Real Sosedad — Levante: tarkiblar va jonli matn

·26·Sport
Real Sosedad — Levante: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi Real SosedadLevante uchrashuvi 25 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martin J., 19. Sarr M., 17. Gomes S., 24. Suchich L., 4. Gorrochategi J., 8. Turriyentes B., 11. Gedesh G., 10. Oyarsabal M. (kapitan), 9. Oskarsson O.

Real Sosedad zaxiradagilari: 2. Aramburu J., 7. Barrenechea A., 21. Herrera Y., 14. Kubo T., 15. Marin P., 13. Marrero U., 3. Munos A., 12. Ochiyeng J., 16. Pacheko J., 18. Soler K., 23. Zaxaryan A., 5. Zubeldia I.

Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.

Levante boshlang‘ich tarkibi: 13. Rayan M., 29. Peres N., 2. Mandi A., 3. Ndukve I., 23. Sanches M., 7. Bruge R. (kapitan), 8. Olasagasti J. A., 6. Rekvena D., 24. Fernandes T., 9. Romero I., 10. Ratkov P.

Levante zaxiradagilari: 14. Kabelo X., 27. Kortes P., 1. Kunat P., 21. Etta Eyong K., 17. Garsiya V., 11. Musuayi Y., 32. Primo A., 20. Rey O., 33. Santos M., 5. Sotelo H., 16. Tape A., 22. Tolyan J.

Levante bosh murabbiyi: Kastro L.

Jonli reportaj JONLI
2
Gonsalu Gedesh (Real Sosedad) kuchli kurash olib bordi va Xaver Alberola fol qayd etib, hushtak chaldi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
22:30
Real Sosedad o‘yinni boshlab beradi.
22:30
Bugungi o‘yin bosh hakami Xaver Alberola bo‘ladi.
22:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
22:30
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Real SosedadLevanteIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Levante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matnLevante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:02Dep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matnDep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 23:03Malaga — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnMalaga — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 20:23Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi13 sentabr 21:55Yamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondiYamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondi13 sentabr 21:41Levante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladiLevante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladi13 sentabr 20:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi