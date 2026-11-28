«Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Brentford»ga 0:4 hisobida yutqazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 12-turida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Brentford»ga 0:4 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
- Kallum Uilson dubl qayd etgan o‘yinda, Kristoffer Ayer va Kevin Shade ham o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi.
- Ushbu natijadan so‘ng 8 ochkoga ega «Manchester Yunayted» turnir jadvalida 19-o‘ringa tushib ketdi.
- «Brentford» esa 20 ochko bilan 5-pog‘onaga ko‘tarilib oldi.
Angliya Premer-ligasining 12-turi doirasida «Manchester Yunayted» o‘z maydoni — «Old Trafford» stadionida «Brentford»ni qabul qildi. Uchrashuv mehmonlarning to‘liq ustunligi ostida o‘tib, mankunianliklarning 0:4 hisobidagi yirik mag‘lubiyati bilan yakunlandi.
Uilsonning dubli va so‘nggi daqiqalardagi gollar
O‘yinning birinchi bo‘limidayoq «Brentford» hujumchisi Kallum Uilson dubl qayd etib, mezbonlarni og‘ir ahvolga solib qo‘ydi — u 19- va 32-daqiqalarda «Yunayted» darvozasini ishg‘ol etdi.
Ikkinchi bo‘limda ham mehmonlar o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanishdi. 82-daqiqada Kristoffer Ayer hisobni yiriklashtirgan bo‘lsa, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Kevin Shade yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:4.
Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng «Manchester Yunayted» 8 ochko bilan turnir jadvalida 19-o‘rinda bormoqda. «Brentford» esa ochkolari sonini 20 taga yetkazib, 5-pog‘onaga ko‘tarilib oldi.
Uchrashuv qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
Angliya Premer-ligasi, 12-tur
Uchrashuv va natija
«Manchester Yunayted» — «Brentford» 0:4
Gollar
Kallum Uilson (19', 32'), Kristoffer Ayer (82'), Kevin Shade (90+1')
Ogohlantirishlar
Martines (35'), Yoro (49'), Maguayr (86')
Turnir jadvalidagi holat
«Brentford» — 20 ochko (5-o‘rin); «Manchester Yunayted» — 8 ochko (19-o‘rin)
«Manchester Yunayted» tarkibi
Lammens, Dalot, Yoro, Maguayr, Martines (Shou, 46), Dorgu (Lasey, 70), Maynu, Tilemans (Mount, 83), Fernandesh, Diallo (Mbeumo, 46), Zirkze (Kunya, 63)
«Brentford» tarkibi
Kelleher, Kayode, Ayer, Van der Berg, Lyuis-Potter, Yanelt, Uttara (Karvalyu, 87), Damsgor (Yensen, 70), Entoni (Diuf, 87), Sangare, Uilson (Shade, 53)
Sizningcha, «Old Trafford»dagi bunday yirik mag‘lubiyat va 19-o‘ringa tushib ketishdan so‘ng «Manchester Yunayted»ni ushbu inqirozdan nima qutqarib qola oladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya Premer-ligasi hamda jahon futbolidagi eng shov-shuvli natijalarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…