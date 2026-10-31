Levante — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn

·35·Sport
Levante — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi Levante — Atl. Madrid uchrashuvi 31 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Levante boshlang‘ich tarkibi: 13. Rayan M., 7. Bruge R., 21. Etta Eyong K., 24. Fernandes T., 2. Mandi A., 3. Ndukve I., 8. Olasagasti J. A., 29. Peres N., 6. Rekvena D., 9. Romero I., 22. Tolyan J.

Levante bosh murabbiyi: Kastro L.

Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya. (kapitan), 19. Alvares X., 10. Baena A., 8. Barrios P., 22. Grimaldo A., 17. Gansko D., 23. Yulmann M., 7. Li Kan In, 14. Lorente M., 18. Pubil M., 20. Simeone Dj.

Atl. Madrid zaxiradagilari: 15. Devid Dj., 27. Dominges X., 25. Eskivel S., 24. Le Norman R., 11. Lukman A., 30. Martines D., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 21. Romero K., 9. Syorlot A., 3. Vargas O.

Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.

Jonli reportaj0-1 JONLI
29
Markos Lorente (Atletiko Madrid) gol urish uchun qulay vaziyatga chiqib bordi. U o‘zi uchun bo‘sh hudud yaratdi va uzoq masofadan o‘z omadini sinab ko‘rdi. Uning darvozaning chap pastki burchagiga yo‘llagan zarbasini Metyu Rayan ajoyib tarzda qaytardi!
27
Atletiko Madrid ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
25
Kan-In Li (Atletiko Madrid) katta imkoniyatni boy berdi! U jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi va to‘p darvoza to‘sini ustidan salgina o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Levante darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
24
Markos Lorente (Atletiko Madrid) xavfli o‘yin namoyish etdi. Rikardo De Burgos qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
24
Atletiko Madrid to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-biriga pas uzatib, hujum qilish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
22🟨
Luis Kastro (Levante) sariq kartochka oldi va maydonni tark etdi.
20
Morten Yulmand (Atletiko Madrid) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘pni uzoqlashtirishdi.
19
Atletiko Madrid futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
18🟨
Hakam Rikardo De Burgos o‘yinni to‘xtatdi va yon chiziq tomon borib Luis Kastro bilan gaplashdi, so‘ngra unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
18VAR
Atletiko Madrid futbolchilarining quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi, hakam VAR tekshiruvidan so‘ng o‘yindan tashqari holat qayd etilganini bildirdi va GOL hisoblanmadi!
18VAR
Atletiko Madrid futbolchilari o‘z nishonlashlarini to‘xtatishdi, chunki hakam Rikardo De Burgos golni ko‘rib chiqish uchun VAR ishorasini qildi, bu katta ehtimol bilan hujum boshlanishida o‘yindan tashqari holat bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlash uchun qilinmoqda.
160-1
Morten Yulmand (Atletiko Madrid) jarima maydonchasi ichida bo‘sh hudud topib, ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvozaning o‘ng ustuni yonidan to‘rga joylab qo‘ydi. Qanday ajoyib zarba!
15
Atletiko Madrid ayni damda uzun paslar almashish orqali ajoyib to‘p nazorati futbolini namoyish etmoqda.
14
Alexandro Grimaldo (Atletiko Madrid) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ushlab qoldi.
13
Levante burchak zarbasini tezkorlik bilan qisqa uzatma orqali amalga oshirdi.
11
Himoya chizig‘ini yorib o‘tuvchi uzatmani Daniel Rekena (Levante) jarima maydonchasi ichida qabul qilib oldi. U hatto tepaga qaramasdan to‘pni darvozaning yuqori chap burchagiga qarata yo‘lladi, ammo Yan Oblak ajoyib seyv namoyish etdi.
10
Rikardo De Burgos o‘yinni to‘xtatdi. Levante futbolchilaridan biri to‘pni egallab olgandi, ammo uning harakati qoidaga zid deb topildi.
9
Levante ayni damda aniq paslar orqali to‘pni nazorat qilmoqda va o‘yin tempini boshqarmoqda.
7
Juliano Simeone (Atletiko Madrid) so‘nggi himoyachi ortida to‘pni qabul qilib oldi, ammo yon hakam bayroqchasini ko‘tarib, o‘yindan tashqari holatni qayd etdi.
4
Levante o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
3
Levante aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
18:00
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
18:00
O‘yinni Levante boshlab beradi.
18:00
Rikardo De Burgos bugungi o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
18:00
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
18:00
Salom, jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
LevanteAtl. MadridIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Espanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnEspanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 15:48Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnShtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:03Real Sosedad — Levante: tarkiblar va jonli matnReal Sosedad — Levante: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 21:24Levante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matnLevante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:02Dep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matnDep. A Korunya — Levante: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 23:03Barselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldiBarselona Levanteni magʻlub etdi, penalti esa qizgʻin bahslarga sabab boʻldi13 sentabr 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi