Real Sosedad — Levante: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Real Sosedad — Levante uchrashuvi 25 oktyabr, 22:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martin J., 19. Sarr M., 17. Gomes S., 24. Suchich L., 4. Gorrochategi J., 8. Turriyentes B., 11. Gedesh G., 10. Oyarsabal M. (kapitan), 9. Oskarsson O.
Real Sosedad zaxiradagilari: 2. Aramburu J., 7. Barrenechea A., 21. Herrera Y., 14. Kubo T., 15. Marin P., 13. Marrero U., 3. Munos A., 12. Ochiyeng J., 16. Pacheko J., 18. Soler K., 23. Zaxaryan A., 5. Zubeldia I.
Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.
Levante boshlang‘ich tarkibi: 13. Rayan M., 29. Peres N., 2. Mandi A., 3. Ndukve I., 23. Sanches M., 7. Bruge R. (kapitan), 8. Olasagasti J. A., 6. Rekvena D., 24. Fernandes T., 9. Romero I., 10. Ratkov P.
Levante zaxiradagilari: 14. Kabelo X., 27. Kortes P., 1. Kunat P., 21. Etta Eyong K., 17. Garsiya V., 11. Musuayi Y., 32. Primo A., 20. Rey O., 33. Santos M., 5. Sotelo H., 16. Tape A., 22. Tolyan J.
Levante bosh murabbiyi: Kastro L.
Izohlar 0
…