Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatda
Braziliya terma jamoasining afsonaviy himoyachisi Kafu futbol olamidagi eng buyuk oʻyinchilar borasidagi abadiy bahslarga oʻz munosabatini bildirdi. U Lionel Messi, Diego Maradona va Pele kabi daho oʻyinchilar qatoriga yana bir braziliyalik yulduzni qoʻshish kerakligini taʼkidlab, oʻzining shaxsiy reytingini eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
El Mundo nashriga bergan intervyusida Kafu futbol tarixidagi eng kuchli oʻyinchilarni tanlashda nafaqat statistika, balki maydondagi sanʼatga ham eʼtibor qaratish lozimligini aytdi. Uning fikricha, Lionel Messi, Diego Maradona va Pele bilan bir qatorda Ronaldinho ham futbolning eng yuksak choʻqqisida turadi. Kafu bu toʻrtlikni futbol sanʼatining haqiqiy ijodkorlari deb atadi.
"Bu futbolchilar tarix yaratgan, oʻzidan oʻchmas iz qoldirgan va jahon chempioni boʻlgan insonlardir. Ular maydonda aql bovar qilmaydigan darajada yengil harakat qilishgan. Ular toʻp bilan shunchaki oʻynashardi; dribling qilishda, zarba berishda yoki gol urishda qiynalishmasdi. Ularning oʻyinini tomosha qilish zavq bagʻishlar edi", — deya tushuntirdi afsonaviy himoyachi.
Futbol sanʼati va xarakter uygʻunligiKafu Ronaldinho nima sababdan ushbu roʻyxatga loyiqligiga toʻxtalar ekan, uning oʻyin uslubi va muxlislarga ulashgan quvonchini alohida qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbol faqat raqamlardan iborat emas, balki tomoshabin koʻzini quvnatadigan harakatlar majmuidir. Ronaldinho esa aynan mana shu jihati bilan boshqalardan ajralib turgan.
Sobiq Milan va Roma yulduzi bu toʻrtlikni birlashtirib turadigan yana bir muhim jihat — bu ularning xarakteri va maydondagi oʻzini tutishi ekanligini taʼkidladi. Himoyachilar tomonidan muntazam ravishda qoʻpol munosabatda boʻlishiga qaramay, bu futbolchilar har doim oʻz vazminligini saqlab qolishgan.
"Biz Lionel Messi, Ronaldinho, Pele yoki Maradonaning maydonda kim bilandir janjallashganini koʻrmaganmiz. Ular shunchaki futbol oʻynashadi. Ularni urishadi, ular esa oʻrnidan turib, yana tabassum bilan davom etishadi. Ular raqibni qanday kamsitishadi? Faqatgina chiroyli dribling va gollar evaziga. Muxlislar aynan shuni koʻrishni istashadi", — deydi Kafu.
Kafu oʻzining kuzatuvlariga tayanib, bu toʻrtlikni futbol tarixidagi eng yaxshi oʻyinchilar deb hisoblaydi: ikki braziliyalik va ikki argentinalik. Uning fikricha, aynan mana shu oʻyinchilar futbol oʻyiniga haqiqiy maʼno va goʻzallik olib kirgan.
Suhbat yakunida Kafu Braziliya terma jamoasining hozirgi holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, hozirgi jamoada yulduz futbolchilardan koʻra murabbiyning roli koʻproq koʻzga tashlanmoqda, bu esa Braziliya futbolining anʼanaviy madaniyati biroz oʻzgarganidan dalolat beradi.
…