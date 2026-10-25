“Qizilqum” va “Lokomotiv” o‘zaro bahsda ochkolarni bo‘lishib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Navoiyda o‘tgan «Qizilqum» va «Lokomotiv» jamoalari o‘rtasidagi bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
- Uchrashuvning 3-daqiqasida Shahzodbek Rahmatullayev mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 40-daqiqada Bilol To‘pliyev muvozanatni tikladi.
- Ikkinchi bo‘limda darvozalar daxlsiz qoldi va jamoalar ochkolarni bo‘lishib olishdi.
O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Navoiyda kechgan markaziy uchrashuvlardan birida «Qizilqum» o‘z maydonida Toshkentning «Lokomotiv» jamoasini qabul qildi. Turnir jadvalida yonma-yon borayotgan prinsipial raqiblar to‘qnashuvi murosasiz va kurashlarga boy o‘tib, 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Har ikki tomon ham faol hujumkorlik namoyish etgan bo‘lsa-da, uchrashuvdagi barcha gollar birinchi bo‘limning o‘zidayoq kiritildi.
Tezkor start va birinchi bo‘limdagi muvozanat
O‘yin boshidanoq mezbonlarning keskin bosimi kuzatildi, ammo «temiryo‘lchilar» tashabbusni boy bermadi:
3-daqiqadagi tezkor gol: O‘yin endigina boshlangan bir paytda Jambuli Jigaurining qulay uzatmasini Shahzodbek Rahmatullayev golga aylantirib, «Qizilqum»ni tezkorlik bilan oldinga olib chiqdi (1:0);
To‘pliyevdan javob zarbasi: Gol o‘tkazib yuborgan toshkentliklar faollikni oshirdi va 40-daqiqada Sardor Mirzayevning aniq pasidan so‘ng Bilol To‘pliyev muvozanatni tikladi (1:1);
Ikkinchi bo‘limdagi himoyaviy intizom: Ikkinchi 45 daqiqalikda murabbiylar qator o‘zgarishlarni amalga oshirganiga qaramay, darvozalar daxlsiz qoldi va jamoalar bir ochkodan qanoatlanishga majbur bo‘ldi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Qo‘lga kiritilgan bir ochko har ikki klubning jadvaldagi o‘rnini mustahkam saqlab qoldi:
«Lokomotiv» yettinchi o‘rinda: Ushbu natijadan so‘ng poytaxtliklar o‘z ochkolari sonini 40 taga yetkazib, chempionat jadvalining 7-pog‘onasida qoldi;
«Qizilqum»ning ta’qibi: Navoiy jamoasi esa 34 ochko bilan turnir jadvalida bevosita «temiryo‘lchilar»ning ortidan — 8-o‘rinda borishni davom ettirmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
Superliga. 25-tur
«Qizilqum» — «Lokomotiv» 1:1
Gollar: Shahzodbek Rahmatullayev 3 — Bilol To‘pliyev 40.
«Qizilqum»: Rahmatov, Rahmatullayev (Turopov, 80), Kenjaboyev (Jumanqo‘ziyev, 58), Kumborovich, Shukurillayev, Jigauri (Abdug‘afforov, 80), Rizaqulov, Ro‘ziyev (Chabradze, 80), Duglas, Rahmatilloyev (Bozorov, 63), Jo‘raqo‘ziyev.
«Lokomotiv»: Kozlov, To‘pliyev (Shodiboyev, 46), Abduxoliqov, Shushnyar, Mirzayev (Nurulloyev, 82), Kucherenko, Turopov (Reimov, 67), Muhammadiyev (Yo‘ldoshev, 67), Zoteyev, Nishich (Ivanov, 67), Yaxshiboyev.
Izohlar 0
…