Malaga — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Malaga — Real Sosedad uchrashuvi 18 oktyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Malaga boshlang‘ich tarkibi: 1. Errero A. (kapitan), 31. Rafita, 20. Kalero F., 15. Resio A., 12. Salinas X., 10. Larrubia D., 23. Merino I., 8. Dotor K., 18. Martines P., 21. Nino A., 9. Chupe.
Malaga zaxiradagilari: 7. Abaida X., 39. Aznu A., 2. Kayuste J., 6. Enrikes R., 4. Galilea E., 17. Xauregi E., 13. Lopes K., 22. Lorenso D., 11. Munos X., 5. Pastor A., 3. Puga K., 14. Rodriges R.
Malaga bosh murabbiyi: Funes X.
Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martin J., 19. Sarr M., 3. Munos A., 14. Kubo T., 4. Gorrochategi J., 18. Soler K., 7. Barrenechea A., 10. Oyarsabal M. (kapitan), 9. Oskarsson O.
Real Sosedad zaxiradagilari: 27. Karrera G., 17. Gomes S., 11. Gedesh G., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 13. Marrero U., 12. Ochiyeng J., 16. Pacheko J., 24. Suchich L., 8. Turriyentes B., 23. Zaxaryan A., 5. Zubeldia I.
Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.
Izohlar 0
…