“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi

·3·Sport
“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Atletiko» klubi Ispaniya La Ligasining 10-turida «Levante» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
  • Uchrashuvda Aleks Grimaldo 36-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 62-daqiqada Juliano Simeone o‘yin yakuniy natijasini o‘rnatdi.
  • Yan Oblak boshchiligidagi himoya chizig‘i raqibga imkoniyat qoldirmadi va madridliklar o‘z ochkolari sonini 28 taga yetkazib oldi.
  • Mag‘lubiyatga uchragan «Levante» esa 10 ochko bilan 16-pog‘onada qoldi.

Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi safarda «Levante» mehmoni bo‘lib, ishonchli va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Valensiyada kechgan bellashuvda madridliklar o‘z sinfi va tajribasini to‘liq namoyish etib, raqib darvozasiga javobsiz ikkita to‘p kiritdi — 2:0.

Ushbu g‘alaba evaziga Diyego Simeone shogirdlari o‘z ochkolari sonini 28 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 1-pog‘onasi — peshqadamlikni egalladi.

O‘yin xronikasi: Grimaldoning starti va Simeonening nuqtasi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy daqiqalar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Hisob ochildi (36-daqiqa): Bahsning birinchi bo‘limida bosimni oshirgan mehmonlar 36-daqiqada o‘z maqsadlariga erishdi — Aleks Grimaldo raqib darvozasini aniq nishonga olib, «Atletiko»ni oldinga olib chiqdi;

  • Yakuniy nuqta (62-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda «Levante» muvozanatni tiklashga uringan bir paytda, madridliklar tezkor qarshi hujum uyushtirdi va Juliano Simeone 62-daqiqada hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:2;

  • Ishonchli himoya: O‘yin yakuniga qadar darvozabon Yan Oblak boshchiligidagi mudofaa chizig‘i raqibga hech qanday jiddiy imkoniyat qoldirmadi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Qo‘lga kiritilgan 3 ochko turnir jadvalidagi muvozanatga katta ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Atletiko» — peshqadam: 10 ta uchrashuvdan so‘ng 28 ochko jamg‘argan madridliklar yakka peshqadamlikka ko‘tarilib, chempionlik poygasidagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi;

  • «Levante» pastki pog‘onalarda: Mag‘lubiyatga uchragan mezbonlar 10 ochko bilan turnir jadvalining 16-pog‘onasida qolmoqda va xavfli hududdan uzoqlasha olmayapti.

Protokol va tarkiblar

  • La Liga. 10-tur

  • «Levante» — «Atletiko» 0:2

  • Gollar: Grimaldo (36), Juliano Simeone (62).

Asosiy tarkiblar:

  • «Levante»: Rayan, Ndukve, Nacho Peres, Tolyan (de la Fuente, 71), Mandi, Bruge, Olasagasti, Rekvena (Ratkov, 71), Romero, Fernandes (Rey Oriol, 71), Yong (Viktor Garsiya, 71).

  • «Atletiko»: Oblak, Hansko, Lorente, Pubil, Grimaldo, Barrios, Baena, Juliano Simeone, Yulmann, Alvares (Syorlot, 67), Li Kan In (Devid, 67).

La LigaAtletiko MadridLevanteDiyego Simeone
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildiOktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildiKecha 07:17“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...13 oktabr 13:07“Atletiko Madrid” “Deportivo”ni yengib, 2-o‘rinda mustahkamlandi“Atletiko Madrid” “Deportivo”ni yengib, 2-o‘rinda mustahkamlandi25 oktabr 08:50Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdi21 avgust 15:38Atletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariAtletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlari20 avgust 14:14Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiDiego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdi18 avgust 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi