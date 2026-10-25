«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vensan Kompani boshqaruvidagi «Bavariya»
- Germaniya Bundesligasining 7-turida «Frayburg» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Myunxenliklar safida Dayo Upamekano, Serj Gnabri va Maykl Olise gol urgan bo‘lsa, Bishof o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng 17 ochkoga ega bo‘lgan «Bavariya» to‘plar nisbati evaziga «Borussiya Dortmund»ni ortda qoldirib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi. Mag‘lubiyatga uchragan «Frayburg» esa 13 ochko bilan 3-o‘rinda qoldi.
Germaniya Bundesligasining 7-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda Vensan Kompani boshqaruvidagi «Bavariya» safarda mavsumni kuchli o‘tkazayotgan «Frayburg» mehmoni bo‘ldi. Shiddatli kechgan bahsda myunxenliklar 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
E’tiborli jihati, uchrashuvdagi barcha 4 ta gol ham aynan «Bavariya» futbolchilari nomiga qayd etildi: mehmonlar raqib darvozasiga uchta gol urgan bo‘lsa, o‘z darvozalariga bitta avtogol yo‘llab qo‘yishdi.
Barqaror ustunlik va 90+5-daqiqadagi nuqta
Myunxenliklar ilk bo‘limdayoq o‘yin taqdirini o‘z foydalariga hal qilib olishdi:
16-daqiqa: Upamekanodan hisobning ochilishi: Himoyachi Dayo Upamekano burchak yoki standart vaziyatdan so‘ng raqib jarima maydonida faollik ko‘rsatib, «Bavariya»ni oldinga olib chiqdi (0:1);
42-daqiqa: Gnabrining zarbasi: Tanaffusga oz fursat qolganda Serj Gnabri muvozanatni mustahkamlab, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
82-daqiqa: Kutilmagan avtogol: O‘yin so‘ngida bosimni oshirgan «Frayburg»ning hujumi paytida «Bavariya» yarimhimoyachisi Bishof o‘z darvozasini ishg‘ol etib qo‘ydi va oradagi farq qisqardi (1:2);
90+5-daqiqa: Olisedan yakuniy zarba: Hakam qo‘shib bergan so‘nggi soniyalarda Maykl Olise tezkor qarshi hujumni aniq zarba bilan yakunlab, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (1:3).
Turnir jadvali: 17 ochko va Bundesliga peshqadamligi
Ushbu muhim g‘alaba musobaqa jadvalining yuqori qismidagi vaziyatni oydinlashtirdi:
«Bavariya» birinchi pog‘onada: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga myunxenliklar o‘z ochkolari sonini 17 taga yetkazdi va qo‘shimcha ko‘rsatkichlar (to‘plar nisbati) bo‘yicha azaliy raqibi «Borussiya Dortmund»ni (17 ochko) ortda qoldirib, turnir jadvalida 1-o‘ringa ko‘tarildi;
«Frayburg» kuchli uchlikda qoldi: Mag‘lubiyatga qaramay, mezbonlar 13 ochko bilan chempionat jadvalining 3-pog‘onasini saqlab turibdi.
O‘yin qaydnomasi:
Bundesliga. 7-tur
«Frayburg» — «Bavariya» 1:3
25 oktyabr, «Yevropa-Park» stadioni
Gollar: Bishof 82 (avtogol) — Upamekano 16, Gnabri 42, Olise 90+5.
«Frayburg»: Bekhaus, Suzuki, Beste (Iriye, 63), Ginter, Linhart (Rozenfelder, 77), Makengo, Ostergahe (Yamamoto, 58), Troy, Holer (Matanovich, 58), Sherhant (Grifo, 77), Eggeshtayn.
«Bavariya»: Urbig, Stanishich (Buy, 61), Ta, Upamekano, Braun (Devis, 73), Bishof, Laymer, Karl (Ito, 86), Olise, Gnabri (Saybari, 61), Keyn.
Ogohlantirishlar: Holer 25, Beste 55, Ta 65, Eggeshtayn 85.
Izohlar 0
…