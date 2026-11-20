Olmaliqda so‘nggi daqiqadagi drama: «Qizilqum» OKMK maydonidan muhim g‘alaba bilan qaytdi
O‘zbekiston Superligasining 28-turidan o‘rin olgan navbatdagi bellashuv Olmaliq shahrida bo‘lib o‘tdi. Unda mahalliy OKMK jamoasi Navoiyning «Qizilqum» klubini qabul qilib, 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Bellashuvning asosiy vaqtida darvozalar daxlsizligi saqlanib turdi. Biroq mehmonlar murabbiylar shtabining 88-daqiqada amalga oshirgan o‘zgarishi o‘yin taqdirini hal qildi: Otabek Jo‘raqo‘ziyev o‘rniga maydonga tushgan Roman Papariga atigi uch daqiqa o‘tib — hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada mezbonlar darvozasini ishg‘ol qildi va jamoasiga g‘alaba keltirdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Mazkur natijadan so‘ng «konchilar» 45 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog‘onasida qoldi (avvalroq «Paxtakor»ni mag‘lub etgan «Lokomotiv» 46 ochko bilan 4-o‘ringa ko‘tarilgan edi). Qimmatli safar g‘alabasini qo‘lga kiritgan «oltin izlovchilar» esa ochkolari sonini 38 taga yetkazib, 8-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Ko‘rsatkichlar
OKMK
«Qizilqum»
Yakuniy hisob
0
1
Gol muallifi
—
Roman Papariga (90+1')
Jadvaldagi o‘rni
5-o‘rin (45 ochko)
8-o‘rin (38 ochko)
Uchrashuv qaydnomasi va tarkiblar
Superliga. 28-turOKMK — «Qizilqum» 0:1Gol: Roman Papariga (90+1).
OKMK: 35. Javohir Ilyosov, 4. Mirjamol Qosimov (21. Xazrat Tursunqulov, 60), 5. Giorgi Papava, 6. Avazbek O‘lmasaliyev (8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 46), 7. Dilshod Ahmadaliyev, 9. Aziz Xolmurodov (88. Siyavash Haqnazariy, 60), 10. Asadbek Sobirjonov, 17. Nodir Abdurazzoqov (77. Ivan Peshich, 60), 22. Saidafzalxon Axrorov (19. Ahmadullo Muqumjonov, 72), 28. Arixiro Sentoku, 44. Abror Karimov.
«Qizilqum»: 1. Farhod Rahmatov, 4. Ilhom Vahobov (47. Ruslan Roziyev, 46), 7. Fayzullobek Jumanqo‘ziyev, 8. Shahzod Rahmatullayev (77. Diyor Raxmatilloyev, 46), 9. Shahzod Turopov, 10. Islom Kenjaboyev (18. Abbosbek Abdug‘afforov, 65), 15. Nikola Kumburovich (23. Samandar Shukurullayev, 26), 40. Nodirxon Ne’matxonov, 44. G‘iyosjon Rizaqulov, 70. Duglas Maykon, 88. Otabek Jo‘raqo‘ziyev (97. Roman Papariga, 88).
Sizningcha, OKMKning o‘z maydonidagi ushbu kutilmagan mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘ldi va «Qizilqum» mavsumni kuchli sakkizlikda yakunlay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…