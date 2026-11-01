Atletik Bilbao — Real Sosedad: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Atletik Bilbao — Real Sosedad uchrashuvi 2 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Atletik Bilbao boshlang‘ich tarkibi: 1. Simon U., 17. Berchiche Yu., 7. Berenger A., 28. Kanales P., 24. Gerenabarrena B., 14. Laport A., 15. Rinkon X., 21. Sannadi M., 3. Vivian D., 9. Uilyams I., 10. Uilyams N.
Atletik Bilbao zaxiradagilari: 5. Alvares Y., 12. Areso J., 18. Xauregisar M., 31. Lui-Jan J., 23. Navarro R., 13. Padilya A., 4. Paredes A., 6. Prados Dias B., 20. Rego A., 8. Sanset O., 22. Serrano N., 34. Viskay T.
Atletik Bilbao bosh murabbiyi: Terzich E.
Real Sosedad boshlang‘ich tarkibi: 1. Remiro A., 2. Aramburu J., 7. Barrenechea A., 17. Gomes S., 4. Gorrochategi J., 11. Gedesh G., 6. Martin J., 10. Oyarsabal M., 19. Sarr M., 18. Soler K., 24. Suchich L.
Real Sosedad zaxiradagilari: 22. Fort H., . Fraga A., 21. Herrera Y., 14. Kubo T., 15. Marin P., 13. Marrero U., 3. Munos A., 12. Ochiyeng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheko J., 8. Turriyentes B., 5. Zubeldia I.
Real Sosedad bosh murabbiyi: Mataratsso P.
Izohlar 0
…