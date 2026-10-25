«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi

·46·Sport
«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vensan Kompani boshqaruvidagi «Bavariya»
  • Germaniya Bundesligasining 7-turida «Frayburg» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Myunxenliklar safida Dayo Upamekano, Serj Gnabri va Maykl Olise gol urgan bo‘lsa, Bishof o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng 17 ochkoga ega bo‘lgan «Bavariya» to‘plar nisbati evaziga «Borussiya Dortmund»ni ortda qoldirib, turnir jadvalida peshqadamga aylandi. Mag‘lubiyatga uchragan «Frayburg» esa 13 ochko bilan 3-o‘rinda qoldi.

Germaniya Bundesligasining 7-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda Vensan Kompani boshqaruvidagi «Bavariya» safarda mavsumni kuchli o‘tkazayotgan «Frayburg» mehmoni bo‘ldi. Shiddatli kechgan bahsda myunxenliklar 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

E’tiborli jihati, uchrashuvdagi barcha 4 ta gol ham aynan «Bavariya» futbolchilari nomiga qayd etildi: mehmonlar raqib darvozasiga uchta gol urgan bo‘lsa, o‘z darvozalariga bitta avtogol yo‘llab qo‘yishdi.

Barqaror ustunlik va 90+5-daqiqadagi nuqta

Myunxenliklar ilk bo‘limdayoq o‘yin taqdirini o‘z foydalariga hal qilib olishdi:

  • 16-daqiqa: Upamekanodan hisobning ochilishi: Himoyachi Dayo Upamekano burchak yoki standart vaziyatdan so‘ng raqib jarima maydonida faollik ko‘rsatib, «Bavariya»ni oldinga olib chiqdi (0:1);

  • 42-daqiqa: Gnabrining zarbasi: Tanaffusga oz fursat qolganda Serj Gnabri muvozanatni mustahkamlab, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • 82-daqiqa: Kutilmagan avtogol: O‘yin so‘ngida bosimni oshirgan «Frayburg»ning hujumi paytida «Bavariya» yarimhimoyachisi Bishof o‘z darvozasini ishg‘ol etib qo‘ydi va oradagi farq qisqardi (1:2);

  • 90+5-daqiqa: Olisedan yakuniy zarba: Hakam qo‘shib bergan so‘nggi soniyalarda Maykl Olise tezkor qarshi hujumni aniq zarba bilan yakunlab, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (1:3).

Turnir jadvali: 17 ochko va Bundesliga peshqadamligi

Ushbu muhim g‘alaba musobaqa jadvalining yuqori qismidagi vaziyatni oydinlashtirdi:

  • «Bavariya» birinchi pog‘onada: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga myunxenliklar o‘z ochkolari sonini 17 taga yetkazdi va qo‘shimcha ko‘rsatkichlar (to‘plar nisbati) bo‘yicha azaliy raqibi «Borussiya Dortmund»ni (17 ochko) ortda qoldirib, turnir jadvalida 1-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «Frayburg» kuchli uchlikda qoldi: Mag‘lubiyatga qaramay, mezbonlar 13 ochko bilan chempionat jadvalining 3-pog‘onasini saqlab turibdi.

O‘yin qaydnomasi:

Bundesliga. 7-tur

«Frayburg» — «Bavariya» 1:3

25 oktyabr, «Yevropa-Park» stadioni

  • Gollar: Bishof 82 (avtogol) — Upamekano 16, Gnabri 42, Olise 90+5.

  • «Frayburg»: Bekhaus, Suzuki, Beste (Iriye, 63), Ginter, Linhart (Rozenfelder, 77), Makengo, Ostergahe (Yamamoto, 58), Troy, Holer (Matanovich, 58), Sherhant (Grifo, 77), Eggeshtayn.

  • «Bavariya»: Urbig, Stanishich (Buy, 61), Ta, Upamekano, Braun (Devis, 73), Bishof, Laymer, Karl (Ito, 86), Olise, Gnabri (Saybari, 61), Keyn.

  • Ogohlantirishlar: Holer 25, Beste 55, Ta 65, Eggeshtayn 85.

BundesligaBavariyaFrayburgVensan Kompani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frayburg — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matnFrayburg — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matnKecha 20:33Monako — Frayburg: tarkiblar va jonli matnMonako — Frayburg: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:30156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05Vensan Kompani Bavariya oldiga tarixiy treble vazifasini qoʻydiVensan Kompani Bavariya oldiga tarixiy treble vazifasini qoʻydi7 avgust 01:20«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi18 oktabr 21:23Bayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matnBayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi