“Bavariya”da favqulodda holat: Kompani shifoxonadan so‘ng derbidan chetlatildi

·80·Sport
“Bavariya”da favqulodda holat: Kompani shifoxonadan so‘ng derbidan chetlatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bavariya» bosh murabbiyi Vensan Kompani sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar sababli Dortmundning «Borussiya»siga qarshi o‘tkaziladigan derbi uchrashuvidan chetlatildi.
  • 23-oktyabr kuni mashg‘ulot vaqtida hushini yo‘qotgan 40 yoshli mutaxassisda miya pardalarining ta’sirlanishi aniqlangan va u hozirda shifokorlar nazorati ostida uy rejimida davolanmoqda.

Myunxenning «Bavariya» klubi bosh murabbiyi Vensan Kompani Germaniya Bundesligasining 8-turidan o‘rin olgan Dortmundning «Borussiya»siga qarshi muhim uchrashuvga tayyorgarlik jarayonidan butunlay chetlatildi. Myunxen klubi rahbariyati shifoxonadan yaqindagina chiqqan 40 yoshli mutaxassis salomatligini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun uni jamoaning kundalik faoliyatiga jalb etmaslikka qaror qildi.

Klub ichki ko‘rsatmasi shu qadar qat’iyki, hatto murabbiylar shtabiga Kompani bilan telefon orqali futbol mavzusida suhbatlashish ham qat’iyan taqiqlangan.

«Bizga aniq ko‘rsatma berilgan»: Aaron Danksning bayonoti

Ayni damda vaqtincha bosh murabbiy vazifasini bajarayotgan Kompanining yordamchisi Aaron Danks matbuotga vaziyat haqida quyidagicha izoh berdi:

«Biz hozir u bilan umuman futbol haqida gaplashmayapmiz. Bu borada klub va tibbiy shtab tomonidan bizga juda aniq ko‘rsatma berilgan. U to‘liq tiklanishi, ortiqcha asabiylashmasligi va vaqtini oilasi davrasida o‘tkazishi kerak. Salomatligini to‘liq tiklab, katta ishga muvaffaqiyatli qaytishi uchun uni jamoaning hech bir ishiga aralashtirmayapmiz».

Nima yuz bergan edi? (Tibbiy tashxis tafsiloti)

Belgiyalik mutaxassisning betob bo‘lib qolishi hafta boshida kuzatilgan:

  • Mashg‘ulotdagi kutilmagan holat: 23 oktyabr kuni Kompani «Bavariya»ning ikkinchi jamoasi mashg‘uloti paytida to‘satdan hushini yo‘qotgan va tezkorlik bilan shifoxonaga yetkazilgan edi;

  • Shifokorlar tashxisi: Chuqur tibbiy tekshiruvlardan so‘ng mutaxassisda miya pardalarining ta’sirlanishi (irritatsiyasi) qayd etilgan;

  • Davolanish va uy rejimi: 28 oktyabr kuni belgiyalik murabbiyga shifoxonadan uyga ruxsat berildi. Hozirda u shifokorlar nazorati ostida maxsus dori-darmonlarni qabul qilib, to‘liq dam olish rejimiga amal qilmoqda.

«Der Klasiker»da rulni kim boshqaradi?

Bugun Bundesliganing 8-turi doirasida millionlab muxlislar diqqat markazida bo‘ladigan «Bavariya» va «Borussiya Dortmund» o‘rtasidagi markaziy bahsda myunxenliklar zaxira o‘rindig‘ini to‘liq Aaron Danks boshqaradi. Kompani esa muhim derbini shifokorlar tavsiyasiga binoan faqat uyda, televizor qarshisida kuzatishi mumkin bo‘ladi.

BavariyaVensan KompaniBundesligaBorussiya Dortmund
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi«Bavariya» 3-o‘rindagi «Frayburg»ni safarda yengib, “Dortmund”ni ortda qoldirdi25 oktabr 23:54“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi27 oktabr 16:09Vensan Kompani Bavariya oldiga tarixiy treble vazifasini qoʻydiVensan Kompani Bavariya oldiga tarixiy treble vazifasini qoʻydi7 avgust 01:20156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:54Vinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildiVinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildi11 iyun 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi