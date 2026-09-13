Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi

·32·Sport
Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona Levanteni 4:2 hisobida magʻlub etib, La Ligada ketma-ket beshinchi gʻalabasini nishonladi va turnir jadvalida peshqadamligini saqlab qoldi.
  • Uchrashuvning ikkinchi yarmida Lamin Yamal maydonga tushgan vaziyatdan soʻng Barselona foydasiga belgilangan penalti koʻplab ispan futbol ekspertlari va mutaxassislar oʻrtasida keskin bahslarga sabab boʻldi.

Hans-Diter Flik boshqaruvidagi Barselona La Liga mavsumini ajoyib tarzda boshlab, ketma-ket beshinchi gʻalabaga erishdi va turnir jadvalining yaqqol peshqadami boʻlib qolmoqda. Kataloniyaliklar safarda Levante ustidan 4:2 hisobida zafar quchdi, biroq uchrashuv davomidagi hakamlik qarorlari, xususan, Lamin Yamal amalga oshirgan 11 metrlik jarima zarbasi futbol jamoatchiligi va mutaxassislar oʻrtasida keskin tortishuvlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin davomida mezbonlar jiddiy qarshilik koʻrsatganiga qaramay, Blaugrana oʻzining joriy mavsumdagi oʻtkir va samarali oʻyin uslubini namoyish etdi. Flik shogirdlari oʻyin taqdirini oʻz foydasiga hal qilishda yana bir bor oʻzlarining hujum salohiyatini namoyish etishdi, biroq bahsning ikkinchi yarmidagi vaziyat hakamlar qoʻmitasi va ekspertlar eʼtiboridan chetda qolmadi.

Hakamlik qarori va bahsli vaziyat

Ikkinchi boʻlimdagi burilish nuqtasi hakam Jon Ander Gonsales Kuesta Aissa Mandi va Lamin Yamal ishtirokidagi vaziyatdan soʻng Barselona foydasiga penalti belgilagach yuzaga keldi. Sobiq Real Betis himoyachisi Mandi yerga yiqilib, toʻpga qoʻli bilan tekkanidan soʻng yosh ispaniyalik yulduzni qoʻpol ravishda toʻxtatib qolgandi.

Lamin Yamal penaltini aniq bajarib, toʻpni yuqori chap burchakka yoʻllagan boʻlsa-da, hakamning bu qarori ispan futbol ekspertlari oʻrtasida qattiq eʼtirozlarga sabab boʻldi. Koʻplab tahlilchilar bosh hakam fundamental xatoga yoʻl qoʻyganini taʼkidlab, penalti berish asossiz boʻlganini bildirishdi.

Ekspertlar va mutaxassislarning munosabati

COPE nashri xabar berishicha, taniqli sharhlovchi Pako Gonsales hakamlik qaroriga qarshi chiqib, jonli efirda oʻz fikrlarini oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, hakamning mantiqini tushunish mumkin, chunki agar oʻsha qoʻl boʻlmaganida, futbolchi darvozaga toʻgʻridan-toʻgʻri chiqib ketardi, biroq harakat juda yumshoq boʻlgani uchun bu penaltiga tortmaydi.

Bahslar toʻlqiniga Pedro Martin ham qoʻshilib, himoyachining harakatlarida ataylab qoidabuzarlik qilish niyati boʻlmaganini taʼkidladi. Ekspertning fikricha, himoyachining qoʻli tabiiy holatda boʻlgan va yiqilish jarayonining tabiiy oqibati sifatida toʻpga tekkan, bu esa jazolanishi shart boʻlgan holat emas edi.

Shunga qaramay, Barselona gʻalabani saqlab qolib, mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirmoqda. Flik jamoasi oʻz oldiga qoʻyilgan eng yuqori maqsadlar sari dadil qadam tashlayotgan bir paytda, hakamlik masalalari va bahsli epizodlar La Liga uchrashuvlarining asosiy muhokama markazida qolishda davom etmoqda.

BarselonaLamin YamalLa LigaLevanteHans-Diter Flik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Bugun, 22:41Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiBugun, 22:31Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Bugun, 22:20Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiBugun, 21:59Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiBugun, 21:53Birdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBirdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBugun, 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?