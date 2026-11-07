Superligada bronza uchun shiddatli kurash: “Navbahor” safarda “Qizilqum” to‘sig‘idan o‘tdi

·3·Sport
Superligada bronza uchun shiddatli kurash: “Navbahor” safarda “Qizilqum” to‘sig‘idan o‘tdi

O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida Navoiy shahrida kechgan keskin to‘qnashuvda Namanganning «Navbahor» klubi safarda «Qizilqum» ustidan 1:0 hisobida minimal, ammo juda qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv taqdirini birinchi bo‘lim oxirlarida yaratilgan yagona aniq hujum va sovuqqon yakun hal qildi.

Hal qiluvchi 39-daqiqa: G‘iyosov va Xolmatov duetidan gol

Bellashuv davomida har ikki jamoa tartibli himoya va ehtiyotkor taktikaga urg‘u berdi:

  • Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi palla: O‘yinning 39-daqiqasida «lochinlar» raqib mudofaa chizig‘idagi bo‘shliqni topib, tezkor hujum uyushtirdi. Muhammadali G‘iyosov tomonidan uzatilgan aniq to‘pni yarim himoyachi Diyor Xolmatov darvozaga aniq yo‘llab, hisobni ochdi — 0:1;

  • Navoiyliklarning bosimi: Ikkinchi bo‘limda «Qizilqum» muvozanatni tiklash uchun qator hujumlar tashkil etdi, biroq Namangan jamoasining milliy terma jamoa a’zosi O‘tkir Yusupov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i ishonchli harakat qilib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi.

Turnir jadvalidagi vaziyat: «Navbahor» 55 ochkoga yetdi

Mazkur g‘alaba mavsum yakuni yaqinlashgan pallada namanganliklarning medallar uchun poygadagi mavqeini sezilarli darajada oshirdi:

  • Kuchli uchlikda mustahkam o‘rin: Safardan muhim 3 ochko bilan qaytgan «Navbahor» o‘z hisobidagi ochkolari sonini 55 taga yetkazdi va Superliga jadvalida 3-pog‘onadagi o‘rnini yanada mustahkamladi;

  • «Qizilqum» o‘rtamiyonalar qatorida: O‘z maydonida ochko yo‘qotgan Navoiy jamoasi esa 35 ochko bilan turnir jadvalining 9-pog‘onasida qoldi.

O‘zbekiston SuperligasiNavbahorQizilqumDiyor Xolmatov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qizilqum” va “Lokomotiv” o‘zaro bahsda ochkolarni bo‘lishib oldi“Qizilqum” va “Lokomotiv” o‘zaro bahsda ochkolarni bo‘lishib oldi25 oktabr 20:31Temur Kapadze derbidagi g‘alaba, transferlar va taqvim muammolari haqida gapirdiTemur Kapadze derbidagi g‘alaba, transferlar va taqvim muammolari haqida gapirdi1 noyabr 07:37Farg‘ona vodiysi derbisida Norchayevning yagona goli “Navbahor”ga muhim g‘alabani keltirdiFarg‘ona vodiysi derbisida Norchayevning yagona goli “Navbahor”ga muhim g‘alabani keltirdi31 oktabr 21:59“Navbahor” Urganchda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, kuchli uchlikni mustahkamladi“Navbahor” Urganchda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, kuchli uchlikni mustahkamladi26 oktabr 21:13Hojimirzayev dubli, «Navbahor»dan durang: 13-tur yakunlandi...Hojimirzayev dubli, «Navbahor»dan durang: 13-tur yakunlandi...23 iyul 22:304 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!22 sentabr 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi