27-tur yulduzlari: O‘zbekiston Superligasining eng yaxshi 11 nafar futbolchisi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 27-turida o‘z pozitsiyalarida eng yaxshi o‘yin ko‘rsatgan 11 nafar futbolchidan iborat ramziy terma jamoa tarkibi e’lon qilindi.
- Darvoza chizig‘i «Xorazm» posboni Umid Ergashevga ishonib topshirilgan bo‘lsa, himoya va yarimhimoya chiziqlarida Sherzod Nasrullayev, Umarbek Eshmurodov, Muhammadqodir Hamraliyev, Anvar G‘ofurov, Dostonbek Hamdamov, Diyor Xolmatov, Oybek Rustamov hamda Suhrob Nurulloyev o‘rin oldi.
O‘zbekiston Superligasida 27-tur bahslari yakunlangach, tur davomida o‘z pozitsiyalarida yorqin va sermahsul harakat qilib, jamoalarining muvaffaqiyatiga muhim hissa qo‘shgan futbolchilardan iborat rasmiy ramziy terma jamoa e’lon qilindi.
Mazkur tarkibga poytaxtning grand jamoalari vakillari bilan bir qatorda viloyat klublari safida qahramonlik ko‘rsatgan yetakchilar ham kiritildi.
Himoya mustahkamligi va ishonchli posbon
Tur ramziy jamoasining mudofaa chizig‘i va darvozabon tanlovi keskin kurashlar ostida shakllandi:
Darvozada «Xorazm» qalqoni: «Xorazm» posboni Umid Ergashev ishonchli seyvlari va darvoza daxlsizligini saqlashdagi faolligi sabab turning eng yaxshi darvozaboni sifatida e’tirof etildi;
Mustahkam mudofaa to‘rtligi: Himoya chizig‘ida «Paxtakor» qanot vakili Sherzod Nasrullayev, «Nasaf» sardori Umarbek Eshmurodov, «Navbahor»dan Muhammadqodir Hamraliyev hamda «Neftchi» tajribali himoyachisi Anvar G‘ofurov joy oldi.
Maydon markazi va hujumdagi benefis
Yarimhimoya va hujum chizig‘ida kreativlik va gol sezish qobiliyati yuqori bo‘lgan ijrochilar jamlandi:
Maydon markazi nazorati: «Paxtakor» hujumkor yarimhimoyachisi Dostonbek Hamdamov va «Navbahor» pleymeykeri Diyor Xolmatov jamoalarining xavfli hujumlarini uyushtirgan bo‘lsa, «Nasaf»dan Oybek Rustamov va «Lokomotiv»dan Suhrob Nurulloyev muvozanatni ta’minladi;
Gol mashinalari juftligi: Hujum chizig‘ini «Lokomotiv» to‘purari Temurxo‘ja Abduxoliqov hamda joriy mavsumda Samarqandning «Dinamo» klubi safida porlayotgan Anvar Hojimirzayev egalladi.
O‘zbekiston Superligasi — 27-tur ramziy jamoasi to‘liq tarkibi
Amplua / Pozitsiya
Futbolchi
Klubi
Turdagi asosiy fazilati
Darvozabon
Umid Ergashev
«Xorazm»
Darvoza daxlsizligi va qutqaruvlar
Himoyachi
Sherzod Nasrullayev
«Paxtakor»
Qanotdagi faollik va ishonchli himoya
Himoyachi
Umarbek Eshmurodov
«Nasaf»
Himoya markazidagi yetakchilik
Himoyachi
Muhammadqodir Hamraliyev
«Navbahor»
To‘p olib qo‘yish va pozitsion aniqlik
Himoyachi
Anvar G‘ofurov
«Neftchi»
Tajriba va mudofaadagi barqarorlik
Yarimhimoyachi
Dostonbek Hamdamov
«Paxtakor»
Hujumlarni rivojlantirish va tezlik
Yarimhimoyachi
Diyor Xolmatov
«Navbahor»
Markazdagi kreativ paslar
Yarimhimoyachi
Oybek Rustamov
«Nasaf»
Pressing va hujumlarni to‘xtatish
Yarimhimoyachi
Suhrob Nurulloyev
«Lokomotiv»
Qanotdan xavf yaratish
Hujumchi
Temurxo‘ja Abduxoliqov
«Lokomotiv»
Markaziy hujumdagi pressing va gollar
Hujumchi
Anvar Hojimirzayev
«Dinamo» Samarqand
Sermahsullik va g‘alaba keltiruvchi harakatlar
27-turda barcha chiziqlarda namoyish etilgan yuqori temp Superliga yakuniy bosqichida chempionlik, medallar va elitada qolish uchun kurash maksimal darajada avjiga chiqqanini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…