Bornmut — Lids: tarkiblar va jonli matn

·38·Sport
Bornmut — Lids: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi Bornmut — Lids uchrashuvi 31 oktyabr, 20:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Bornmut boshlang‘ich tarkibi: 1. Petrovich D., 12. Adams T., 10. Kristi R., 9. Evanilson, 5. Xill Dj., 19. Klyuyvert Dj., 37. Rayan, 14. Silva A., 15. Smit A. (kapitan), 16. Taverne M., 3. Tryuffer A.

Bornmut zaxiradagilari: 21. Adli A., 7. Bruks D., 4. Kuk L., 18. Diakite B., 20. Di Gregorio M., 11. Gennon-Doak B., 22. Krupi E. J., 30. Rodriges A., 6. Soler X.

Bornmut bosh murabbiyi: Rouz M.

Lids boshlang‘ich tarkibi: 1. Trafford Dj., 4. Ampadu E., 2. Bogl Dj., 9. Kalvert-Lyuin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 7. Jeyms D., 24. Djastin Dj., 5. Muxaremovich T., 22. Tanaka A., 10. Uilson H.

Lids zaxiradagilari: 11. Aaronson B., 23. Bahoya J., 26. Bard M., 15. Biyol J., 44. Gruyev I., 8. Longstaff S., 14. Nmecha L., 18. Stax A., 16. Zetterer M.

Lids bosh murabbiyi: Farke D.

Jonli reportaj0-1 JONLI
18
Markus Taverne (Bornmut) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo u biroz kuchliroq bo‘ldi va maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Lids darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
17
Rayan Kristi (Bornmut) dahshatli kuch bilan zarba berdi. U uzatmani qabul qilib oldi, darvozaga qaradi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi. Bu darvozabon uchun qiyin vaziyat bo‘lishi mumkin edi, ammo to‘p baxtli tasodif bilan himoyachilardan biriga tegib, chetga qaytdi. Hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatmoqda. Bornmut foydasiga burchak zarbasi.
15
Harri Uilson (Lids) markaz bo‘ylab jarima maydonchasi chizig‘igacha yugurib bordi va kuchli zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
15VAR
VAR qarori ma’lum bo‘ldi. Lids goli inobatga olinmadi, chunki hujum rivojlanishida to‘p qo‘lga tekkan.
13VAR
Lids o‘yinchilari o‘z nishonlashlarini to‘xtatishdi, chunki hakam Maykl Solsberi golni ko‘rib chiqish uchun VAR ishorasini qildi, katta ehtimol bilan hujum boshlanishida to‘p qo‘lga tekkan-tekmaganini aniqlash uchun.
110-1
Dominik Kalvert-Lyuin (Lids) jarima maydonchasi ichida ajoyib pas qabul qilib oldi va to‘pni darvozabon yonidan o‘tkazib yubordi. Qanday ajoyib zarba!
11
Bornmut - Lids. Hisob: 0-0. Lids ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda. Ular to‘pni chiroyli tarzda bir-biriga uzatishmoqda. A’lo darajadagi jamoaviy ish.
7
Daniel Jeyms (Lids) tomonidan amalga oshirilgan pas hech kimga borib yetmadi va hujum yakuniga yetdi.
5
Tayler Adams (Bornmut) raqibining oyog‘iga ehtiyotsizlik bilan tashlandi va jazodan qutulib qolgani uchun omadi chopdi. Maykl Solsberi qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi, ammo bu safar cho‘ntagidan kartochka chiqarmadi.
3
Daniel Jeyms (Lids) tomonidan amalga oshirilgan uzatma jarima maydonchasiga yetib bormadi, himoyachilar to‘pni xavfsiz hududga uzoqlashtirishdi.
1
Gabriel Gudmundsson (Lids) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Jorje Petrovich to‘pni ushlab oldi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
20:00
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Lids o‘yinni markazdan boshlab beradi.
20:00
Bugungi o‘yinni Maykl Solsberi boshqarib boradi.
20:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
20:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
BornmutLidsAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sanderlend — Lids: tarkiblar va jonli matnSanderlend — Lids: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:30Lids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnLids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 16:46APLda shov-shuv: «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Bornmut»ga yirik hisobda yengildiAPLda shov-shuv: «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Bornmut»ga yirik hisobda yengildi25 oktabr 21:52Manchester Yunayted — Bornmut: tarkiblar va jonli matnManchester Yunayted — Bornmut: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:54Bornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 16:49Bornmut — Milan: tarkiblar va jonli matnBornmut — Milan: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi