Atletik Bilbao — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn

·1·Sport
Atletik Bilbao — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi Atletik Bilbao — Real Sosedad uchrashuvi 2 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Atletik Bilbao boshlang‘ich tarkibi: 1. Simon U., 17. Berchiche Yu., 7. Berenger A., 28. Kanales P., 24. Gerenabarrena B., 14. Laport A., 15. Rinkon X., 21. Sannadi M., 3. Vivian D., 9. Uilyams I., 10. Uilyams N.

Atletik Bilbao zaxiradagilari: 5. Alvares Y., 12. Areso J., 18. Xauregisar M., 31. Lui-Jan J., 23. Navarro R., 13. Padilya A., 4. Paredes A., 6. Prados Dias B., 20. Rego A., 8. Sanset O., 22. Serrano N., 34. Viskay T.

Atletik Bilbao bosh murabbiyi: Terzich E.

Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 1. Remiro A., 2. Aramburu J., 7. Barrenechea A., 17. Gomes S., 4. Gorrochategi J., 11. Gedesh G., 6. Martin J., 10. Oyarsabal M., 19. Sarr M., 18. Soler K., 24. Suchich L.

Real Sosedad zaxiradagilari: 22. Fort H., . Fraga A., 21. Herrera Y., 14. Kubo T., 15. Marin P., 13. Marrero U., 3. Munos A., 12. Ochiyeng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheko J., 8. Turriyentes B., 5. Zubeldia I.

Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.

Atletik BilbaoReal SosedadIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletik Bilbao — Xetafe: tarkiblar va jonli matnAtletik Bilbao — Xetafe: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 16:52Real Sosedad — Levante: tarkiblar va jonli matnReal Sosedad — Levante: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 21:24Levante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matnLevante — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 22:02Valensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matnValensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:57Malaga — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnMalaga — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 20:23Lillestryom — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matnLillestryom — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi