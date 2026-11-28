Manchester Yunayted — Brentford: jonli matnli translyatsiya (Angliya Premer-ligasi)
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester Yunayted — Brentford uchrashuvi 28 noyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Manchester Yunayted boshlang‘ich tarkibi: 1. Lammens S., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 13. Dorgu P., 8. Fernandesh B. (kapitan), 5. Maguayr G., 37. Maynu K., 6. Martines Li., 18. Tilemans Yu., 15. Yoro L., 11. Zirkzeye J.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi: Pochettino M.
Brentford boshlang‘ich tarkibi: 1. Kellexer K., 20. Ayer K., 19. Entoni Dj., 24. Damsgor M., 27. Yanelt V. (kapitan), 33. Kayode M., 23. Lyuis-Potter K., 11. Uattara D., 18. Sangare M., 4. van den Berg S., 13. Uilson K.
Brentford bosh murabbiyi: Endryus K.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…