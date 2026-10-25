APLda shov-shuv: «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Bornmut»ga yirik hisobda yengildi

·44·Sport
APLda shov-shuv: «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Bornmut»ga yirik hisobda yengildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 8-turida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Bornmut»ga 0:3 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
  • Mehmonlar safida Rayan, Markus Taverner va Evanilson gol mualliflari bo‘lishdi.
  • Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 7 ochkoga ega «Manchester Yunayted» turnir jadvalining 16-o‘rniga tushib ketdi.
  • «Bornmut» esa g‘alaba evaziga ochkolari sonini 9 taga yetkazib, jadvalda 13-pog‘onani egalladi.

Angliya Premer-ligasining 8-turida navbatdagi kutilmagan sensatsiya qayd etildi: o‘z maydonida «Bornmut»ni qabul qilgan «Manchester Yunayted» raqibiga hech qanday qarshilik ko‘rsata olmay, yirik 0:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.

Ushbu muvaffaqiyatsizlik ortidan mankunianliklarning ichki musobaqadagi inqirozi yanada chuqurlashib, jamoa turnir jadvalining xavfli quyi qismiga tushib ketdi.

«Old Trafford»dagi mag‘lubiyat xronikasi: Mehmonlarning 3 zarbasi

«Bornmut» uchrashuv davomida puxta va aniq reja bilan harakat qilib, yaratilgan vaziyatlardan unumli foydalandi:

  • 38-daqiqa (Hisob ochildi): Mehmonlarning faol hujumi natijasida Rayan to‘pni «MYU» darvozasiga yo‘llab, hisobni ochdi (0:1);

  • 43-daqiqa (Ikkinchi zarba): Oradan atigi besh daqiqa o‘tib, Markus Taverner himoyadagi parokandalikdan unumli foydalanib, farqni ikkitaga oshirdi (0:2);

  • 71-daqiqa (Yakuniy nuqta): Ikkinchi bo‘limda o‘yinni qutqarishga uringan mezbonlar yana qarshi hujumda xato qildi — Evanilson hisobni 0:3 ko‘rinishiga keltirdi.

Turnir jadvalidagi halokat: «MYU» 16-o‘rinda

Mazkur uchrashuv jamoalarning musobaqadagi mavqeini jiddiy o‘zgartirib yubordi:

  • «Bornmut» ko‘tarilmoqda: Ushbu g‘alaba evaziga «giloslar» o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, chempionat jadvalida 13-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • «Manchester Yunayted» xavfli hududda: Hisobida atigi 7 ochko bo‘lgan «MYU» esa 8-tur yakunlariga ko‘ra turnir jadvalining 16-pog‘onasiga tushib qoldi.

O‘yin qaydnomasi:

APL. 8-tur

«Manchester Yunayted» — «Bornmut» 0:3

  • Gollar: Rayan 38, Taverner 43, Evanilson 71.

  • «Manchester Yunayted»: Lammens, Xeyven (Martines, 65), Yoro, Maguayr, Dalot, Tilemans (Kunya, 46), Baleba (Zirkzeye, 72), Diallo (Leysi, 78), Andre Santos, Maunt, Mbeumo.

  • «Bornmut»: Petrovich, Antonio Silva, Adam Smit (Kroupi, 87), Xill, Tryuffer, Klyuyvert (Gannon-Douk, 63), Lyuis Kuk (Kristi, 75), Taverner (Diakite, 87), Adams, Rayan, Evanilson (Adli, 87).

Angliya Premer-ligasiManchester YunaytedBornmut
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted — Bornmut: tarkiblar va jonli matnManchester Yunayted — Bornmut: tarkiblar va jonli matnBugun 17:54Bornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 16:49Lids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnLids — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 16:4689-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi20 sentabr 22:38Yevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdiYevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdi16 oktabr 06:37Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi