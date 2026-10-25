“Qizilqum” va “Lokomotiv” o‘zaro bahsda ochkolarni bo‘lishib oldi

·57·Sport
“Qizilqum” va “Lokomotiv” o‘zaro bahsda ochkolarni bo‘lishib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Navoiyda o‘tgan «Qizilqum» va «Lokomotiv» jamoalari o‘rtasidagi bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
  • Uchrashuvning 3-daqiqasida Shahzodbek Rahmatullayev mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 40-daqiqada Bilol To‘pliyev muvozanatni tikladi.
  • Ikkinchi bo‘limda darvozalar daxlsiz qoldi va jamoalar ochkolarni bo‘lishib olishdi.

O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Navoiyda kechgan markaziy uchrashuvlardan birida «Qizilqum» o‘z maydonida Toshkentning «Lokomotiv» jamoasini qabul qildi. Turnir jadvalida yonma-yon borayotgan prinsipial raqiblar to‘qnashuvi murosasiz va kurashlarga boy o‘tib, 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

Har ikki tomon ham faol hujumkorlik namoyish etgan bo‘lsa-da, uchrashuvdagi barcha gollar birinchi bo‘limning o‘zidayoq kiritildi.

Tezkor start va birinchi bo‘limdagi muvozanat

O‘yin boshidanoq mezbonlarning keskin bosimi kuzatildi, ammo «temiryo‘lchilar» tashabbusni boy bermadi:

  • 3-daqiqadagi tezkor gol: O‘yin endigina boshlangan bir paytda Jambuli Jigaurining qulay uzatmasini Shahzodbek Rahmatullayev golga aylantirib, «Qizilqum»ni tezkorlik bilan oldinga olib chiqdi (1:0);

  • To‘pliyevdan javob zarbasi: Gol o‘tkazib yuborgan toshkentliklar faollikni oshirdi va 40-daqiqada Sardor Mirzayevning aniq pasidan so‘ng Bilol To‘pliyev muvozanatni tikladi (1:1);

  • Ikkinchi bo‘limdagi himoyaviy intizom: Ikkinchi 45 daqiqalikda murabbiylar qator o‘zgarishlarni amalga oshirganiga qaramay, darvozalar daxlsiz qoldi va jamoalar bir ochkodan qanoatlanishga majbur bo‘ldi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Qo‘lga kiritilgan bir ochko har ikki klubning jadvaldagi o‘rnini mustahkam saqlab qoldi:

  • «Lokomotiv» yettinchi o‘rinda: Ushbu natijadan so‘ng poytaxtliklar o‘z ochkolari sonini 40 taga yetkazib, chempionat jadvalining 7-pog‘onasida qoldi;

  • «Qizilqum»ning ta’qibi: Navoiy jamoasi esa 34 ochko bilan turnir jadvalida bevosita «temiryo‘lchilar»ning ortidan — 8-o‘rinda borishni davom ettirmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

Superliga. 25-tur

«Qizilqum» — «Lokomotiv» 1:1

  • Gollar: Shahzodbek Rahmatullayev 3 — Bilol To‘pliyev 40.

  • «Qizilqum»: Rahmatov, Rahmatullayev (Turopov, 80), Kenjaboyev (Jumanqo‘ziyev, 58), Kumborovich, Shukurillayev, Jigauri (Abdug‘afforov, 80), Rizaqulov, Ro‘ziyev (Chabradze, 80), Duglas, Rahmatilloyev (Bozorov, 63), Jo‘raqo‘ziyev.

  • «Lokomotiv»: Kozlov, To‘pliyev (Shodiboyev, 46), Abduxoliqov, Shushnyar, Mirzayev (Nurulloyev, 82), Kucherenko, Turopov (Reimov, 67), Muhammadiyev (Yo‘ldoshev, 67), Zoteyev, Nishich (Ivanov, 67), Yaxshiboyev.

O‘zbekiston SuperligasiQizilqumLokomotivFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi10 iyun 21:474 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!22 sentabr 06:03«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi10 sentabr 21:37Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!26 avgust 21:59«Lokomotiv» va «Nasaf» ochkolarni bo‘lishib oldi — turnir jadvalidagi holat«Lokomotiv» va «Nasaf» ochkolarni bo‘lishib oldi — turnir jadvalidagi holat17 oktabr 19:59Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdi28 iyul 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi