Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatda

·24·Sport
Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatda

Braziliya terma jamoasining afsonaviy himoyachisi Kafu futbol olamidagi eng buyuk oʻyinchilar borasidagi abadiy bahslarga oʻz munosabatini bildirdi. U Lionel Messi, Diego Maradona va Pele kabi daho oʻyinchilar qatoriga yana bir braziliyalik yulduzni qoʻshish kerakligini taʼkidlab, oʻzining shaxsiy reytingini eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

El Mundo nashriga bergan intervyusida Kafu futbol tarixidagi eng kuchli oʻyinchilarni tanlashda nafaqat statistika, balki maydondagi sanʼatga ham eʼtibor qaratish lozimligini aytdi. Uning fikricha, Lionel Messi, Diego Maradona va Pele bilan bir qatorda Ronaldinho ham futbolning eng yuksak choʻqqisida turadi. Kafu bu toʻrtlikni futbol sanʼatining haqiqiy ijodkorlari deb atadi.

"Bu futbolchilar tarix yaratgan, oʻzidan oʻchmas iz qoldirgan va jahon chempioni boʻlgan insonlardir. Ular maydonda aql bovar qilmaydigan darajada yengil harakat qilishgan. Ular toʻp bilan shunchaki oʻynashardi; dribling qilishda, zarba berishda yoki gol urishda qiynalishmasdi. Ularning oʻyinini tomosha qilish zavq bagʻishlar edi", — deya tushuntirdi afsonaviy himoyachi.

Futbol sanʼati va xarakter uygʻunligi

Kafu Ronaldinho nima sababdan ushbu roʻyxatga loyiqligiga toʻxtalar ekan, uning oʻyin uslubi va muxlislarga ulashgan quvonchini alohida qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbol faqat raqamlardan iborat emas, balki tomoshabin koʻzini quvnatadigan harakatlar majmuidir. Ronaldinho esa aynan mana shu jihati bilan boshqalardan ajralib turgan.

Sobiq Milan va Roma yulduzi bu toʻrtlikni birlashtirib turadigan yana bir muhim jihat — bu ularning xarakteri va maydondagi oʻzini tutishi ekanligini taʼkidladi. Himoyachilar tomonidan muntazam ravishda qoʻpol munosabatda boʻlishiga qaramay, bu futbolchilar har doim oʻz vazminligini saqlab qolishgan.

"Biz Lionel Messi, Ronaldinho, Pele yoki Maradonaning maydonda kim bilandir janjallashganini koʻrmaganmiz. Ular shunchaki futbol oʻynashadi. Ularni urishadi, ular esa oʻrnidan turib, yana tabassum bilan davom etishadi. Ular raqibni qanday kamsitishadi? Faqatgina chiroyli dribling va gollar evaziga. Muxlislar aynan shuni koʻrishni istashadi", — deydi Kafu.

Kafu oʻzining kuzatuvlariga tayanib, bu toʻrtlikni futbol tarixidagi eng yaxshi oʻyinchilar deb hisoblaydi: ikki braziliyalik va ikki argentinalik. Uning fikricha, aynan mana shu oʻyinchilar futbol oʻyiniga haqiqiy maʼno va goʻzallik olib kirgan.

Suhbat yakunida Kafu Braziliya terma jamoasining hozirgi holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, hozirgi jamoada yulduz futbolchilardan koʻra murabbiyning roli koʻproq koʻzga tashlanmoqda, bu esa Braziliya futbolining anʼanaviy madaniyati biroz oʻzgarganidan dalolat beradi.

KafuLionel MessiRonaldinhoPeleDiego Maradona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiRasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 10:16Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiBugun, 10:16Tottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishiTottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishiBugun, 09:12Yevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdiYevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdiBugun, 09:10Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiSam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiBugun, 08:56Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi