Manchester Yunayted — Bornmut: tarkiblar va jonli matn

63🔁
O‘yinchi almashtirildi. Jastin Klyuyvert maydonni tark etdi va Ben Gennon-Doak (Bornmut) maydonga tushdi.
63
Manchester Yunayted burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Jorje Petrovich (Bornmut) sakrab to‘pni egallab oldi.
62
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib o‘yinchisi to‘pni uzoqlashtirdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Manchester Yunayted uchun burchak zarbasidan gol urish imkoniyati.
61
Brayan Mbeumo (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmadan so‘ng o‘ziga qulay vaziyat yaratdi va zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
60
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachi hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi.
59
Jastin Klyuyvert (Bornmut) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
58
Mateus Kunya (Manchester Yunayted) katta imkoniyatdan foydalana olmadi! U ajoyib past uzatmadan so‘ng to‘pni nazorat qildi va qulay masofadan zarba berdi. Uning noaniq zarbasi chap ustundan ancha uzoqqa o‘tib ketdi.
56
Mateus Kunya (Manchester Yunayted) raqibga nisbatan juda qo‘pol o‘ynadi va Jarred Jillett o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
54
Jarima zarbasidan so‘ng Jastin Klyuyvert (Bornmut) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri uni osonlik bilan bartaraf etdi.
51
Brayan Mbeumo (Manchester Yunayted) oldinga uzatma berdi, ammo to‘p kuchliroq chiqib ketdi.
50
Rayan (Bornmut) jarima maydonchasi ichida noaniq uzatilgan to‘pga yetib keldi va chap pastki burchak tomon kuchli zarba yo‘lladi. Biroq, Senne Lammens zarba yo‘nalishini oldindan sezib, ajoyib seyv namoyish etdi.
48
Manchester Yunayted to‘pni nazorat qilmoqda va bir nechta uzun paslar bilan o‘yinni davom ettirmoqda.
47
Gol! Yo‘q, kutib turing, o‘yindan tashqari holat tufayli gol bekor qilindi. Evanilson (Bornmut) bunga rozi emas, ammo yon hakam o‘z qarorida qat’iy.
46🔁
Maykl Karrik tanaffus vaqtida o‘zgarish qilishga qaror qildi. Mateus Kunya (Manchester Yunayted) Yuri Tilemansning o‘rniga maydonga tushdi.
46⏱
Ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+3⏱
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘limni yakunladi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+3🟨
Garri Maguayr (Manchester Yunayted) nima haqida o‘ylayotgan edi? U bu qilmishi uchun jazosiz qolmaydi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatmoqda.
45+3
Karlos Baleba (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pga ega chiqdi va uning zarbasi darvoza to‘sini ustidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
45+2
O‘yin to‘xtatildi. Jeyms Xill (Bornmut) to‘p uchun kurashda qoidani buzdi. U o‘z qilmishini yaxshi anglagani uchun hech qanday e’tiroz yoki ishoralar bildirmayapti.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Amad Diallo (Manchester Yunayted) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Jarred Jillett vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
43⚽0-2
Gol! Raqib tomonidan yo‘l qo‘yilgan dahshatli xato Markus Tavernega (Bornmut) imkoniyat taqdim etdi va u yaqin masofadan to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi. 0:2.
41
Meyson Maunt (Manchester Yunayted) burchak zarbasini noaniq tarzda jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
41
Ajoyib seyv! Brayan Mbeumo (Manchester Yunayted) aniq uzatmani qabul qilib olgach, jarima maydonchasi ichida zarba berish uchun yetarlicha vaqt va bo‘sh hududga ega edi, ammo uning darvozaning pastki o‘ng burchagiga yo‘llagan zarbasini Jorje Petrovich ajoyib tarzda qaytardi.
40🟨
Hakam oson qaror qabul qildi. Yuri Tilemans (Manchester Yunayted) biroz oldinroq ishlatgan qoidabuzarligi uchun sariq kartochka bilan jazolandi.
38⚽0-1
Jastin Klyuyvert jarima zarbasidan to‘pni markazga uzatdi. Rayan (Bornmut) to‘pni egallab oldi va uni darvozaning chap pastki burchagiga joylab qo‘ydi, hisob 0:1 ga o‘zgardi.
37🟨
Eyden Xeven (Manchester Yunayted) raqibini yiqitgani uchun ogohlantirildi. Jarred Jillett oson qaror qabul qildi.
36
Jastin Klyuyvert (Bornmut) raqibiga nisbatan to‘p uchun kurashda qoidani buzdi.
36
Manchester Yunayted maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
32
Yuri Tilemans (Manchester Yunayted) qulay imkoniyatni boy berdi, uning jarima maydonchasi ichiga uzatgan to‘pini himoyachilar to‘sib qolishdi.
29
Tayler Adams (Bornmut) jarima maydonchasi ichidagi sherigining boshiga to‘pni yetkazib berishga urindi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi.
27🟨
Bu sariq kartochka haqli ravishda ko‘rsatildi. Tayler Adams (Bornmut) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollik ancha keskin chiqdi va Jarred Jillett unga sariq kartochka ko‘rsatishda ikkilanib o‘tirmadi.
26
Bornmut tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasi yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan Senne Lammens (Manchester Yunayted) tomonidan bartaraf etildi.
26
Manchester Yunayted o‘yinchilari chiroyli paslar bilan to‘pni bir-biriga uzatishmoqda va hujum boshlash uchun qulay imkoniyat kutishmoqda, ammo mana xato va to‘pni boy berishdi.
24
Jorje Petrovich (Bornmut) o‘z jamoadoshlaridan birini topishga urindi, ammo uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi va imkoniyat boy berildi.
22🟨
Jarred Jillett qo‘pol o‘yini uchun Andrey Santosga (Manchester Yunayted) sariq kartochka ko‘rsatdi.
22
O‘yin: Manchester Yunayted - Bornmut. Hisob: 0-0.
Sharh: 1:3 – darvozaga yo‘llangan zarbalar bo‘yicha umumiy statistika.
20
Meyson Maunt (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, bu yomon qaror emasdi, ammo u o‘z maqsadiga erisha olmadi, chunki jamoadoshlaridan hech biri to‘pga yetib kela olmadi.
19
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi ichida qisqa uzatmani qabul qilib oldi va zarba berish uchun bo‘sh hudud topdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi va imkoniyat boy berildi.
18
Markus Taverne (Bornmut) jarima maydonchasi atrofida uzatmani qabul qilib oldi, mo‘ljalga oldi va zarba berdi. Uning urinishi darvoza markaziga yo‘naltirildi, ammo Senne Lammens hushyor bo‘ldi va hisob o‘zgarishsiz qoldi.
15
Evanilson (Bornmut) juda qo‘pol tarzda to‘p uchun kurashga kirdi va Jarred Jillett hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
15
Bornmut ayni damda o‘yinchilar o‘rtasida aniq paslarni almashish orqali to‘pni nazorat qilmoqda.
11
Rayan (Bornmut) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘lganidan so‘ng to‘p uzoqlashtirildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Manchester Yunayted darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
9
Bornmut burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
9
Rayan (Bornmut) to‘pni uzatishga urindi, ammo u to‘sib qo‘yildi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri Bornmut foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishdi.
8
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) jarima maydonchasi ichiga to‘pni oshirib berdi, ammo Jorje Petrovich to‘pni egallab olishda tezroq harakat qildi.
8
Manchester Yunayteddan ajoyib harakat. O‘yinchilar to‘pni nazorat qilishmoqda, asosan bir teginishda uzatmalar almashishyapti. Ular hozir o‘yin sur’atini o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
7
Bornmut burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Senne Lammens (Manchester Yunayted) sakrab to‘pni egallab oldi.
6
Rayan (Bornmut) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi to‘sib qolindi.
5
Qanday xato! Burchakdan uzatilgan to‘pni jarima maydonchasida hech kim qo‘riqlamayotgan Rayan (Bornmut) qabul qilib oldi, darvoza deyarli bo‘sh edi, ammo u boshi bilan zarba berishda xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
4
Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi. Bornmut raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
4
Markus Taverne (Bornmut) tomonidan amalga oshirilgan uzatma qaytarildi.
3
Diogu Dalot (Manchester Yunayted) to‘pga yetib borishga urindi, ammo raqibning oyoqlariga ham urilib ketdi. Jarred Jillett qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
1
Jeyms Xill (Bornmut) vaziyat yaratishga urinib ko‘rdi, ammo uzatmaga kuchlilik qildi.
1⏱
Uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
19:00
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. To‘pni o‘yinga Bornmut kiritib beradi.
19:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami Jarred Jillett bo‘ladi.
19:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
19:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
Izohlar 0
…