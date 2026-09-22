4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!

·39·Sport
4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Qizilqum»
  • Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bunda mezbonlar hisobda oldinda borayotgan edi.
  • «Xorazm»ning 60-daqiqada Ulug‘bek Hoshimovning qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi o‘yin taqdirini o‘zgartirdi.
  • Zaxiradan tushgan Roman Papariga va Jambuli Jigaurining gollari navoiyliklarga muhim g‘alabani taqdim etdi. Ushbu g‘alaba «Qizilqum»ni 10-o‘ringa olib chiqdi, «Xorazm» esa 14-o‘rinda qoldi.

O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan so‘nggi dramatik qarama-qarshilik Urganchda kechdi va turnir jadvalining quyi qismidagi kurashni yanada keskinlashtirib yubordi. Mahalliy «Xorazm» klubi o‘z maydonida Navoiyning «Qizilqum» jamoasini qabul qilib, hisobda oldinda borayotganiga qaramay, 1:3 hisobida alamli mag‘lubiyatga uchradi. Bellashuvning 30-daqiqasida braziliyalik legioner Rafael Tavaresh urganchliklarni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, mehmonlar bunga chaqqonlik bilan javob qaytardi: 40-daqiqada Otabek Jo‘raqo‘ziyev muvozanatni tikladi.

Ikkinchi bo‘limda esa bahsning kulminatsion voqeasi ro‘y berdi — 60-daqiqada mezbonlar hujumchisi Ulug‘bek Hoshimov to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib maydondan chetlatildi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan Jamshid Saidov shogirdlari bosimni kuchaytirib, zaxiradan tushgan Roman Papariga (76-daqiqa) va Jambuli Jigaurining (88-daqiqa) aniq zarbalari evaziga mehmonda muhim irodali g‘alabani ilib ketdi. Mazkur muvaffaqiyat tufayli navoiyliklar ochkolarini 29 taga yetkazib, 10-pog‘onaga mustahkam o‘rnashib olgan bo‘lsa, «Xorazm» 21 ochko bilan xavfli 14-o‘rinda qolib ketdi.

Xo‘sh, Ulug‘bek Hoshimovning chetlatilishi o‘yin taqdiriga qanday ta’sir ko‘rsatdi, Jamshid Saidov amalga oshirgan zaxira qarorlari qanday qilib o‘yinni o‘zgartirdi va «Xorazm» elitada qolish uchun qanday imkoniyatlarga ega?

«Tavareshning goli, 60-daqiqadagi fojia va navoiyliklar kambeki»: 22-turning 5 muhim nuqtasi

Urganchdagi murosasiz uchrashuvning bosh voqealari va e’tiborga molik faktlari:

  • Mezbonlarning faol boshlanishi: Rafael Tavaresh 30-daqiqada hisobni ochib, «Xorazm» ishqibozlariga katta umid bag‘ishladi;

  • Jo‘raqo‘ziyevdan psixologik javob: Birinchi bo‘lim tugashi arafasida (40-daqiqa) Otabek Jo‘raqo‘ziyev javob to‘pini kiritib, muvozanatni tikladi;

  • O‘yin taqdirini hal qilgan chetlatish: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan tushgan Ulug‘bek Hoshimov 60-daqiqada qo‘polligi sabab maydondan haydaldi va mezbonlarni bir kishi kam bo‘lib qolishga majbur etdi;

  • Jamshid Saidovning «oltin» almashtirishlari: 70-daqiqada maydonga tushgan Roman Papariga oradan 6 daqiqa o‘tib navoiyliklarni oldinga olib chiqdi;

  • Jigauridan nuqta: 88-daqiqada gruziyalik tajribali legioner Jambuli Jigauri gol urib, «Qizilqum»ning 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasini rasmiylashtirdi.

Superliga. 22-tur: «Xorazm» va «Qizilqum» bahsining raqamli ko‘rsatkichlari

Uchrashuv tafsilotlari va jamoalarning turnir jadvalidagi joriy holati taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Xorazm» (Urganch)

«Qizilqum» (Navoiy)

Uchrashuv hisobi

1

3 (G‘alaba)

Gol mualliflari

Rafael Tavaresh (30')

O. Jo‘raqo‘ziyev (40'), R. Papariga (76'), J. Jigauri (88')

Intizomiy jazolar

Ulug‘bek Hoshimov (60' qizil kartochka)

Qoidabuzarliklarsiz nazorat

Bosh murabbiy qarorlari

46-daqiqadagi ikkitalik o‘zgarishlar samarasiz ketdi

Papariga va Maykon tushirilib, hujum kuchaytirildi

Jamg‘arilgan ochkolari

21 ochko

29 ochko

Turnir jadvalidagi o‘rni

14-pog‘ona (Xavfli hudud)

10-pog‘ona (Elitadagi o‘rni barqarorlashdi)

Superliga ekspertizasi: Jamshid Saidov qanday qilib raqibni taktik jihatdan yutdi?

Mahalliy futbol mutaxassislari va tahlilchilarining xulosalari:

  • Qizil kartochkaning psixologik zarbasi: Hoshimovning chetlatilishi mezbonlarning qarshi hujumdagi barcha rejalarini chippakka chiqardi va jamoani to‘liq chuqur himoyaga qamalib qolishga majbur qildi;

  • Zaxira kuchlarining sifati: «Qizilqum» ustozi Jamshid Saidov 70-daqiqada birdaniga ikki legioner — Duglas Maykon va Roman Paparigani tashladi; Papariganing sovuqqonligi va Jigaurining tajribasi charchab qolgan «Xorazm» himoyasini osonlik bilan parchalab tashladi;

  • «Xorazm»ning xavfli zonadagi taqdiri: 21 ochko bilan 14-o‘rinda qolayotgan urganchliklar uchun oxirgi turlar hayot-mamot janglariga aylanadi; himoyadagi qo‘pol xatolar va intizomsizlik jamoani quyi ligaga tushib ketish xavfi ostiga qo‘ymoqda;

  • Navoiyliklarning xotirjamligi: Ushbu g‘alabadan so‘ng 29 ochkoga ega bo‘lgan «Qizilqum» xavfli hududdan ancha uzoqlashdi va mavsum finishini erkinroq ruhda o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

«Qizilqum»ning Urganchdagi ushbu irodali kambeki Superligada munosib raqobat va taktik tajriba har doim birinchi o‘rinda turishini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, «Xorazm» hujumchisi Ulug‘bek Hoshimovning 60-daqiqadagi chetlatilishi o‘yin taqdirini butunlay hal qildimi yoki «Qizilqum» baribir ustunlik qilarmidi? «Xorazm» Superligadagi o‘rnini saqlab qola oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy futbolimizning qaynoq bahslari haqidagi ushbu tahlilni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

O‘zbekiston SuperligiXorazmQizilqumUrganch
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladiBugun, 06:4016 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 06:30«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikdaBugun, 06:23«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildiBugun, 06:17Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiBugun, 06:10Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 02:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi