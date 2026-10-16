Dep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Dep. A Korunya — Levante uchrashuvi 17 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Dep. A Korunya boshlang‘ich tarkibi: 13. Roman L., 23. Navarro X., 20. Ximenes X., 22. Ede B., 12. Kualyata G., 19. Krus Luismi, 14. Rodriges R., 8. Vilyares Yanes D. (kapitan), 21. Soriano M., 10. Ernandes Y., 32. Nsongo B.
Dep. A Korunya zaxiradagilari: 2. Altimira A., 17. Anxelino, 18. Asp X., 37. Karrilo N., 25. Fernandes A., 36. Gonsales Y., 15. Loureyro M., 11. Melya D., 4. Nubi L., 31. Ochoa M., 33. Sanches K., 24. Traore A.
Dep. A Korunya bosh murabbiyi: Idalgo A.
Levante boshlang‘ich tarkibi: 13. Rayan M., 29. Peres N., 4. Dela, 3. Ndukve I., 23. Sanches M., 20. Rey O., 6. Rekvena D., 18. Bardeli E., 7. Bruge R. (kapitan), 9. Romero I., 24. Fernandes T.
Levante zaxiradagilari: 14. Kabelo X., 27. Kortes P., 1. Kunat P., 36. Galdin I., 17. Garsiya V., 2. Mandi A., 11. Musuayi Y., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 16. Tape A., 22. Tolyan J.
Levante bosh murabbiyi: Kastro L.
Izohlar 0
…