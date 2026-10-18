Malaga — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn

·36·Sport
Malaga — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi MalagaReal Sosedad uchrashuvi 18 oktyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Malaga boshlang‘ich tarkibi: 1. Errero A. (kapitan), 31. Rafita, 20. Kalero F., 15. Resio A., 12. Salinas X., 10. Larrubia D., 23. Merino I., 8. Dotor K., 18. Martines P., 21. Nino A., 9. Chupe.

Malaga zaxiradagilari: 7. Abaida X., 39. Aznu A., 2. Kayuste J., 6. Enrikes R., 4. Galilea E., 17. Xauregi E., 13. Lopes K., 22. Lorenso D., 11. Munos X., 5. Pastor A., 3. Puga K., 14. Rodriges R.

Malaga bosh murabbiyi: Funes X.

Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martin J., 19. Sarr M., 3. Munos A., 14. Kubo T., 4. Gorrochategi J., 18. Soler K., 7. Barrenechea A., 10. Oyarsabal M. (kapitan), 9. Oskarsson O.

Real Sosedad zaxiradagilari: 27. Karrera G., 17. Gomes S., 11. Gedesh G., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 13. Marrero U., 12. Ochiyeng J., 16. Pacheko J., 24. Suchich L., 8. Turriyentes B., 23. Zaxaryan A., 5. Zubeldia I.

Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.

Jonli reportaj0-2 JONLI
260-2
Gol! Orri Oskarsson (Real Sosedad) raqibning katta xatosidan so‘ng jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni egallab oldi va uni darvoza to‘riga joylab qo‘ydi. U hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi.
23
Malaga burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Aleks Remiro (Real Sosedad) sakrab to‘pni egallab oldi.
21
Malaga burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Aleks Remiro (Real Sosedad) sakrab to‘pni egallab oldi.
21
Adrian Nino (Malaga) oltin imkoniyatga ega bo‘ldi. U darvozaning chap tomoniga yaqin masofadan to‘pni havodan darvozaga yo‘lladi, ammo Aleks Remiro hushyorlik ko‘rsatib, ajoyib seyv ijro etdi! Malaga burchak zarbasini amalga oshiradi.
16
Real Sosedad burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
16
Darvozabon Takefusa Kuboning (Real Sosedad) zarbasini qaytarib, ajoyib seyv namoyish etdi, agar u tegmaganida to‘p darvozaning o‘ng burchagiga kirib ketardi. Real Sosedad burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
13
Anxel Resio (Malaga) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni o‘ziga bo‘ysundirib, zarba berdi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
13
Malaga burchak zarbasidan to‘pni markazga uzatdi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
11
Real Sosedad burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
10
Mikel Oyarsabal (Real Sosedad) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘pni to‘sib qoldi.
30-1
To‘p darvoza to‘ridan joy oldi! Takefusa Kubo (Real Sosedad) jarima maydonchasi tashqarisidan o‘z omadini sinab ko‘rdi, uning zarbasi himoyachiga tegib yo‘nalishini o‘zgartirdi va darvozabon Alfonso Erreroni ojiz qoldirdi. U hisobni 0:1 ko‘rinishiga keltirdi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
21:32
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Malaga o‘yinni markazdan boshlab beradi.
21:30
Luis Bestard Servera ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
21:30
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:30
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
MalagaReal SosedadIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Royal Yunion SG — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnRoyal Yunion SG — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33«Real» «Malaga»ni tor-mor etib, La Ligada yakka peshqadamga aylandi!«Real» «Malaga»ni tor-mor etib, La Ligada yakka peshqadamga aylandi!30 avgust 22:20Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondi31 avgust 09:50So‘nggi daqiqalardagi qaqshatqich ikki zarba!: «Atletiko» «Real Sosedad»ni taslim etdiSo‘nggi daqiqalardagi qaqshatqich ikki zarba!: «Atletiko» «Real Sosedad»ni taslim etdi14 sentabr 06:17La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiLa Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi30 avgust 19:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...