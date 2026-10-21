Levante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Levante — Atletik Bilbao uchrashuvi 21 oktyabr, 23:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Levante boshlang‘ich tarkibi: 13. Rayan M., 7. Bruge R. (kapitan), 24. Fernandes T., 2. Mandi A., 3. Ndukve I., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 6. Rekvena D., 9. Romero I., 23. Sanches M., 22. Tolyan J.
Levante bosh murabbiyi: Kastro L.
Atletik Bilbao boshlang‘ich tarkibi: 1. Simon U., 5. Alvares Y., 17. Berchiche Yu., 7. Berenger A., 18. Xauregisar M., 14. Laport A., 31. Lui-Jan J., 23. Navarro R., 15. Rinkon X., 16. Ruis de Galarreta I., 21. Sannadi M.
Atletik Bilbao bosh murabbiyi: Terzich E.
Jonli reportaj JONLI
23:00
Bugungi o‘yinni Alexandro Kintero boshqarib boradi.
23:00
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
23:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Izohlar 0
…