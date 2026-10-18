«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya Bundesligasining 6-turida «Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Patrik Shikning goli va golli uzatmasi «Bayer»ga irodali g‘alabani taqdim etdi.
- Ushbu natija evaziga «Bayer» turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi, «Frayburg» esa 3-o‘rindagi mavqeini saqlab qoldi.
Germaniya Bundesligasining 6-turi doirasida turnir jadvalining yuqori qismi uchun kurash olib borayotgan ikki nomdor jamoa — «Bayer» hamda «Frayburg» klublari Leverkuzendagi muazzam «Bay Arena» stadionida o‘zaro to‘qnash keldi.
18 oktyabr oqshomida kechgan shiddatli va keskin qarama-qarshilikda mezbonlar dastlab hisobda ortda qolgan bo‘lsa-da, chexiyalik tajribali hujumchi Patrik Shikning yorqin o‘yini — goli va samarali golli uzatmasi evaziga 2:1 hisobida irodali g‘alabani ilib ketdi.
Tezkor gol, Mazaning javobi va Shikning hal qiluvchi zarbasi
Uchrashuv mehmonlarning kutilmagan faol bosimi bilan boshlandi:
Sherxant hisobni ochdi: 14-daqiqada «Frayburg»ning qarshi hujumi samara berib, Sherxant aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi va mehmonlarni oldinga olib chiqdi — 0:1;
Mazadan muvozanat: Leverkuzenliklar ko‘p kuttirmay javob qaytardi. 19-daqiqada Patrik Shikning qulay uzatmasidan so‘ng Maza muvozanatni tikladi — 1:1;
76-daqiqadagi g‘alaba to‘pi: Ikkinchi bo‘limda to‘liq ustunlikni qo‘lga olgan «Bayer» 76-daqiqada o‘z maqsadiga erishdi: Patrik Shikning o‘zi raqib posbonini dog‘da qoldirib, yakuniy 2:1 hisobidagi g‘alabani ta’minladi.
O‘yin bayonnomasi
Bundesliga. 6-tur
«Bayer» — «Frayburg» 2:1
18 oktyabr, «Bay Arena».
Gollar: Maza (19), Shik (76) — Sherxant (14).
Ogohlantirish: Troy (39).
«Bayer»: Flekken, Kvansa, Tapsoba, Medina, Gutiyerres, Garsiya, Fernandes, Diabi (Tillman, 73), Maza (Hofmann, 84), Deniyel (Tella, 59), Shik.
«Frayburg»: Bekhaus, Troy (Kubler, 64), Ginter, Linhart, Makengo, Eggeshtayn, Engelhart (Osterhage, 77), Beste (Iri, 77), Goto (Holer, 65), Sherxant (Grifo, 89), Matanovich.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba evaziga Bundesliganing peshqadamlar qatorida raqobat yanada qizidi:
«Bayer» 4-o‘ringa ko‘tarildi: Leverkuzen klubi o‘z ochkolari sonini 13 taga yetkazib, turnir jadvalining 4-pog‘onasidan mustahkam o‘rin oldi;
«Frayburg» kuchli uchlikda: Mag‘lubiyatga uchragan «Frayburg» ham 13 ochko to‘plagan holda, qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 3-o‘rindagi mavqeyini saqlab qolmoqda.
Izohlar 0
…