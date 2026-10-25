APLda shov-shuv: «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Bornmut»ga yirik hisobda yengildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 8-turida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Bornmut»ga 0:3 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
- Mehmonlar safida Rayan, Markus Taverner va Evanilson gol mualliflari bo‘lishdi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 7 ochkoga ega «Manchester Yunayted» turnir jadvalining 16-o‘rniga tushib ketdi.
- «Bornmut» esa g‘alaba evaziga ochkolari sonini 9 taga yetkazib, jadvalda 13-pog‘onani egalladi.
Angliya Premer-ligasining 8-turida navbatdagi kutilmagan sensatsiya qayd etildi: o‘z maydonida «Bornmut»ni qabul qilgan «Manchester Yunayted» raqibiga hech qanday qarshilik ko‘rsata olmay, yirik 0:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
Ushbu muvaffaqiyatsizlik ortidan mankunianliklarning ichki musobaqadagi inqirozi yanada chuqurlashib, jamoa turnir jadvalining xavfli quyi qismiga tushib ketdi.
«Old Trafford»dagi mag‘lubiyat xronikasi: Mehmonlarning 3 zarbasi
«Bornmut» uchrashuv davomida puxta va aniq reja bilan harakat qilib, yaratilgan vaziyatlardan unumli foydalandi:
38-daqiqa (Hisob ochildi): Mehmonlarning faol hujumi natijasida Rayan to‘pni «MYU» darvozasiga yo‘llab, hisobni ochdi (0:1);
43-daqiqa (Ikkinchi zarba): Oradan atigi besh daqiqa o‘tib, Markus Taverner himoyadagi parokandalikdan unumli foydalanib, farqni ikkitaga oshirdi (0:2);
71-daqiqa (Yakuniy nuqta): Ikkinchi bo‘limda o‘yinni qutqarishga uringan mezbonlar yana qarshi hujumda xato qildi — Evanilson hisobni 0:3 ko‘rinishiga keltirdi.
Turnir jadvalidagi halokat: «MYU» 16-o‘rinda
Mazkur uchrashuv jamoalarning musobaqadagi mavqeini jiddiy o‘zgartirib yubordi:
«Bornmut» ko‘tarilmoqda: Ushbu g‘alaba evaziga «giloslar» o‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, chempionat jadvalida 13-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
«Manchester Yunayted» xavfli hududda: Hisobida atigi 7 ochko bo‘lgan «MYU» esa 8-tur yakunlariga ko‘ra turnir jadvalining 16-pog‘onasiga tushib qoldi.
O‘yin qaydnomasi:
APL. 8-tur
«Manchester Yunayted» — «Bornmut» 0:3
Gollar: Rayan 38, Taverner 43, Evanilson 71.
«Manchester Yunayted»: Lammens, Xeyven (Martines, 65), Yoro, Maguayr, Dalot, Tilemans (Kunya, 46), Baleba (Zirkzeye, 72), Diallo (Leysi, 78), Andre Santos, Maunt, Mbeumo.
«Bornmut»: Petrovich, Antonio Silva, Adam Smit (Kroupi, 87), Xill, Tryuffer, Klyuyvert (Gannon-Douk, 63), Lyuis Kuk (Kristi, 75), Taverner (Diakite, 87), Adams, Rayan, Evanilson (Adli, 87).
Izohlar 0
…