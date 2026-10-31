“Atletiko” safarda ishonchli g‘alabaga erishib, La Liga peshqadamiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Atletiko» klubi Ispaniya La Ligasining 10-turida «Levante» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
- Uchrashuvda Aleks Grimaldo 36-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 62-daqiqada Juliano Simeone o‘yin yakuniy natijasini o‘rnatdi.
- Yan Oblak boshchiligidagi himoya chizig‘i raqibga imkoniyat qoldirmadi va madridliklar o‘z ochkolari sonini 28 taga yetkazib oldi.
- Mag‘lubiyatga uchragan «Levante» esa 10 ochko bilan 16-pog‘onada qoldi.
Ispaniya La Ligasining 10-turi doirasida Madridning «Atletiko» klubi safarda «Levante» mehmoni bo‘lib, ishonchli va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Valensiyada kechgan bellashuvda madridliklar o‘z sinfi va tajribasini to‘liq namoyish etib, raqib darvozasiga javobsiz ikkita to‘p kiritdi — 2:0.
Ushbu g‘alaba evaziga Diyego Simeone shogirdlari o‘z ochkolari sonini 28 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 1-pog‘onasi — peshqadamlikni egalladi.
O‘yin xronikasi: Grimaldoning starti va Simeonening nuqtasi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy daqiqalar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Hisob ochildi (36-daqiqa): Bahsning birinchi bo‘limida bosimni oshirgan mehmonlar 36-daqiqada o‘z maqsadlariga erishdi — Aleks Grimaldo raqib darvozasini aniq nishonga olib, «Atletiko»ni oldinga olib chiqdi;
Yakuniy nuqta (62-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda «Levante» muvozanatni tiklashga uringan bir paytda, madridliklar tezkor qarshi hujum uyushtirdi va Juliano Simeone 62-daqiqada hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:2;
Ishonchli himoya: O‘yin yakuniga qadar darvozabon Yan Oblak boshchiligidagi mudofaa chizig‘i raqibga hech qanday jiddiy imkoniyat qoldirmadi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Qo‘lga kiritilgan 3 ochko turnir jadvalidagi muvozanatga katta ta’sir ko‘rsatdi:
«Atletiko» — peshqadam: 10 ta uchrashuvdan so‘ng 28 ochko jamg‘argan madridliklar yakka peshqadamlikka ko‘tarilib, chempionlik poygasidagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi;
«Levante» pastki pog‘onalarda: Mag‘lubiyatga uchragan mezbonlar 10 ochko bilan turnir jadvalining 16-pog‘onasida qolmoqda va xavfli hududdan uzoqlasha olmayapti.
Protokol va tarkiblar
La Liga. 10-tur
«Levante» — «Atletiko» 0:2
Gollar: Grimaldo (36), Juliano Simeone (62).
Asosiy tarkiblar:
«Levante»: Rayan, Ndukve, Nacho Peres, Tolyan (de la Fuente, 71), Mandi, Bruge, Olasagasti, Rekvena (Ratkov, 71), Romero, Fernandes (Rey Oriol, 71), Yong (Viktor Garsiya, 71).
«Atletiko»: Oblak, Hansko, Lorente, Pubil, Grimaldo, Barrios, Baena, Juliano Simeone, Yulmann, Alvares (Syorlot, 67), Li Kan In (Devid, 67).
Izohlar 0
…