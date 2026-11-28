«Bavariya» ichida norozilik: futbolchilar va agentlar Musialaga bo‘lgan munosabatdan norozi
Myunxenning «Bavariya» klubi ichida muhit taranglashmoqda — jamoaning ayrim futbolchilari klub rahbariyati bilan munosabatlari murakkablashgan yarimhimoyachi Jamol Musialani ochiqchasiga qo‘llab-quvvatlashmoqda. Bu haqda The Touchline nashri xabar berdi.
Agentlar ham mijozlarini ogohlantirmoqda
Ma’lum qilinishicha, «Bavariya» rahbariyatining Jamol Musiala olgan navbatdagi jarohatga nisbatan tutgan pozitsiyasi va munosabati jamoa a’zolari orasida tobora ko‘proq norozilik uyg‘otmoqda.
Klub mutasaddilarining bunday xatti-harakatlari nafaqat futbolchilarni, balki ayrim nufuzli futbol agentlarining ham hafsalasini pir qilgan. Endilikda ular o‘z mijozlariga Germaniya grandi safiga o‘tish variantini ko‘rib chiqishdan avval yaxshilab o‘ylab ko‘rishni tavsiya qilishmoqda.
Turnir jadvali va bugungi «Hamburg»ga qarshi o‘yin
Jamoa atrofidagi bunday gap-so‘zlarga qaramay, Vensan Kompani shogirdlari Bundesligada chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqda:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Muammo markazidagi futbolchi
Jamol Musiala (jarohatiga rahbariyat munosabati norozilik uyg‘otgan)
Bundesliga 10-turdan keyingi holat
22 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rin
Navbatdagi uchrashuv (11-tur)
«Hamburg» — «Bavariya» (safarda)
O‘yin sanasi va vaqti
Bugun, 28 noyabr, Toshkent vaqti bilan soat 19:30 da
Sizningcha, «Bavariya» rahbariyati va Jamol Musiala o‘rtasidagi bunday kelishmovchilik nemis grandining natijalariga hamda yozgi transfer rejalariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Germaniya Bundesligasi hamda Yevropa futbolidagi eng so‘nggi insaydlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…