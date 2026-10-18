«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi

·54·Sport
«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya Bundesligasining 6-turida «Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Patrik Shikning goli va golli uzatmasi «Bayer»ga irodali g‘alabani taqdim etdi.
  • Ushbu natija evaziga «Bayer» turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi, «Frayburg» esa 3-o‘rindagi mavqeini saqlab qoldi.

Germaniya Bundesligasining 6-turi doirasida turnir jadvalining yuqori qismi uchun kurash olib borayotgan ikki nomdor jamoa — «Bayer» hamda «Frayburg» klublari Leverkuzendagi muazzam «Bay Arena» stadionida o‘zaro to‘qnash keldi.

18 oktyabr oqshomida kechgan shiddatli va keskin qarama-qarshilikda mezbonlar dastlab hisobda ortda qolgan bo‘lsa-da, chexiyalik tajribali hujumchi Patrik Shikning yorqin o‘yini — goli va samarali golli uzatmasi evaziga 2:1 hisobida irodali g‘alabani ilib ketdi.

Tezkor gol, Mazaning javobi va Shikning hal qiluvchi zarbasi

Uchrashuv mehmonlarning kutilmagan faol bosimi bilan boshlandi:

  • Sherxant hisobni ochdi: 14-daqiqada «Frayburg»ning qarshi hujumi samara berib, Sherxant aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi va mehmonlarni oldinga olib chiqdi — 0:1;

  • Mazadan muvozanat: Leverkuzenliklar ko‘p kuttirmay javob qaytardi. 19-daqiqada Patrik Shikning qulay uzatmasidan so‘ng Maza muvozanatni tikladi — 1:1;

  • 76-daqiqadagi g‘alaba to‘pi: Ikkinchi bo‘limda to‘liq ustunlikni qo‘lga olgan «Bayer» 76-daqiqada o‘z maqsadiga erishdi: Patrik Shikning o‘zi raqib posbonini dog‘da qoldirib, yakuniy 2:1 hisobidagi g‘alabani ta’minladi.

O‘yin bayonnomasi

Bundesliga. 6-tur

«Bayer» — «Frayburg» 2:1

18 oktyabr, «Bay Arena».

Gollar: Maza (19), Shik (76) — Sherxant (14).

Ogohlantirish: Troy (39).

  • «Bayer»: Flekken, Kvansa, Tapsoba, Medina, Gutiyerres, Garsiya, Fernandes, Diabi (Tillman, 73), Maza (Hofmann, 84), Deniyel (Tella, 59), Shik.

  • «Frayburg»: Bekhaus, Troy (Kubler, 64), Ginter, Linhart, Makengo, Eggeshtayn, Engelhart (Osterhage, 77), Beste (Iri, 77), Goto (Holer, 65), Sherxant (Grifo, 89), Matanovich.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba evaziga Bundesliganing peshqadamlar qatorida raqobat yanada qizidi:

  • «Bayer» 4-o‘ringa ko‘tarildi: Leverkuzen klubi o‘z ochkolari sonini 13 taga yetkazib, turnir jadvalining 4-pog‘onasidan mustahkam o‘rin oldi;

  • «Frayburg» kuchli uchlikda: Mag‘lubiyatga uchragan «Frayburg» ham 13 ochko to‘plagan holda, qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 3-o‘rindagi mavqeyini saqlab qolmoqda.

BayerFrayburgPatrik ShikBay Arena
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matnBayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matnBugun 17:22Frayburg — Yablones: tarkiblar va jonli matnFrayburg — Yablones: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:46“Frayburg” 85-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 1-o‘ringa ko‘tarildi“Frayburg” 85-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 1-o‘ringa ko‘tarildi12 oktabr 06:59«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?Bugun 14:24“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi16 oktabr 00:07Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...