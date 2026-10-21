Levante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn

·32·Sport
Levante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi LevanteAtletik Bilbao uchrashuvi 21 oktyabr, 23:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Levante boshlang‘ich tarkibi: 13. Rayan M., 7. Bruge R. (kapitan), 24. Fernandes T., 2. Mandi A., 3. Ndukve I., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 6. Rekvena D., 9. Romero I., 23. Sanches M., 22. Tolyan J.

Levante bosh murabbiyi: Kastro L.

Atletik Bilbao boshlang‘ich tarkibi: 1. Simon U., 5. Alvares Y., 17. Berchiche Yu., 7. Berenger A., 18. Xauregisar M., 14. Laport A., 31. Lui-Jan J., 23. Navarro R., 15. Rinkon X., 16. Ruis de Galarreta I., 21. Sannadi M.

Atletik Bilbao bosh murabbiyi: Terzich E.

Jonli reportaj JONLI
23:00
Bugungi o‘yinni Alexandro Kintero boshqarib boradi.
23:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
23:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
LevanteAtletik BilbaoIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matnDep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 23:03Valensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matnValensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:57Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi13 sentabr 21:55Yamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondiYamaldan dubl, Rafinyadan super-shou: «Barselona» 4:2 hisobida g‘alaba qozondi13 sentabr 21:41Levante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladiLevante Barselona jahon chempionlarini munosib taqdirladi13 sentabr 20:13«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi31 iyul 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi