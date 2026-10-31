Levante — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Levante — Atl. Madrid uchrashuvi 31 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Levante boshlang‘ich tarkibi: 13. Rayan M., 7. Bruge R., 21. Etta Eyong K., 24. Fernandes T., 2. Mandi A., 3. Ndukve I., 8. Olasagasti J. A., 29. Peres N., 6. Rekvena D., 9. Romero I., 22. Tolyan J.
Levante bosh murabbiyi: Kastro L.
Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya. (kapitan), 19. Alvares X., 10. Baena A., 8. Barrios P., 22. Grimaldo A., 17. Gansko D., 23. Yulmann M., 7. Li Kan In, 14. Lorente M., 18. Pubil M., 20. Simeone Dj.
Atl. Madrid zaxiradagilari: 15. Devid Dj., 27. Dominges X., 25. Eskivel S., 24. Le Norman R., 11. Lukman A., 30. Martines D., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 21. Romero K., 9. Syorlot A., 3. Vargas O.
Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.
Izohlar 0
…