoang va mamlakating uchun bor kuchingni berding»;

  • Oila va hayot falsafasi: «Oila bilan bog‘liq barcha narsalar insonni ko‘p narsalarni qayta o‘ylab ko‘rishga majbur qilishini seni yaxshi tushungan holda bilaman. Hayotdan zavqlan, aka. Bugun va har doim senga eng yaxshi tilaklarni bildiraman».

«Monumental»dagi yorqin vidolashuv va 3:0 hisobi

Eslatib o‘tamiz, 39 yoshli Lionel Messi Argentina milliy jamoasi safidagi so‘nggi uchrashuvini Benin termasiga qarshi o‘tkazdi:

  • Benefis va oxirgi sahna: Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida kechgan bellashuvda mezbonlar 3:0 hisobida g‘alaba qozondi. Messi penaltidan to‘p kiritib, sheriklarining yana ikkita goliga bevosita uzatma (assist) berdi;

  • Muxlislar olqishi: Uchrashuvdan so‘ng sardor ko‘z yoshlari ostida xalqqa xayrlashuv nutqini so‘zladi.

Milliy libosdagi benuqson rekordlar va oliy cho‘qqi

Lionel Messining «albiseleste» libosidagi sayohati futbol tarixidagi eng yorqin natijalar bilan yakunlandi:

  • Jahon chempioni (Qatar-2022): Milliy jamoa safida 36 yillik tanaffusdan so‘ng qo‘lga kiritilgan oliy sovrin;

  • Qit’a unvonlari: 2021 va 2024 yillardagi ikki karra Amerika kubogi (Copa América) g‘olibligi hamda 2022 yilgi «Finalissima» kubogi;

  • Umumiy natija: Argentina safida jami 208 ta uchrashuv, 126 ta gol va 70 ta samarali to‘p uzatmasi.

Ronaldino va Messi o‘rtasidagi samimiy munosabat millionlab muxlislarga ikki buyuk iqtidorning maydondagi va hayotdagi beqiyos ehtiromini yana bir bor namoyish etdi.

Lionel MessiRonaldinoArgentina milliy jamoasiKopa Amerika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdi«Real» yarimhimoyachisi Mastantuono Messining termadagi vidolashuviga to‘lqinlanib izoh berdiBugun 15:48Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Argentina prezidenti Xaver Miley Lionel Messi haqida nimalar dedi?Bugun 14:58Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiBugun 12:49Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBenin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBugun 09:03Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiLionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiBugun 08:12Lionel Messi Argentina terma jamoasida yangi rolda: «Master Yoda» missiyasi boshlanmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasida yangi rolda: «Master Yoda» missiyasi boshlanmoqda24 iyul 02:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?