«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi
O‘zbekiston Superligasining 21-turida muxlislar nafasini ichiga yutib tomosha qilgan haqiqiy matonat va taktik jang bo‘lib o‘tdi. Samarqandning «Dinamo» jamoasi o‘z maydonida Navoiyning «Qizilqum» klubini qabul qilib, o‘yinning katta qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazganiga qaramay, 1:0 hisobida qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bahsning dastlabki bo‘limidayoq himoyachining maydondan chetlatilishi samarqandliklar uchun og‘ir zarba bo‘lgan edi, biroq mezbonlar ikkinchi bo‘limda mustahkam himoyalanibgina qolmay, raqib xatosini golga aylantirishga erishdi. Ushbu g‘alaba samarqandliklarni turnir jadvalining yuqori qismiga yanada yaqinlashtirgan bo‘lsa, son jihatidan ustunlikdan foydalana olmagan navoiyliklarni murakkab ahvolga solib qo‘ydi.
Xo‘sh, 36-daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etgan futbolchi kim edi, murabbiylarning qaysi zaxira yurishi g‘alabani ta’minladi va jamoalarning ochkolari endi nechtaga yetdi? Maqola oxirida esa — ushbu bahsning eng keskin lahzalari hamda mavsum yakunidagi imkoniyatlar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Bir kishi kam bo‘lib g‘alaba qozonish: 36 va 69-daqiqalar dramasi
Samarqanddagi bellashuv kutilmagan voqealarga boy bo‘ldi va muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi:
36-daqiqadagi shok chetlatish: Birinchi bo‘limning yarmidan oqqanda «Dinamo» futbolchisi Jaloliddin Jumaboyev qo‘pol harakati sababli to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka oldi va samarqandliklar maydonda 10 kishi bo‘lib qoldi;
Navoiyliklarning bosimi va mezbonlar irodasi: Raqibning son jihatidan ko‘pligiga qaramay, «Dinamo» o‘z jarima maydonchasi atrofida temir intizom o‘rnatdi va «Qizilqum» hujumchilariga deyarli ochiq imkoniyat qoldirmadi;
Haydarovdan oltin zarba: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan tushgan Abdug‘afur Haydarov 69-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi va jamoasiga uch ochko taqdim etdi;
Hisobni saqlab qolish: Qolgan daqiqalarda va qo‘shib berilgan vaqt davomida mezbonlar hisobni saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi.
«Kamchilikda qolib ham butun jamoa bo‘lib kurashish va g‘alaba golini urish — jamoaning ruhiy qudrati va haqiqiy xarakteridan dalolat beradi», — deya qayd etishmoqda futbol mutaxassislari.
Tarkiblar va murabbiy yurishi: G‘alaba keltirgan o‘zgarish
Ikki klub o‘rtasida kechgan bellashuvda murabbiylarning taktik tanlovi muhim rol o‘ynadi:
«Dinamo» asosiy tarkibi va zaxira: Nemanov, Radayev (Mustafoyev, 89), Shtefan, Amonov, Dumbuya, Avanesyan (Yo‘ldoshev, 46), Jumaboyev, Abdusalomov (Haydarov, 46), Xudayberdiyev, Stanoevich, Oblaqulov (To‘xtasinov, 71);
«Qizilqum» tarkibi: Rahmatov, Jumanqo‘ziyev, Rahmatullayev, Turopov (Abdug‘offorov, 75), Kumburovich, Bozorov, Jigauri (Maykon Duglas, 75), Nematxonov (Shukurillayev, 16), Ro‘ziyev (Otaqulov, 46), Rahmatilloyev, Jo‘raqo‘ziyev (Kenjaboyev, 53);
Zaxiradan tushib qahramon bo‘lgan Haydarov: Tanaffusdan so‘ng 46-daqiqada maydonga tushgan Abdug‘afur Haydarov uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisiga aylanib, hal qiluvchi zarbani yo‘lladi;
Sariq kartochka: Keskin kurash ostida kechgan o‘yinda mezbonlar vakili Radayev 78-daqiqada hakam tomonidan ogohlantirildi.
Turnir jadvalidagi vaziyat: 30 ochkolik marra
Mazkur muhim g‘alaba har ikki jamoaning musobaqadagi o‘rniga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
«Dinamo» 9-pog‘onada: Qo‘lga kiritilgan g‘alaba tufayli Samarqand klubi o‘z hisobidagi ochkolar sonini 30 taga yetkazib, turnir jadvalining 9-o‘rnida qoldi;
«Qizilqum» uchun xavfli yo‘qotish: Maydonda ko‘pchilik bo‘la turib imkoniyatni boy bergan Navoiy jamoasi esa 26 ochko bilan 11-o‘rinda qolmoqda va quyi pog‘onalar bosimini his qilmoqda.
Irodali jamoa va foydalanilmagan ustunlik sabog‘i
Samarqanddagi ushbu to‘qnashuv futbolda faqatgina raqamlar yoki maydondagi o‘yinchilar soni emas, balki g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq va taktik sovuqqonlik asosiy rolni o‘ynashini yaqqol isbotladi. Deyarli bir soat davomida bir kishi kam bo‘lib o‘ynagan «Dinamo» nafaqat taslim bo‘lmadi, balki raqibga dars berib qo‘ydi. «Qizilqum» uchun esa bu bahs katta saboq bo‘ldi: maydondagi son jihatidan ustunlik hujumda aniq reja va kreativlik bo‘lmasa, hech narsani anglatmaydi. Endilikda «Dinamo» chempionatning qolgan qismiga yanada katta ishonch bilan yondashadi, navoiyliklar esa hujum chizig‘idagi kamchiliklarni zudlik bilan to‘g‘rilashi shart.
Sizningcha, «Dinamo»ning 10 kishi bo‘lib g‘alaba qozonishiga samarqandliklarning yuksak matonati sabab bo‘ldimi yoki «Qizilqum»ning noto‘g‘ri taktikasi? «Qizilqum» nima uchun deyarli bir soatlik ustunlikdan umuman foydalana olmadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu dramatik o‘yin tahlilini barcha muxlislar hamda «Dinamo» va «Qizilqum» ishqibozlariga ulashing!
…