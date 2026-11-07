Superligada bronza uchun shiddatli kurash: “Navbahor” safarda “Qizilqum” to‘sig‘idan o‘tdi
O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida Navoiy shahrida kechgan keskin to‘qnashuvda Namanganning «Navbahor» klubi safarda «Qizilqum» ustidan 1:0 hisobida minimal, ammo juda qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv taqdirini birinchi bo‘lim oxirlarida yaratilgan yagona aniq hujum va sovuqqon yakun hal qildi.
Hal qiluvchi 39-daqiqa: G‘iyosov va Xolmatov duetidan gol
Bellashuv davomida har ikki jamoa tartibli himoya va ehtiyotkor taktikaga urg‘u berdi:
Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi palla: O‘yinning 39-daqiqasida «lochinlar» raqib mudofaa chizig‘idagi bo‘shliqni topib, tezkor hujum uyushtirdi. Muhammadali G‘iyosov tomonidan uzatilgan aniq to‘pni yarim himoyachi Diyor Xolmatov darvozaga aniq yo‘llab, hisobni ochdi — 0:1;
Navoiyliklarning bosimi: Ikkinchi bo‘limda «Qizilqum» muvozanatni tiklash uchun qator hujumlar tashkil etdi, biroq Namangan jamoasining milliy terma jamoa a’zosi O‘tkir Yusupov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i ishonchli harakat qilib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi.
Turnir jadvalidagi vaziyat: «Navbahor» 55 ochkoga yetdi
Mazkur g‘alaba mavsum yakuni yaqinlashgan pallada namanganliklarning medallar uchun poygadagi mavqeini sezilarli darajada oshirdi:
Kuchli uchlikda mustahkam o‘rin: Safardan muhim 3 ochko bilan qaytgan «Navbahor» o‘z hisobidagi ochkolari sonini 55 taga yetkazdi va Superliga jadvalida 3-pog‘onadagi o‘rnini yanada mustahkamladi;
«Qizilqum» o‘rtamiyonalar qatorida: O‘z maydonida ochko yo‘qotgan Navoiy jamoasi esa 35 ochko bilan turnir jadvalining 9-pog‘onasida qoldi.
Izohlar 0
…