Bundesligada kutilmagan o‘zgarish: «Bavariya» o‘rnini «Borussiya» egalladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya Bundesligasining 10-turida «Bavariya» o‘z maydonida «Kyoln» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, ochko yo‘qotdi.
- Dortmundning «Borussiya» jamoasi esa safarda Myonxengladbax ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, 24 ochko bilan turnir jadvalida birinchi o‘ringa ko‘tarildi.
- Feliks Nmecha tomonidan 80-daqiqada kiritilgan yagona gol dortmundliklarga peshqadamlikni taqdim etdi.
Germaniya Bundesligasining 10-turida turnir jadvalida jiddiy o‘zgarish yuz berdi. «Bavariya» o‘z maydonida «Kyoln»ni mag‘lub eta olmagan bir paytda, Dortmundning «Borussiya»si safarda muhim g‘alabaga erishib, chempionat peshqadamiga aylandi.
Germaniya chempionatidagi navbatdagi tur bir qator kutilmagan natijalar bilan esda qoldi. Myunxendagi durang «Bavariya»ning ochko yo‘qotishiga sabab bo‘ldi, «Borussiya» Dortmund esa bundan unumli foydalanib, turnir jadvalida birinchi pog‘onaga ko‘tarildi.
Shuningdek, «RB Leypsig» safarda yirik hisobda g‘alaba qozondi, «Bayer» esa o‘z maydonida raqibini yirik hisobda mag‘lub etdi.
«Bavariya» g‘alabasiz qoldi, peshqadamlikni boy berdi
«Bavariya» — «Kyoln» 1:1
Turning eng e’tiborli uchrashuvlaridan biri Myunxenda bo‘lib o‘tdi. «Bavariya» o‘z maydonida «Kyoln»ni qabul qildi, ammo muxlislarini g‘alaba bilan xursand eta olmadi. Uchrashuv 1:1 hisobida yakunlandi.
Myunxenliklar uchun bu natija mavsumdagi mag‘lubiyatsiz seriya davom etayotganiga qaramay, muhim ochko yo‘qotish bo‘ldi. Chunki raqiblaridan biri — «Borussiya» Dortmund — o‘z uchrashuvida g‘alaba qozonib, chempionatdagi vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirdi.
Dortmundliklar 80-daqiqada peshqadamlikni qo‘lga kiritdi
«Borussiya» Myonxengladbax — «Borussiya» Dortmund 0:1
«Borussiya» Dortmund Myonxengladbaxdagi qiyin safardan uch ochko bilan qaytdi. Uchrashuv taqdiri ikkinchi bo‘limning so‘nggi qismida hal bo‘ldi.
80-daqiqada Feliks Nmecha raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasiga g‘alaba keltirgan yagona golni urdi.
Ushbu muvaffaqiyatdan keyin Dortmund klubi hisobidagi ochkolar soni 24 taga yetdi. Natijada jamoa turnir jadvalida birinchi o‘ringa ko‘tarildi va «Bavariya»ni peshqadamlikdan mahrum qildi.
«RB Leypsig» Berlinda raqibini yirik hisobda mag‘lub etdi
«Union Berlin» — «RB Leypsig» 1:5
Turning eng yirik g‘alabalaridan biri Berlinda qayd etildi. «RB Leypsig» mehmonda «Union» darvozasiga beshta gol kiritib, ishonchli g‘alabaga erishdi.
Mehmonlar safida Antonio Nusa, Romulo da Krus, Brajan Gruda va Rokko Reys gol mualliflari bo‘lishdi. «Union»ning yagona javob golini esa Mishel Aybisher kiritdi.
Bu natija «Leypsig»ning chempionlik poygasidagi raqobatni davom ettirish uchun muhim qadam bo‘ldi.
«Bayer» raqib darvozasiga to‘rtta gol urdi
«Bayer» — «Paderborn» 4:0
Leverkuzenliklar ham o‘z muxlislari qarshisida ishonchli o‘yin namoyish etishdi. «Bayer» «Paderborn»ni 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
Afonsu Moreyra uchrashuvda dubl qayd etgan bo‘lsa, Patrik Shik va Ekvi Fernandes bittadan gol kiritishdi. Shu tariqa «Bayer» raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Bundesliga 10-turining boshqa natijalari
Tur doirasida yana bir nechta uchrashuvlar o‘tkazildi. Ularning ayrimlarida mezbonlar minimal hisobda g‘alaba qozongan bo‘lsa, «Shalke» va «Shtutgart» o‘rtasidagi bahsda g‘olib aniqlanmadi.
Uchrashuv
Hisob
«Ayntraxt» — «Xoffenxaym»
1:0
«Elfersberg» — «Frayburg»
0:1
«Shalke» — «Shtutgart»
0:0
Peshqadamlik uchun kurash yanada qizidi
10-tur natijalari Bundesligadagi chempionlik poygasiga yangi tus berdi. «Bavariya»ning o‘z maydonida ochko yo‘qotishi «Borussiya» Dortmund uchun ayni muddao bo‘ldi. Dortmundliklar esa muhim g‘alaba orqali 24 ochko bilan birinchi o‘rinni egallashdi.
Mavsum hali davom etmoqda, shu bois peshqadamlik uchun kurashdagi bu o‘zgarish yakuniy xulosa chiqarishga asos bo‘la olmaydi. Biroq 10-turning o‘ziyoq «Bavariya» uchun chempionlik yo‘lida jiddiy raqobat paydo bo‘lganini ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…