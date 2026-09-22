4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Qizilqum»
- Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bunda mezbonlar hisobda oldinda borayotgan edi.
- «Xorazm»ning 60-daqiqada Ulug‘bek Hoshimovning qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi o‘yin taqdirini o‘zgartirdi.
- Zaxiradan tushgan Roman Papariga va Jambuli Jigaurining gollari navoiyliklarga muhim g‘alabani taqdim etdi. Ushbu g‘alaba «Qizilqum»ni 10-o‘ringa olib chiqdi, «Xorazm» esa 14-o‘rinda qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turidan o‘rin olgan so‘nggi dramatik qarama-qarshilik Urganchda kechdi va turnir jadvalining quyi qismidagi kurashni yanada keskinlashtirib yubordi. Mahalliy «Xorazm» klubi o‘z maydonida Navoiyning «Qizilqum» jamoasini qabul qilib, hisobda oldinda borayotganiga qaramay, 1:3 hisobida alamli mag‘lubiyatga uchradi. Bellashuvning 30-daqiqasida braziliyalik legioner Rafael Tavaresh urganchliklarni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, mehmonlar bunga chaqqonlik bilan javob qaytardi: 40-daqiqada Otabek Jo‘raqo‘ziyev muvozanatni tikladi.
Ikkinchi bo‘limda esa bahsning kulminatsion voqeasi ro‘y berdi — 60-daqiqada mezbonlar hujumchisi Ulug‘bek Hoshimov to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib maydondan chetlatildi. Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan Jamshid Saidov shogirdlari bosimni kuchaytirib, zaxiradan tushgan Roman Papariga (76-daqiqa) va Jambuli Jigaurining (88-daqiqa) aniq zarbalari evaziga mehmonda muhim irodali g‘alabani ilib ketdi. Mazkur muvaffaqiyat tufayli navoiyliklar ochkolarini 29 taga yetkazib, 10-pog‘onaga mustahkam o‘rnashib olgan bo‘lsa, «Xorazm» 21 ochko bilan xavfli 14-o‘rinda qolib ketdi.
Xo‘sh, Ulug‘bek Hoshimovning chetlatilishi o‘yin taqdiriga qanday ta’sir ko‘rsatdi, Jamshid Saidov amalga oshirgan zaxira qarorlari qanday qilib o‘yinni o‘zgartirdi va «Xorazm» elitada qolish uchun qanday imkoniyatlarga ega?
«Tavareshning goli, 60-daqiqadagi fojia va navoiyliklar kambeki»: 22-turning 5 muhim nuqtasi
Urganchdagi murosasiz uchrashuvning bosh voqealari va e’tiborga molik faktlari:
Mezbonlarning faol boshlanishi: Rafael Tavaresh 30-daqiqada hisobni ochib, «Xorazm» ishqibozlariga katta umid bag‘ishladi;
Jo‘raqo‘ziyevdan psixologik javob: Birinchi bo‘lim tugashi arafasida (40-daqiqa) Otabek Jo‘raqo‘ziyev javob to‘pini kiritib, muvozanatni tikladi;
O‘yin taqdirini hal qilgan chetlatish: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan tushgan Ulug‘bek Hoshimov 60-daqiqada qo‘polligi sabab maydondan haydaldi va mezbonlarni bir kishi kam bo‘lib qolishga majbur etdi;
Jamshid Saidovning «oltin» almashtirishlari: 70-daqiqada maydonga tushgan Roman Papariga oradan 6 daqiqa o‘tib navoiyliklarni oldinga olib chiqdi;
Jigauridan nuqta: 88-daqiqada gruziyalik tajribali legioner Jambuli Jigauri gol urib, «Qizilqum»ning 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasini rasmiylashtirdi.
Superliga. 22-tur: «Xorazm» va «Qizilqum» bahsining raqamli ko‘rsatkichlari
Uchrashuv tafsilotlari va jamoalarning turnir jadvalidagi joriy holati taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Xorazm» (Urganch)
«Qizilqum» (Navoiy)
Uchrashuv hisobi
1
3 (G‘alaba)
Gol mualliflari
Rafael Tavaresh (30')
O. Jo‘raqo‘ziyev (40'), R. Papariga (76'), J. Jigauri (88')
Intizomiy jazolar
Ulug‘bek Hoshimov (60' qizil kartochka)
Qoidabuzarliklarsiz nazorat
Bosh murabbiy qarorlari
46-daqiqadagi ikkitalik o‘zgarishlar samarasiz ketdi
Papariga va Maykon tushirilib, hujum kuchaytirildi
Jamg‘arilgan ochkolari
21 ochko
29 ochko
Turnir jadvalidagi o‘rni
14-pog‘ona (Xavfli hudud)
10-pog‘ona (Elitadagi o‘rni barqarorlashdi)
Superliga ekspertizasi: Jamshid Saidov qanday qilib raqibni taktik jihatdan yutdi?
Mahalliy futbol mutaxassislari va tahlilchilarining xulosalari:
Qizil kartochkaning psixologik zarbasi: Hoshimovning chetlatilishi mezbonlarning qarshi hujumdagi barcha rejalarini chippakka chiqardi va jamoani to‘liq chuqur himoyaga qamalib qolishga majbur qildi;
Zaxira kuchlarining sifati: «Qizilqum» ustozi Jamshid Saidov 70-daqiqada birdaniga ikki legioner — Duglas Maykon va Roman Paparigani tashladi; Papariganing sovuqqonligi va Jigaurining tajribasi charchab qolgan «Xorazm» himoyasini osonlik bilan parchalab tashladi;
«Xorazm»ning xavfli zonadagi taqdiri: 21 ochko bilan 14-o‘rinda qolayotgan urganchliklar uchun oxirgi turlar hayot-mamot janglariga aylanadi; himoyadagi qo‘pol xatolar va intizomsizlik jamoani quyi ligaga tushib ketish xavfi ostiga qo‘ymoqda;
Navoiyliklarning xotirjamligi: Ushbu g‘alabadan so‘ng 29 ochkoga ega bo‘lgan «Qizilqum» xavfli hududdan ancha uzoqlashdi va mavsum finishini erkinroq ruhda o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
«Qizilqum»ning Urganchdagi ushbu irodali kambeki Superligada munosib raqobat va taktik tajriba har doim birinchi o‘rinda turishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Xorazm» hujumchisi Ulug‘bek Hoshimovning 60-daqiqadagi chetlatilishi o‘yin taqdirini butunlay hal qildimi yoki «Qizilqum» baribir ustunlik qilarmidi? «Xorazm» Superligadagi o‘rnini saqlab qola oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy futbolimizning qaynoq bahslari haqidagi ushbu tahlilni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…