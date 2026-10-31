Bornmut — Lids: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Bornmut — Lids uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bornmut boshlang‘ich tarkibi: 1. Petrovich D., 12. Adams T., 10. Kristi R., 9. Evanilson, 5. Xill Dj., 19. Klyuyvert Dj., 37. Rayan, 14. Silva A., 15. Smit A. (kapitan), 16. Taverne M., 3. Tryuffer A.
Bornmut zaxiradagilari: 21. Adli A., 7. Bruks D., 4. Kuk L., 18. Diakite B., 20. Di Gregorio M., 11. Gennon-Doak B., 22. Krupi E. J., 30. Rodriges A., 6. Soler X.
Bornmut bosh murabbiyi: Rouz M.
Lids boshlang‘ich tarkibi: 1. Trafford Dj., 4. Ampadu E., 2. Bogl Dj., 9. Kalvert-Lyuin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 7. Jeyms D., 24. Djastin Dj., 5. Muxaremovich T., 22. Tanaka A., 10. Uilson H.
Lids zaxiradagilari: 11. Aaronson B., 23. Bahoya J., 26. Bard M., 15. Biyol J., 44. Gruyev I., 8. Longstaff S., 14. Nmecha L., 18. Stax A., 16. Zetterer M.
Lids bosh murabbiyi: Farke D.
Izohlar 0
…