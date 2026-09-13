Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona Levanteni 4:2 hisobida magʻlub etib, La Ligada ketma-ket beshinchi gʻalabasini nishonladi va turnir jadvalida peshqadamligini saqlab qoldi.
- Uchrashuvning ikkinchi yarmida Lamin Yamal maydonga tushgan vaziyatdan soʻng Barselona foydasiga belgilangan penalti koʻplab ispan futbol ekspertlari va mutaxassislar oʻrtasida keskin bahslarga sabab boʻldi.
Hans-Diter Flik boshqaruvidagi Barselona La Liga mavsumini ajoyib tarzda boshlab, ketma-ket beshinchi gʻalabaga erishdi va turnir jadvalining yaqqol peshqadami boʻlib qolmoqda. Kataloniyaliklar safarda Levante ustidan 4:2 hisobida zafar quchdi, biroq uchrashuv davomidagi hakamlik qarorlari, xususan, Lamin Yamal amalga oshirgan 11 metrlik jarima zarbasi futbol jamoatchiligi va mutaxassislar oʻrtasida keskin tortishuvlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin davomida mezbonlar jiddiy qarshilik koʻrsatganiga qaramay, Blaugrana oʻzining joriy mavsumdagi oʻtkir va samarali oʻyin uslubini namoyish etdi. Flik shogirdlari oʻyin taqdirini oʻz foydasiga hal qilishda yana bir bor oʻzlarining hujum salohiyatini namoyish etishdi, biroq bahsning ikkinchi yarmidagi vaziyat hakamlar qoʻmitasi va ekspertlar eʼtiboridan chetda qolmadi.
Hakamlik qarori va bahsli vaziyatIkkinchi boʻlimdagi burilish nuqtasi hakam Jon Ander Gonsales Kuesta Aissa Mandi va Lamin Yamal ishtirokidagi vaziyatdan soʻng Barselona foydasiga penalti belgilagach yuzaga keldi. Sobiq Real Betis himoyachisi Mandi yerga yiqilib, toʻpga qoʻli bilan tekkanidan soʻng yosh ispaniyalik yulduzni qoʻpol ravishda toʻxtatib qolgandi.
Lamin Yamal penaltini aniq bajarib, toʻpni yuqori chap burchakka yoʻllagan boʻlsa-da, hakamning bu qarori ispan futbol ekspertlari oʻrtasida qattiq eʼtirozlarga sabab boʻldi. Koʻplab tahlilchilar bosh hakam fundamental xatoga yoʻl qoʻyganini taʼkidlab, penalti berish asossiz boʻlganini bildirishdi.
Ekspertlar va mutaxassislarning munosabatiCOPE nashri xabar berishicha, taniqli sharhlovchi Pako Gonsales hakamlik qaroriga qarshi chiqib, jonli efirda oʻz fikrlarini oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, hakamning mantiqini tushunish mumkin, chunki agar oʻsha qoʻl boʻlmaganida, futbolchi darvozaga toʻgʻridan-toʻgʻri chiqib ketardi, biroq harakat juda yumshoq boʻlgani uchun bu penaltiga tortmaydi.
Bahslar toʻlqiniga Pedro Martin ham qoʻshilib, himoyachining harakatlarida ataylab qoidabuzarlik qilish niyati boʻlmaganini taʼkidladi. Ekspertning fikricha, himoyachining qoʻli tabiiy holatda boʻlgan va yiqilish jarayonining tabiiy oqibati sifatida toʻpga tekkan, bu esa jazolanishi shart boʻlgan holat emas edi.
Shunga qaramay, Barselona gʻalabani saqlab qolib, mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirmoqda. Flik jamoasi oʻz oldiga qoʻyilgan eng yuqori maqsadlar sari dadil qadam tashlayotgan bir paytda, hakamlik masalalari va bahsli epizodlar La Liga uchrashuvlarining asosiy muhokama markazida qolishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…