“Bavariya”da favqulodda holat: Kompani shifoxonadan so‘ng derbidan chetlatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bavariya» bosh murabbiyi Vensan Kompani sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar sababli Dortmundning «Borussiya»siga qarshi o‘tkaziladigan derbi uchrashuvidan chetlatildi.
- 23-oktyabr kuni mashg‘ulot vaqtida hushini yo‘qotgan 40 yoshli mutaxassisda miya pardalarining ta’sirlanishi aniqlangan va u hozirda shifokorlar nazorati ostida uy rejimida davolanmoqda.
Myunxenning «Bavariya» klubi bosh murabbiyi Vensan Kompani Germaniya Bundesligasining 8-turidan o‘rin olgan Dortmundning «Borussiya»siga qarshi muhim uchrashuvga tayyorgarlik jarayonidan butunlay chetlatildi. Myunxen klubi rahbariyati shifoxonadan yaqindagina chiqqan 40 yoshli mutaxassis salomatligini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun uni jamoaning kundalik faoliyatiga jalb etmaslikka qaror qildi.
Klub ichki ko‘rsatmasi shu qadar qat’iyki, hatto murabbiylar shtabiga Kompani bilan telefon orqali futbol mavzusida suhbatlashish ham qat’iyan taqiqlangan.
«Bizga aniq ko‘rsatma berilgan»: Aaron Danksning bayonoti
Ayni damda vaqtincha bosh murabbiy vazifasini bajarayotgan Kompanining yordamchisi Aaron Danks matbuotga vaziyat haqida quyidagicha izoh berdi:
«Biz hozir u bilan umuman futbol haqida gaplashmayapmiz. Bu borada klub va tibbiy shtab tomonidan bizga juda aniq ko‘rsatma berilgan. U to‘liq tiklanishi, ortiqcha asabiylashmasligi va vaqtini oilasi davrasida o‘tkazishi kerak. Salomatligini to‘liq tiklab, katta ishga muvaffaqiyatli qaytishi uchun uni jamoaning hech bir ishiga aralashtirmayapmiz».
Nima yuz bergan edi? (Tibbiy tashxis tafsiloti)
Belgiyalik mutaxassisning betob bo‘lib qolishi hafta boshida kuzatilgan:
Mashg‘ulotdagi kutilmagan holat: 23 oktyabr kuni Kompani «Bavariya»ning ikkinchi jamoasi mashg‘uloti paytida to‘satdan hushini yo‘qotgan va tezkorlik bilan shifoxonaga yetkazilgan edi;
Shifokorlar tashxisi: Chuqur tibbiy tekshiruvlardan so‘ng mutaxassisda miya pardalarining ta’sirlanishi (irritatsiyasi) qayd etilgan;
Davolanish va uy rejimi: 28 oktyabr kuni belgiyalik murabbiyga shifoxonadan uyga ruxsat berildi. Hozirda u shifokorlar nazorati ostida maxsus dori-darmonlarni qabul qilib, to‘liq dam olish rejimiga amal qilmoqda.
«Der Klasiker»da rulni kim boshqaradi?
Bugun Bundesliganing 8-turi doirasida millionlab muxlislar diqqat markazida bo‘ladigan «Bavariya» va «Borussiya Dortmund» o‘rtasidagi markaziy bahsda myunxenliklar zaxira o‘rindig‘ini to‘liq Aaron Danks boshqaradi. Kompani esa muhim derbini shifokorlar tavsiyasiga binoan faqat uyda, televizor qarshisida kuzatishi mumkin bo‘ladi.
Izohlar 0
…