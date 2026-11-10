27-tur yulduzlari: O‘zbekiston Superligasining eng yaxshi 11 nafar futbolchisi ma’lum bo‘ldi

·15·Sport
27-tur yulduzlari: O‘zbekiston Superligasining eng yaxshi 11 nafar futbolchisi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 27-turida o‘z pozitsiyalarida eng yaxshi o‘yin ko‘rsatgan 11 nafar futbolchidan iborat ramziy terma jamoa tarkibi e’lon qilindi.
  • Darvoza chizig‘i «Xorazm» posboni Umid Ergashevga ishonib topshirilgan bo‘lsa, himoya va yarimhimoya chiziqlarida Sherzod Nasrullayev, Umarbek Eshmurodov, Muhammadqodir Hamraliyev, Anvar G‘ofurov, Dostonbek Hamdamov, Diyor Xolmatov, Oybek Rustamov hamda Suhrob Nurulloyev o‘rin oldi.

O‘zbekiston Superligasida 27-tur bahslari yakunlangach, tur davomida o‘z pozitsiyalarida yorqin va sermahsul harakat qilib, jamoalarining muvaffaqiyatiga muhim hissa qo‘shgan futbolchilardan iborat rasmiy ramziy terma jamoa e’lon qilindi.

Mazkur tarkibga poytaxtning grand jamoalari vakillari bilan bir qatorda viloyat klublari safida qahramonlik ko‘rsatgan yetakchilar ham kiritildi.

Himoya mustahkamligi va ishonchli posbon

Tur ramziy jamoasining mudofaa chizig‘i va darvozabon tanlovi keskin kurashlar ostida shakllandi:

  • Darvozada «Xorazm» qalqoni: «Xorazm» posboni Umid Ergashev ishonchli seyvlari va darvoza daxlsizligini saqlashdagi faolligi sabab turning eng yaxshi darvozaboni sifatida e’tirof etildi;

  • Mustahkam mudofaa to‘rtligi: Himoya chizig‘ida «Paxtakor» qanot vakili Sherzod Nasrullayev, «Nasaf» sardori Umarbek Eshmurodov, «Navbahor»dan Muhammadqodir Hamraliyev hamda «Neftchi» tajribali himoyachisi Anvar G‘ofurov joy oldi.

Maydon markazi va hujumdagi benefis

Yarimhimoya va hujum chizig‘ida kreativlik va gol sezish qobiliyati yuqori bo‘lgan ijrochilar jamlandi:

  • Maydon markazi nazorati: «Paxtakor» hujumkor yarimhimoyachisi Dostonbek Hamdamov va «Navbahor» pleymeykeri Diyor Xolmatov jamoalarining xavfli hujumlarini uyushtirgan bo‘lsa, «Nasaf»dan Oybek Rustamov va «Lokomotiv»dan Suhrob Nurulloyev muvozanatni ta’minladi;

  • Gol mashinalari juftligi: Hujum chizig‘ini «Lokomotiv» to‘purari Temurxo‘ja Abduxoliqov hamda joriy mavsumda Samarqandning «Dinamo» klubi safida porlayotgan Anvar Hojimirzayev egalladi.

O‘zbekiston Superligasi — 27-tur ramziy jamoasi to‘liq tarkibi

Amplua / Pozitsiya

Futbolchi

Klubi

Turdagi asosiy fazilati

Darvozabon

Umid Ergashev

«Xorazm»

Darvoza daxlsizligi va qutqaruvlar

Himoyachi

Sherzod Nasrullayev

«Paxtakor»

Qanotdagi faollik va ishonchli himoya

Himoyachi

Umarbek Eshmurodov

«Nasaf»

Himoya markazidagi yetakchilik

Himoyachi

Muhammadqodir Hamraliyev

«Navbahor»

To‘p olib qo‘yish va pozitsion aniqlik

Himoyachi

Anvar G‘ofurov

«Neftchi»

Tajriba va mudofaadagi barqarorlik

Yarimhimoyachi

Dostonbek Hamdamov

«Paxtakor»

Hujumlarni rivojlantirish va tezlik

Yarimhimoyachi

Diyor Xolmatov

«Navbahor»

Markazdagi kreativ paslar

Yarimhimoyachi

Oybek Rustamov

«Nasaf»

Pressing va hujumlarni to‘xtatish

Yarimhimoyachi

Suhrob Nurulloyev

«Lokomotiv»

Qanotdan xavf yaratish

Hujumchi

Temurxo‘ja Abduxoliqov

«Lokomotiv»

Markaziy hujumdagi pressing va gollar

Hujumchi

Anvar Hojimirzayev

«Dinamo» Samarqand

Sermahsullik va g‘alaba keltiruvchi harakatlar

27-tur yulduzlari: O‘zbekiston Superligasining eng yaxshi 11 nafar futbolchisi ma’lum bo‘ldi

27-turda barcha chiziqlarda namoyish etilgan yuqori temp Superliga yakuniy bosqichida chempionlik, medallar va elitada qolish uchun kurash maksimal darajada avjiga chiqqanini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston SuperligasiRamziy terma jamoaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qizilqum” va “Lokomotiv” o‘zaro bahsda ochkolarni bo‘lishib oldi“Qizilqum” va “Lokomotiv” o‘zaro bahsda ochkolarni bo‘lishib oldi25 oktabr 20:31Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydonda11 sentabr 11:08«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!21 sentabr 06:52Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydi13 sentabr 21:53Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?9 avgust 21:32Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi20 sentabr 00:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?